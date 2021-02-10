خطوات عمل دجاج كنتاجي المقرمش في البيت بسهولة على طريقة المطاعم

كل أم ترغب في تقديم الأكلات الشهية التي تسعد أطفالها، ومن بين تلك الأكلات دجاج كنتاجي الشهير الذي عادة مع يتم تناولها خارج البيت في المطاعم، ولكن في الوقت الحالي التي تنتشر فيه الفيروسات والأوبئة بشكل مخيف، تبحث كل الأمهات على طريقة عمل دجاج كنتاجي في البيت ذي الجاهز حتى تقدمه لعائلتها وتحافظ على صحتهم، ولذلك قررنا من خلال موقعنا المتميز ثقفني أن نستعرض عليكم خطوات عمل دجاج كنتاجي المقرمش على طريقة المطاعم فتابعونا.

خطوات عمل دجاج كنتاجي المقرمش

يعتبر دجاج كنتاجي المقرمش واحد من الأكلات السريعة التي يقبل الكثيرون على تناولها خارج البيت، ويتميز دجاج كنتاجي بقرمشته اللذيذة وطعمها الشهي بفضل البهارات والتتبيلة السرية، ولكن الآن يمكن لكل الأمهات عمل كنتاجي الدجاج في البيت بكل سهولة.

كيلو من الدجاج المقطع إلى 8 أجزاء.

كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودر.

2 حبة بيض.

2 ملعقة كبيرة خل أبيض.

عصير ليمونة.

2 ملعقة كبيرة صلصة حارة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة زيت.

يتم وضع مكونات التتبيلة في طبق كبير وتقلب جيداً ويتم وضع قطع الدجاج فيها ونقلب جيدا، ويترك الدجاج في كيس بلاستيك مع التتبيلة لمدة ليلة كاملة.

تخرج قطع الدجاج من التتبيلة ونتركها في مصفاة للتخلص من الماء الموجود بها.

يخفق البيض جيداً مع البيكنج بودر، ونراعي وضع الخليط في طبق كبير حيث أن البيكنج بودر مع البيض سيحدث فوران.

يخلط الدقيق جيداً مع البهارات السابق ذكرها كلها ونقلبهما، وتوضع قطع الدجاج في البيض والبيكنج بودر، ثم نضعه بعد ذلك في الدقيق ونقلبها جيداً، وندخل الدجاج في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

تقلى قطع الدجاج في الزيت الغزير على نار هادئة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي المقرمش.

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المكونات:مكونات تتبيلة الدجاج:طريقة عمل دجاج كنتاجي: