وصفات طبيعية لصبغ الشعر الأبيض في البيت باللون البني الفاتح

وصفات طبيعية لصبغ الشعر الأبيض يتم البحث عنها عندما تتفاجأ النساء بظهور الشعر الأبيض بدلًا من لون الشعر الأصلي، وهذا مدعاة إلى القلق وفقدان الثقة بالنفس أيضًا، ولأن هناك صبغات غير طبيعية من الممكن أن تؤذي الشعر وتسبب تساقطه، فإننا جمعنا لكم طريقة صبغ الشعر الأبيض في البيت بمواد طبيعية تعمل على علاج الشيب نهائيا ولا تسبب أضرار على الإطلاق.

وصفات طبيعية لصبغ الشعر الأبيض

المكونات الطبيعية هي الحلول الفعالة في التخلص من الشعر الأبيض بعد علاج أسبابه سواء التي تتمثل في سوء التغذية أو نقص الفيتامينات، ويمكن العلاج من خلال:

سنقوم بتوفير أوراق الكاري ونقوم بطحنها جيدًا.

ثم نقوم بتوفير كمية مناسبة من عشبة براهمي الهندية.

نقوم بعجن الخليط بالمياه أو من خلال الشاي الأسود.

ثم نقوم بتوزيعها على الشعر ونتركها لمدة ساعة فقط.

بعدها نقوم بالتخليط من الوصفة عبر استخدام شامبو خفيف على الشعر.

علينا توفير ربع كوب من الحناء أو على حسب طول وكثافة الشعر.

نقوم بإضافة النيلة إلى الوصفة، ونقوم بعجنها جيدًا، ونوزعها على الشعر.

ثم نتخلص منها بعد مرور نصف ساعة فقط من وضعها، وبعدها علينا أن نُكرر الوصفة مرة كل شهر فقط.

أوراق الكاري لعلاج الشعر الأبيضوصفة الحناء للتخلص من شيب الشعرخلطة زيت جوز الهند للتخلص من الشيب للابد

ويعتبر زيت جوز من الوصفات المتميزة في علاج الشعر الأبيض ويعمل على إخفائه لما له من صفات كيميائية متميزة، فعند عمل القناع التالي ووضعه على الشعر سيتم التخلص من الشعر الأبيض:

سنقوم بوضع ملعقتين من زيت جوز الهند مع ملعقتين من عصير الليمون.

ثم نقوم بإضافة ملعقة من زيت الزيتون ونضع الخليط على أطراف الشعر وعلى الجذور.

ثم نقوم بالتخلص منه بعد مرور ساعتين على الأقل، وتكرر الوصفة مرة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

الشاي الأسود لعلاج الشيب نهائيا

يمكن علاج الشيب من خلال استخدام الشاي الأسود العادي، فعند غسل الشعر به بعد غليه وتبريده، فإنه يعمل كملطف طبيعي للبشرة، كما يمكن أن يتم نقعه بدون غليان للحصول على أفضل النتائج.