طريقة عمل العجينة المورقة (الباف باستري) واستخدامها في السمبوسة

طريقة عمل العجينة المورقة أو الباف باستري هي واحدة من المعجنات الفرنسية، وعن طريق خروج الماء منها وتبخره في حال تسويتها في الفرن تصبح هذه العجينة مورقة، كما تتعدد استخداماتها والتي من أشهرها عمل السمبوسة والميل في، وقد يتم تناولها مع المربى أو الشيكولاتة أو أي نوع من الجبن، وتعد من أشهي المأكولات لدي الكثير سواء كبير وصغير. طريقة عمل العجينة المورقة يتم وضع رشه ملح مع الدقيق في وعاء كبير، ثم نصب الماء ببطء مع استمرار العجن وكذلك يتم صب الماء عند الحاجة.

تغطى العجينة وتترك لمدة ربع ساعة.

توضع الزبدة بين ورقتي زبدة، ثم نقوم بالضغط عليها لفرد الزبدة على هيئة مربع.

ثم نرش السطح المخصص لفرد العجين بالدقيق مع استخدام فرادة العجين، ثم نضع الزبدة مع ثني جوانب العجين عليها.

بعد ذلك يتم فرد العجين لتكون مُستوية.

تغطى العجينة وتوضع في الثلاجة ما يقرب من ربع ساعة.

بعد ذلك تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق لتأخذ الشكل المستطيل مع تكرار ذلك.

يمكن استعمال هذه العجينة لعمل السمبوسة. طريقة أخرى لعمل العجينة المورقة (البف باستري) السمبوسة طريقة عمل العجينة المورقةطريقة أخرى لعمل العجينة المورقة (البف باستري) السمبوسة مكونات الوصفة 2 كوب من الدقيق الأبيض.

5 جرام ملح.

ربع ملعقة بيكنج صودا.

ربع ملعقة كركم.

ربع كوب زيت ذرة.

نصف كوب ماء ساخن جدًا. طريقة عمل الوصفة خلط الدقيق والملح والكركم والبيكنج صودا في العجان الكهربائي حتى يتم التأكد من مزج المكونات.

بعد ذلك نضيف مقدار الماء المغلي، وزيت الذرة، ويتم العجن حوالي 5 دقائق حتى تصير العجينة مناسبة.

تقلب العجينة لتأخذ شكل الدائرة، ثم تترك حوالي 60 دقيقة في إناء به كمية قليلة مبعثرة من الدقيق مع مراعاة تغطيتها جيدًا.

تفرد العجينة بالفرادة ليصبح سمكها حوالي 4 مليمتر فوق سطح مخصص لذلك مرشوش عليه دقيق.

نقوم بتقطيع العجينة، ثم تقلى بعد حشوها. نصائح لكي تنجح البف باستري ينصح بتجهيزها في فصل الشتاء لأن الزبدة فيه لا تكون سائلة.

يراعى عدم عجنها بصورة كبيرة.

اتباع الطريقة جيدًا وبالترتيب.

من الممكن فرد العجين باستخدام ورق من النايلون عليه عند استخدام الفرادة. نصائح لكي تنجح البف باستري الوسوم

طريقة عمل العجينة المورقة أو الباف باستري هي واحدة من المعجنات الفرنسية، وعن طريق خروج الماء منها وتبخره في حال تسويتها في الفرن تصبح هذه العجينة مورقة، كما تتعدد استخداماتها والتي من أشهرها عمل السمبوسة والميل في، وقد يتم تناولها مع المربى أو الشيكولاتة أو أي نوع من الجبن، وتعد من أشهي المأكولات لدي الكثير سواء كبير وصغير. طريقة عمل العجينة المورقة يتم وضع رشه ملح مع الدقيق في وعاء كبير، ثم نصب الماء ببطء مع استمرار العجن وكذلك يتم صب الماء عند الحاجة.

تغطى العجينة وتترك لمدة ربع ساعة.

توضع الزبدة بين ورقتي زبدة، ثم نقوم بالضغط عليها لفرد الزبدة على هيئة مربع.

ثم نرش السطح المخصص لفرد العجين بالدقيق مع استخدام فرادة العجين، ثم نضع الزبدة مع ثني جوانب العجين عليها.

بعد ذلك يتم فرد العجين لتكون مُستوية.

تغطى العجينة وتوضع في الثلاجة ما يقرب من ربع ساعة.

بعد ذلك تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق لتأخذ الشكل المستطيل مع تكرار ذلك.

يمكن استعمال هذه العجينة لعمل السمبوسة. طريقة أخرى لعمل العجينة المورقة (البف باستري) السمبوسة طريقة عمل العجينة المورقةطريقة أخرى لعمل العجينة المورقة (البف باستري) السمبوسة مكونات الوصفة 2 كوب من الدقيق الأبيض.

5 جرام ملح.

ربع ملعقة بيكنج صودا.

ربع ملعقة كركم.

ربع كوب زيت ذرة.

نصف كوب ماء ساخن جدًا. طريقة عمل الوصفة خلط الدقيق والملح والكركم والبيكنج صودا في العجان الكهربائي حتى يتم التأكد من مزج المكونات.

بعد ذلك نضيف مقدار الماء المغلي، وزيت الذرة، ويتم العجن حوالي 5 دقائق حتى تصير العجينة مناسبة.

تقلب العجينة لتأخذ شكل الدائرة، ثم تترك حوالي 60 دقيقة في إناء به كمية قليلة مبعثرة من الدقيق مع مراعاة تغطيتها جيدًا.

تفرد العجينة بالفرادة ليصبح سمكها حوالي 4 مليمتر فوق سطح مخصص لذلك مرشوش عليه دقيق.

نقوم بتقطيع العجينة، ثم تقلى بعد حشوها. نصائح لكي تنجح البف باستري ينصح بتجهيزها في فصل الشتاء لأن الزبدة فيه لا تكون سائلة.

يراعى عدم عجنها بصورة كبيرة.

اتباع الطريقة جيدًا وبالترتيب.

من الممكن فرد العجين باستخدام ورق من النايلون عليه عند استخدام الفرادة. نصائح لكي تنجح البف باستري

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