سر سندويتشات شاورما الدجاج السوري في المنزل بكل سهوله، إلييك سيدتي طريقه عمل شاورما الدجاج السوري بكل سهوله وبأقل التكاليف، فالشاورما هي من احب الأكلات المفضلة لدي الجميع ويمكنك تناولها في العشاء أو الغداء، كما يمكنك تقديميها مع سلطه الثومية والبطاطس المقلية أو الأزر الأصفر ألبسمتي، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي طريقه عمل الشاورما السوري بكل التفاصيل و بكل سهوله تابعونا عبر المقال .

سر سندويتشات شاورما الدجاج السوري في المنزل بكل سهوله :

شاورما الدجاج من أسهل الوجبات التي يمكنك تقديميها لأسرتك علي وجبه العشاء أو الغداء بكل سهول واقل التكاليف كما أنها وجبه تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المفيدة والفيتامينات والمعادن والبروتينات .

1 كيلو من صدور الدجاج

1كوب من اللبن الزبادي

1 ملعقه صغيره من الكركم

1 ملعقه صغيره من البصل البودر

1 ملعقه صغيره من الثوم البودر

1 ملعقه صغيره من الثوم المفروم

عصير حبتان من الليمون

1 ملعقه كبيره من الخل

ملح حسب الرغبه

1\2 ملعقه صغيره من الفلفل الاسود

1 ملعقه صغيره من البابريكا

1\2 ملعقه صغيره من الحبهان الناعم

فلفل شرائح ألوان وبقدونس مفروم

عيش سوري للتقديم وبطاطس مقليه و ثوميه

مقادير تحضير الشاورما السوري في المنزل:

قطعي صدور الدجاج شرائح واغسليها جيدا وضعيها في مصفاه .

في وعاء ضعي الزبادي والثوم المفروم و عصير الليمون والخل والملح والفلفل الأسود والبابريكا والكركم والحبهان والثوم البودر والبصل البودر .

اخفقيهم في الخلاط الكهربائي أو بواسطه المضرب السلك حتي الحصول علي قوام من دون تكتلات .

ضعي شرائح الدجاج في اللتبيله واتركيها لمده ثلاث ساعات في الثلاجة .

في مقلاه ساخنه علي النار ضعي القيل من الزيت النباتي وقلبيها حتي تمام السواء ثم ضعي شرائح الفلفل والبقدونس وقدميها مع العيش السوري وسلطه الثومية والبطاطس المقلية.

طريقه تحضير الشاورما السوري بالخطوات: