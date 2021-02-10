كريم الكولاجين بديل البوتوكس لشد الوجه والرقبه وازاله التجاعيد فى ثوانى وسيسالك الجميع عن سر شبابك

كريم كولاجين لشد البشره من التجاعيد التجاعيد عبارة عن طيات أو سلسة من النتوءات الموجودة على البشرة، وعادة ما تظهر هذه التجاعيد عند التقدم في السن، كما أن هناك عدة أسباب أخرى تؤدي إلى ظهورها في سن مبكر مثل التعرض المستمر لأشعة الشمس الحارقة أو كثرة التدخين، ولكن هذه التجاعيد قد تؤدي إلى الشعور بالحرج وخصوصًا لدى السيدات، مما يجعلهن يبحثن عن طريقة سريعة لإخفائها، ففي حالة ظهور تجاعيد على الوجه أو الرقبة يمكن تطبيق الوصفات التالية وعمل كريم كولاجين للتخلص منها بشكل نهائي. كريم كولاجين لشد البشره من التجاعيد كريم كولاجين لشد البشره من التجاعيد مكونات الوصفة:- ليمونة كبيرة.

4 قطرات من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من الأرز المطحون. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- نحضر وعاء مناسب ونضع به الأرز المطحون ونعصر عليه الليمونة ونقلب جيدًا، ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون ونخلط كل المكونات معًا بشكل جيد.

نقوم بفرد هذا الكريم على البشرة أو المكان المصاب بالتجاعيد وندلك برفق لمدة دقيقتين تقريبًا.

ثم نترك الخليط على الجلد لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم نغسل البشرة باستخدام الماء الفاتر ثم نجففها برفق باستخدام فوطة من القطن للحصول على وجه ابيض ومشدود .

. نقوم بتطبيق هذه الطريقة كل يوم حتى نلاحظ نتيجة فعالة. الزبادي لعمل كريم كولاجين لإزالة التجاعيد وشد البشرة:- طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-الزبادي لعمل كريم كولاجين لإزالة التجاعيد وشد البشرة:- المكونات:- علبة من الزبادي.

ملعقتين كبيرتين زيت زيتون. طريقة التحضير والاستخدام:- نحضر وعاء زجاجي ونضع به الزبادي ونضيف له زيت الزيتون، ونخلطهم معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط ناعم متجانس يشبه الكريم.

ثم نضع هذا الكريم على بشرة الوجه ونفرده جيدًا، ثم نتركه على الوجه لمدة لا تقل عن ثلث ساعة.

ثم نغسل الوجه باستخدام الماء والغسول المناسب لطبيعة ونوع البشرة ولشد الوجه بسرعه ، ونجففه جيدًا بفوطة رقيقة.

، ونجففه جيدًا بفوطة رقيقة. نستخدم هذا الكريم ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على نتيجة مرضية وفعالة. طريقة التحضير والاستخدام:- الوسوم

كريم كولاجين لشد البشره من التجاعيد التجاعيد عبارة عن طيات أو سلسة من النتوءات الموجودة على البشرة، وعادة ما تظهر هذه التجاعيد عند التقدم في السن، كما أن هناك عدة أسباب أخرى تؤدي إلى ظهورها في سن مبكر مثل التعرض المستمر لأشعة الشمس الحارقة أو كثرة التدخين، ولكن هذه التجاعيد قد تؤدي إلى الشعور بالحرج وخصوصًا لدى السيدات، مما يجعلهن يبحثن عن طريقة سريعة لإخفائها، ففي حالة ظهور تجاعيد على الوجه أو الرقبة يمكن تطبيق الوصفات التالية وعمل كريم كولاجين للتخلص منها بشكل نهائي. كريم كولاجين لشد البشره من التجاعيد كريم كولاجين لشد البشره من التجاعيد مكونات الوصفة:- ليمونة كبيرة.

4 قطرات من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من الأرز المطحون. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- نحضر وعاء مناسب ونضع به الأرز المطحون ونعصر عليه الليمونة ونقلب جيدًا، ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون ونخلط كل المكونات معًا بشكل جيد.

نقوم بفرد هذا الكريم على البشرة أو المكان المصاب بالتجاعيد وندلك برفق لمدة دقيقتين تقريبًا.

ثم نترك الخليط على الجلد لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم نغسل البشرة باستخدام الماء الفاتر ثم نجففها برفق باستخدام فوطة من القطن للحصول على وجه ابيض ومشدود .

. نقوم بتطبيق هذه الطريقة كل يوم حتى نلاحظ نتيجة فعالة. الزبادي لعمل كريم كولاجين لإزالة التجاعيد وشد البشرة:- طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-الزبادي لعمل كريم كولاجين لإزالة التجاعيد وشد البشرة:- المكونات:- علبة من الزبادي.

ملعقتين كبيرتين زيت زيتون. طريقة التحضير والاستخدام:- نحضر وعاء زجاجي ونضع به الزبادي ونضيف له زيت الزيتون، ونخلطهم معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط ناعم متجانس يشبه الكريم.

ثم نضع هذا الكريم على بشرة الوجه ونفرده جيدًا، ثم نتركه على الوجه لمدة لا تقل عن ثلث ساعة.

ثم نغسل الوجه باستخدام الماء والغسول المناسب لطبيعة ونوع البشرة ولشد الوجه بسرعه ، ونجففه جيدًا بفوطة رقيقة.

، ونجففه جيدًا بفوطة رقيقة. نستخدم هذا الكريم ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على نتيجة مرضية وفعالة. طريقة التحضير والاستخدام:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم الكولاجين بديل البوتوكس لشد الوجه والرقبه وازاله التجاعيد فى ثوانى وسيسالك الجميع عن سر شبابك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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