فطائر الطاسه سهله وسريعه بعجينه سحريه لجميع انواع المخبوزات هشه وطريه زى القطن

طريقة عمل فطائر الطاسه تعتبر فطائر الطاسة من ألذ وأشهى الوجبات الخفيفة التي يتناولها الكثير، سواء كانت هذه الفطائر محشية أو سادة، وهي من الأصناف الموجودة في كل بيت، وذلك نظرًا لسهولة وسرعة تحضيرها، ومن خلال هذا الموضوع سوف نقدم لكم طريقة سهلة لعمل فطائر الطاسة خلال وقت قصير وبمقادير مضبوطة، ويمكن تناولها في وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية. طريقة عمل فطائر الطاسه طريقة عمل فطائر الطاسه المكونات أربع أكواب دقيق أبيض.

ثلث كوب سمنة سائلة.

ملعقة وربع سكر أبيض.

مياه دافئة للعجن (حسب الحاجة).

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

مكونات حشوة فطائر الطاسة:-

ربع كيلو من اللحمة المفرومة

نصف كوب من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.

ربع كوب من شرائح الزيتون الأسود. طريقة تحضير فطائر الطاسة:- في البداية ننخل الدقيق جيدًا، ثم نحضر وعاء مناسب ونضع به الدقيق والملح والسكر ونخلط المكونات الجافة معًا جيدًا.

ثم نقوم بإضافة المياه الدافئة بشكل تدريجي مع العجن المستمر حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة ولكن لينة.

نشكل العجينة على هيئة كرات بحجم صغير، ثم نغطيها ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى ترتاح.

ثم نبدأ في فرد الكرات بعد مرور الوقت المحدد، وذلك باستخدام النشابة، ثم ندهنها بالقليل من الزبدة.

نطوي العجينة نصفين وندهنها بالزبدة، ثم نطويها مرة ثانية وندهنها بالزبدة أيضًا.

ثم نضعها في الثلاجة حوالي ساعتين ونصف، ثم نخرجها ونفردها ونضعها في طاسة على نار هادئة، بحيث تكون الطاسة مدهونة بالزيت أو الزبدة وننتظر حتى تحمر من الأسفل.

ثم نقلبها على الوجه الآخر ونضع الجبنة الموتزاريلا على الوجه وفوقها اللحمة المفرومة، ثم نقوم بإضافة شرائح الزيتون الأسود، ثم ننتظر قليلاً حتى تتحمر الفطائر من الجهة الأخرى، ثم نرفعها من على النار ونقدمها ساخنة. طريقة تحضير فطائر الطاسة:- الوسوم

طريقة عمل فطائر الطاسه تعتبر فطائر الطاسة من ألذ وأشهى الوجبات الخفيفة التي يتناولها الكثير، سواء كانت هذه الفطائر محشية أو سادة، وهي من الأصناف الموجودة في كل بيت، وذلك نظرًا لسهولة وسرعة تحضيرها، ومن خلال هذا الموضوع سوف نقدم لكم طريقة سهلة لعمل فطائر الطاسة خلال وقت قصير وبمقادير مضبوطة، ويمكن تناولها في وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية. طريقة عمل فطائر الطاسه طريقة عمل فطائر الطاسه المكونات أربع أكواب دقيق أبيض.

ثلث كوب سمنة سائلة.

ملعقة وربع سكر أبيض.

مياه دافئة للعجن (حسب الحاجة).

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

مكونات حشوة فطائر الطاسة:-

ربع كيلو من اللحمة المفرومة

نصف كوب من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.

ربع كوب من شرائح الزيتون الأسود. طريقة تحضير فطائر الطاسة:- في البداية ننخل الدقيق جيدًا، ثم نحضر وعاء مناسب ونضع به الدقيق والملح والسكر ونخلط المكونات الجافة معًا جيدًا.

ثم نقوم بإضافة المياه الدافئة بشكل تدريجي مع العجن المستمر حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة ولكن لينة.

نشكل العجينة على هيئة كرات بحجم صغير، ثم نغطيها ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى ترتاح.

ثم نبدأ في فرد الكرات بعد مرور الوقت المحدد، وذلك باستخدام النشابة، ثم ندهنها بالقليل من الزبدة.

نطوي العجينة نصفين وندهنها بالزبدة، ثم نطويها مرة ثانية وندهنها بالزبدة أيضًا.

ثم نضعها في الثلاجة حوالي ساعتين ونصف، ثم نخرجها ونفردها ونضعها في طاسة على نار هادئة، بحيث تكون الطاسة مدهونة بالزيت أو الزبدة وننتظر حتى تحمر من الأسفل.

ثم نقلبها على الوجه الآخر ونضع الجبنة الموتزاريلا على الوجه وفوقها اللحمة المفرومة، ثم نقوم بإضافة شرائح الزيتون الأسود، ثم ننتظر قليلاً حتى تتحمر الفطائر من الجهة الأخرى، ثم نرفعها من على النار ونقدمها ساخنة. طريقة تحضير فطائر الطاسة:-

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