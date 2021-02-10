أقوي الوصفات لتطويل وتكثيف الرموش تمنحك نتيجة فعالة من أول أسبوع، تطويل وتكثيف الرموش من أكثر الأمور التي تهتم بها كل النساء حتي تتمتع بعيون جميلة وجذابة، خاصةً لأن الرموش الطويلة والكثيفة من أهم علامات الجمال حيث تبرز ملامح الوجه والعيون، ولهذا عندما تواجه الرموش مشكلة في قلة كثافتها فإنها تعد مصدر إزعاج كبير بالنسبة للفتيات والسيدات اللاتي تهتم بجمال وجهها، مما تضطر لشراء الرموش الاصطناعية وتركيبها حتي تستطيع إظهار أنوثتها، ولكن مع كثرة استخدامها فإنها تضعف بصيلات شعر الرموش مما تجعلها تتساقط في كل مرة،

وصفات طبيعية لتطويل وتكثيف الرموش في وقت قصير

تطويل وتكثيف الرموش هو غاية تبحث عنها الكثير من النساء ولكنها تستخدم الحلول الأسهل والسريعة للتخلص من هذه المشكلة، مثل استعمال الماسكارا للحصول علي رموش طويلة وكثيفة ولكن يدخل في تركيب الماسكارا مواد كيميائية ضارة بشعر الرموش مما تتسبب في منع طول الشعر، علي عكس الوصفات الطبيعية والتي تعطيك نتيجة مذهلة وسريعة وأيضاً آمنة علي العين.

وصفة بياض البيض وزيت الزيتون لتطويل وتكثيف الرموش

بياض البيض وزيت الزيتون من أقوي المكونات حيث البيض يمد شعر الرموش بالتغذية السليمة وزيادة نموها، لاحتوائه علي نسبة عالية من البروتين أما زيت الزيتون يعمل على تطويل الرموش لاحتوائه علي أحماض دهنية وفيتامينات تزيد من كثافة شعر الرموش.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ماسكارا قديمة ونظيفة.

قومي بمزج بياض البيض وزيت الزيتون ثم نمشط الرموش باستخدام الماسكارا بالوصفة جيداً، ثم نتركها من الليل حتي الصباح ثم يغسل الوجه جيداً وتستخدم هذه الوصفة يومياً حتي تحصلي علي أفضل نتيجة.

مكونات وصفة تطويل وتكثيف الرموش في أسبوعطريقة التحضير وكيفية الاستخداموصفة زيت الخروع لتطويل وتكثيف الرموش

زيت الخروع من أقوي الزيوت التي تعمل علي تكثيف الرموش وزيادة نموها مما يمنع تساقطها، فكل ما عليك القيام به هو مزج ملعقة صغيرة من زيت الخروع مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، ثم قومي بتمشيط شعر الرموش بواسطة الماسكارا وتترك من الليل حتي الصباح ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر وتستخدم يومياً.

وبهذا أكون قد قدمت لكم من خلال موقع ثقفني أقوي الوصفات التي تعمل علي تطويل وتكثيف الرموش وتمنحك نتيجة مذهلة من أول أسبوع.