أبرز ملامح تطورات طب العيون للعام 2020 والتوقعات للعام الحالي

شهد العام 2020 تقدماً ملموساً في مجال طب العيون، من التطورات التقنية والأدوية الجديدة وحتى التطورات في الإجراءات الجراحية، ما سبب موجة من التفاؤل المتجدد في هذا القطاع الحيوي.

فيما يتوقع ان يحمل العام 2021 المزيد من التطورات التي تخدم الكثير من الاشخاص الذين يعانون من مشاكل خطيرة في العينين.

وفي هذا الصدد، يستعرض لنا الدكتور عمار صفر، المدير الطبي لمستشفى مورفيلدز للعيون في دبي وأستاذ في طب العيون بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، تقييمه للإنجازات الطبية التي تحققت في مجال طب العيون خلال العام 2020 والتطورات المتوقعة للعام الحالي.

ابرز ملامح قطاع طب العيون خلال العام 2020

يقول د. صفر ان العام 2020 كان حافلاً بالتطورات التقنية والأساليب الجراحية المتقدمة. ومن أكثر الإنجازات تميزاً برأيه، دوت الخليج التطورات التقنية في مجال زراعة العدسات داخل العين لعلاج اعتام عدسة العين، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالعدسات الانكسارية.

وفي مجال جراحة الشبكية ، خاصة ما يتعلق بجراحة الثقب البقعي الكبير أو المزمن، فقد شهدقطاع طب العيون تطورات هائلة على الأساليب الجراحية التقليدية.

أما فيما يخص الأدوية المستخدمة لعلاج أمراض الشبكية، فقد عقدت نقاشات هامة حول الأدوية التي طرحت حديثاً للتعامل مع الضمور البقعي المرتبط بالسن (إعتلال اللطخة الصفراء). كما جرى طرح أدوية جديدة لجفاف العين، وتمت مناقشتها من قبل لجنة من الخبراء في المجال.

أدوية وإجراءات قيد الاختبار لاستخدامها هذا العام

بهذا الشأن، أشار د. صفر لوجود العديد من الأدوية التي تخضع حالياً للمرحلة الثالثة من التجارب وهي قيد الدراسة ويتوقع اعتمادها عام 2021 تمهيداً للاستخدام السريري. وتتركز هذه الأدوية في مجالات إدارة اعتلال الشبكية السكري الذي يعد من تأثيرات داء السكري على الشبكية.

ومن المتوقع كذلك اعتماد أدوية جديدة لإدارة الجلوكوما (الزرق) والضمور البقعي المرتبط بالسن. أما بخصوص الشبكية، فهناك إجراءات جديدة لإغلاق الثقوب البقعية الكبيرة المتكررة أو المزمنة، مما يعتبر إنجازاً ملموساً في مجال جراحة الشبكية الداخلية.

كما يتم حالياً عمل الإجراءات العلاجية الجديدة للتعامل مع مرضى الزرق، ومن المثير للاهتمام أن تلك الإجراءات حققت نتائج ممتازة للتحكم بالمرض بأقل قدر من التدخل الجراحي بحسب د. صفر. مضيفاً ان البساطة دوت الخليج أهم مزايا تلك الإجراءات التي تتم بسهولة في العيادة بدلاً من إجرائها في غرفة العمليات.

تطورات طب العيون خلال العام 2021

أفاد د. صفر انه من أهم التطورات المتوقعة خلال العام الحالي، إطلاق أدوية جديدة يمكن أن تحقق ثورة حقيقية في إدارة السبب الأكثر شيوعاً للعمى، وهو اعتلال الشبكية السكري والضمور البقعي.

وتتجلى أهمية ذلك بالنظر إلى ارتفاع نسبة انتشار داء السكري في المنطقة العربية.