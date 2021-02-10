تعقيم فرشاة الاسنان يقي من فيروس كورونا

مع وصول اعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد لأكثر من 105 مليون اصابة وتجاوز اعداد المتوفين بالفيروس التاجي عتبة 2 مليون و300 الف وفاة، ما زالت الدعوات للوقاية من عدوى فيروس كورونا مستمرة ومنها اللجوء لتعقيم الادوات الشخصية التي نستخدمها يومياً مثل فرشاة الاسنان.

وفي دراسة برازيلية حديثة، كشف الباحثون انه وبغض النظر عن اجراءات الوقاية المعتادة التي تشمل غسل اليدين باستمرار وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، فإن مسألة تعقيم وتطهير فرشاة الاسنان ضرورية ايضاً للوقاية من فيروس كورونا، بحسب ما نقل موقع "24.ae" نقلاً عن صحيفة "تايمز اوف انديا".

كيف ينتقل فيروس كورونا عبر فرشاة الاسنان

إذا كان الشخص مريضاً بفيروس كورونا دون اعراض ويعمل على تخزين فرشاة اسنانه الخاصة في المكان ذاته مع باقي افراد الاسرة، فإن احتمال انتقال فيروس كورونا من فرشاة لأخرى يزداد بشكل كبير.

وبالتالي يجب التركيز على تعقيم وتطهير فرشاة الاسنان بشكل جيد للحيلولة دون حدوث هذا الامر.

اهمية تطهير فرشاة الاسنان من فيروس كورونا

يؤكد الباحثون البرازيليون ان تطهير وتعقيم فرشاة الاسنان يسهم في منع انتقال عدوى كورونا بين الاشخاص.

وجاء هذا التأكيد في الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة الامراض المعدية، حيث أشار الباحثون الى ان فرشاة الاسنان غير المعقمة بشكل جيد، يمكن ان تنقل المرض بسهولة من المريض إلى الشخص السليم، خصوصاً أن اللعاب في الفم قد يحتوي على حمولة كبيرة من فيروس كورونا.

وليست الدراسة البرازيلية دوت الخليج الوحيدة التي أشارت لانتقال فيروس كورونا من خلال اللعاب، بل ان دراسة نشرت في المجلة ذاتها في شهر يوليو من العام الماضي، تحدثت عن امكانية انتقال الحمل الفيروسي لسلالات كورونا في اللعاب.

وتحدث الباحثون في هذه الدراسة عن ان استخدام محلول مطهر او غسول فم يحتوي على الإيثانول والزيوت الأساسية، يمكن أن يكون مفيدًا في تقليل عدد فيروسات كورونا في اللعاب.

كيفية تطهير فرشاة الاسنان من فيروس كورونا

ينصح الخبراء بضرورة نقع فرشاة الاسنان في غسول الفم لمدة 20 دقيقة لتعقيمها جيداً. لكنها ليست الخطوة الوحيدة لضمان تطهير فرشاة الاسنان بشكل تام، بل نصح الباحصون باتباع 6 خطوات رئيسية لاتمام مهمة النظافة وهي على الشكل التالي:

اغسل اليدين بالماء والصابون او عقمهما بمعقم اليدين الذي يحتوي على 70٪ على الأقل من الكحول. بعدها قم بتطهير مقبض فرشاة الأسنان بمعقم يحتوي على 70٪ كحول لمدة دقيقة واحدة. نظف اسنانك بالفرشاة. عند الانتهاء من تنظيف أسنانك، اغسل الفرشاة وعقم المقبض بمعقم يحتوي على 70٪ من الكحول مرة أخرى لمدة دقيقة واحدة. اغمر رأس الفرشاة في محلول غسول الفم من الإيثانول والزيت العطري واتركه لمدة 20 دقيقة. اترك الفرشاة تجف ثم احفظها بعيدًا عن الآخرين.

تجدر الاشارة الى ان تعقيم فرشاة الاسنان ضروري للاشخاص الذين يعيشون معًا في منزل واحد ويتشاركون نفس الحمام. ويعد انتقال الفيروس بين الأشخاص الذين يعيشون تحت السقف ذاته مرتفع للغاية. لذا، من الضروري تطهير فرشاة الأسنان والاحتفاظ بها منفصلة لضمان سلامة الآخرين.