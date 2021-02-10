طرق طبيعية لتفتيح لون الركب في أسبوع بمكونات بسيطة

مشكلة اسمرار الركب تظهر بسبب عدم اهتمام النساء بتلك المنطقة، حيث يكون الجلد فيها أكثر سمكا وجفافا، وكثرة التعرض المباشر لآشعة الشمس يعمل على اسمرار الركب خاصة للنساء التي تفضل ارتداء الملابس القصيرة، واليوم سنقدم لكم عدة طرق طبيعية من المنزل للتغلب على تلك المشكلة، بجانب طرق طبية تعرفي عليها الآن. طرق طبية لتفتيح لون الركب كريمات التفتيح الفعالة التي تظهر نتائجها سريعا، والتي تحتوي على الجلوتاثيون وحمض كوجيك.

إلى التفتيح التي تحتوي على الغلوتاثيون فهي تتميز بأنها مضادة للأكسدة، مما يعمل على التخلص من جفاف وسواد الركب وتكون أكثر نعومة.

استخدام الليزر في إزالة الجلد الميت، مما يسمح بنمو خلايا جديدة. وصفات طبيعية من المنزل لتفتيح الركب الخل الأبيض وعصير الليمون: نحضر نصف كوب من عصير الليمون مع ملعقة من الخل الأبيض وملعقة من ماء الورد وكوب واحد من الماء، نخلط المكونات معا بشكل جيد، ثم نأخذ قطنة ونغمسها في الخليط وتوضع على الركب، وتكرر الخطوة كثيرا، ثم تترك ساعتين، وبعدها تغسل وتجفف، تكرر الوصفة يوميا لمدة أسبوع.

الليمون وزيت الزيتون: يعمل الليمون على تفتيح لون البشرة، وزيت الزيتون يجعلها أكثر نعومة، نحضر نصف ملعقة من السكر، ونصف ملعقة من الملح، ونصف ليمونة، وملعقة زيت زيتون، نخلط المكونات مع بعضها جيدا، ونضع الخليط على الركب وتترك نصف ساعة، نفرك المنطقة جيدا، وتكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا.

مقشر زيت الزيتون والسكر: يعمل هذا النفسي على التخلص من خلايا الجلد الميتة، مما يعمل على تفتيح لون البشرة، نحضر ملعقة من السكر مع ملعقة من زيت الزيتون، نخلطهم معا ونفرد الخليط على الركب ثم نفرك بشكل جيد لمدة خمس دقائق، ثم يترك ربع ساعة ويغسل بالماء الدافئ.

صودا الخبز: نحضر ملعقة من صودا الخبز مع ربع كوب من الماء، نخلطهم معا بشكل جيد، ثم نفرد الخليط على الركب ويترك ربع ساعة، ثم نغسل الركب بالماء، يفضل وضع مرطب بعد هذه الوصفة مثل الفازلين أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، وتكرر الوصفة مرتين أسبوعيا. أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2021 طرق طبية لتفتيح لون الركبوصفات طبيعية من المنزل لتفتيح الركب الوسوم

مشكلة اسمرار الركب تظهر بسبب عدم اهتمام النساء بتلك المنطقة، حيث يكون الجلد فيها أكثر سمكا وجفافا، وكثرة التعرض المباشر لآشعة الشمس يعمل على اسمرار الركب خاصة للنساء التي تفضل ارتداء الملابس القصيرة، واليوم سنقدم لكم عدة طرق طبيعية من المنزل للتغلب على تلك المشكلة، بجانب طرق طبية تعرفي عليها الآن. طرق طبية لتفتيح لون الركب كريمات التفتيح الفعالة التي تظهر نتائجها سريعا، والتي تحتوي على الجلوتاثيون وحمض كوجيك.

إلى التفتيح التي تحتوي على الغلوتاثيون فهي تتميز بأنها مضادة للأكسدة، مما يعمل على التخلص من جفاف وسواد الركب وتكون أكثر نعومة.

استخدام الليزر في إزالة الجلد الميت، مما يسمح بنمو خلايا جديدة. وصفات طبيعية من المنزل لتفتيح الركب الخل الأبيض وعصير الليمون: نحضر نصف كوب من عصير الليمون مع ملعقة من الخل الأبيض وملعقة من ماء الورد وكوب واحد من الماء، نخلط المكونات معا بشكل جيد، ثم نأخذ قطنة ونغمسها في الخليط وتوضع على الركب، وتكرر الخطوة كثيرا، ثم تترك ساعتين، وبعدها تغسل وتجفف، تكرر الوصفة يوميا لمدة أسبوع.

الليمون وزيت الزيتون: يعمل الليمون على تفتيح لون البشرة، وزيت الزيتون يجعلها أكثر نعومة، نحضر نصف ملعقة من السكر، ونصف ملعقة من الملح، ونصف ليمونة، وملعقة زيت زيتون، نخلط المكونات مع بعضها جيدا، ونضع الخليط على الركب وتترك نصف ساعة، نفرك المنطقة جيدا، وتكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا.

مقشر زيت الزيتون والسكر: يعمل هذا النفسي على التخلص من خلايا الجلد الميتة، مما يعمل على تفتيح لون البشرة، نحضر ملعقة من السكر مع ملعقة من زيت الزيتون، نخلطهم معا ونفرد الخليط على الركب ثم نفرك بشكل جيد لمدة خمس دقائق، ثم يترك ربع ساعة ويغسل بالماء الدافئ.

صودا الخبز: نحضر ملعقة من صودا الخبز مع ربع كوب من الماء، نخلطهم معا بشكل جيد، ثم نفرد الخليط على الركب ويترك ربع ساعة، ثم نغسل الركب بالماء، يفضل وضع مرطب بعد هذه الوصفة مثل الفازلين أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، وتكرر الوصفة مرتين أسبوعيا. أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2021 طرق طبية لتفتيح لون الركبوصفات طبيعية من المنزل لتفتيح الركب

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