طريقه عمل العزيزية أحلي حلويات دمياط بطريقة وأسرار الحلوانى بالخطوات

طريقه عمل العزيزية أحلي حلويات دمياط العزيزية أو كما نعرفها باسم المكرونة باللبن التي تعتبر من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي تتداول بكثرة في محافظتي دمياط وبورسعيد، فالكل منا يقبل إقبال كبير عن معرفة طريقة عمل العزيزية الدمياطي من أجل سهولة القيام بتحضيرها بالمنزل، بما تحمله من طعم شهي ومميز يقبل عليه الصغار والكبار، وتتوافر في محلات الحلويات، ولكن بإمكانك القيام بها في المنزل بجودة عالية ومكونات متوفر بمنزلك ونضمن لكي الحصول على طعم رائع.

طريقة عمل العزيزية

سوف نعرض عليكم اليوم المكونات المستخدمة وخطوات عمل العزيزية الدمياطي كما يجب أن تكون:

كيس مكرونة أقلام فيما يعادل نصف كليو.

لتر من الحليب السائل.

كوب وربع من السكر.

ملعقة من الفانيليا.

نصف كوب من الماء.

جوز هند أو مكسرات.

زبيب.

ملعقتين من النشا.

5 حبات من البيض.

بعد أن تعرفنا معاً على المكونات المستخدمة لعمل العزيزية ونطرح عليكم اليوم طريقة تحضيرها في المنزل:

في إناء عميق نبدأ بخفق البيض مع السكر والفانيليا سوياً حتى تمام التجانس.

نقوم بسلق المكرونة من خلال وضعها في كمية من الماء المغلي والزيت مع مراعاة أن لا نتركها تنضج كلياً.

نقوم بوضع كلاً من المكرونة والحليب بالخلاط الكهربائي ويتم ضربها سوياً حتى تتكسر المكرونة قليلاً.

يضاف لها مزيج البيض والسكر وتضرب بشكل جيد بالمضرب اليدوي.

يتم إذابة النشا مع كمية من الماء ويضاف الإناء على النار ويقلب بشكل جيد حتى تمام التجانس ونحصل على قوام يشبه البشاميل وتترك قليلاً حتى تهدأ.

نقوم بإضافة المكسرات وجوز الهند والزبيب وتقلب المكونات معاً.

تدهن الصينية بالقليل من الزبد ونسكب عليها المزيج بشكل متساوي.

ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 وتدخل الصينية الفرن وتترك لمدة 30 دقيق وبعد ذلك تترك حتى أن تهدأ وتبرد ليسهل تقطيعها فيما بعد.

أسعار البنزين المعلنة من شركة أرامكو السعودية فبراير 2021

المكونات:طريقة عمل العزيزية: