طريقة عمل مخلل الخيار اللذيذ في المنزل بأسرع وقت ممكن وبسهولة

مخلل الخيار يعتبر من أكثر أنواع المخللات في شكلها وطعمها، عند الأشخاص الذين يحبون تناول المخللات، ويقدم هذا الطبق مع الأطباق الرئيسية التي تحتوي على الدهون والأطباق الدسمة، وهو يقدم على وجبة الغذاء والعشاء، وتوجد أنواع كثير من المخللات منها مخلل الزيتون والجزر والشطة والباذنجان، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير مخلل الخيار.

مكونات عمل مخلل الخيار

يحتوي مخلل الخيار وعلى بعض المكونات وهي كالتالي:-

نصف كيلو جرام من الخيار صغير الحجم.

أربع فصوص من الثوم.

كوب من الماء.

ملعقة ونصف كبيرة من الملح.

ورقة غار مجففة.

ملعقة صغيرة من الشبت الأخضر الطازج أو من بذور الشبت المجففة.

نصف ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر الحار المجففة أو ملعقة صغيرة من حبات الفلفل الأسود الكاملة.

كوب من الخل الأبيض الطبيعي.

طريقة التحضير

هناك بعض المكونات التي يمكن اتباعها لتحضير مخلل الخيار اللذيذ وهي كالاتي:-

تحضير برطمان بحجم مناسب يمكنك إغلاقه بإحكام لحفظ المكونات التي بداخله. نقوم بغسل الخيار بشكل جيد، ويفرك تحت الماء البارد للتأكد من إزالة الأتربة أو أي مبيدات حشرية قد تكون مرشوشة عليه. نقوم بإزالة أي أجزاء متبقية من الساق أو الزهور على الخيار، وإذا لم تكن حبات الخيار صغيرة فيمكنك تقطيعها طولي لجعلها أرفع حتى تتخلل بشكل أسهل وأسرع حتى لا يأخذ وقت. قومي بفرم فصوص الثوم، ثم نضيفها إلى البرطمان، ونضيف إليه الشبت ورقائق الفلفل الأحمر الحار المجففة وورقة الغار المجففة. نضيف بعد ذلك الملح في كوب من الماء، ونحركه جيداً حتى تتأكد من ذوبانه. نضع إناء صغير الحجم على نار متوسطة، ونضيف إليه كوب من الماء وكوب من خل التفاح الطبيعي، ونحرك المزيج بشكل مستمر حتى يبدأ بالغليان ثم نبعده من على النار. نسكب المزيج الساخن بحرص من الإناء الصغير إلى البرطمان، ونحرك المزيج جيداً حتى تختلط المكونات معاً جيداً في البرطمان. نضيف الخيار إلى البرطمان بعد ان يبرد تماماً بشكل طولي، حتى يمتلئ البرطمان بالكامل، وتأكد من أن الماء يغطي كل حبات الخيار بالكامل. نغلق البرطمان بإحكام، ونتركه جانباً، ثم يفضل حفظه في الثلاجة لمدة تتراوح بين ثلاث أيام إلى أربعة أيام قبل تناوله، ويمكن حفظه لعدة أسابيع.