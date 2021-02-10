طريقة ازالة الشعر للوجه بسهولة في المنزل بطرق بسيطة

يعتبر الشعر الزائد في الجسم من أكثر المشكلات التي تعاني منها النساء على وجه الخصوص، لذا دائما تحاول التخلص منه وتبحث عن كافة السبل التي تساعدها على ذلك، وتوجد العديد من طرق ازالة الشعر من الجسم والتي تتبعها العديد من النساء حول العالم، ومنها عدة طرق فعالة في إزالة الشعر من الجذور كما أنها تساعد على تقليل نمو شعر الجسم مع كثرة الاستعمال، ومن خلال تلك الطرق تحصل النساء على النعومة والجمال الذي تبحث عنهما، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم سيدتي عدد من طرق إزالة شعر الجسم وإزالة شعر الوجه.

طرق إزالة شعر الوجه

يعتبر ظهور الشعر في الوجه والجسم أحد الأمور الطبيعية التي وهبها الله عز وجل، ولكن يعطى مظهرًا غير مرغوب فيه لدى النساء، لذا تسعى للتخلص من ذلك الشعر الزائد في الجسم بشتى الطرق، ومن أهم تلك الطرق ما يلي:

إزالة شعر الوجه بالخيط: يطلق عليها إزالة الشعر بالنتف، وهي طريقة تقليدية ومنتشرة عند جميع النساء، وتعتبر أحد الطرق الفعالة فى إزالة الشعر من الوجه، وتتميز تلك الطريقة بالسرعة في التخلص من الشعر، كما أنها تعمل على نزع الشعر من الجذور، مما يقلل من ظهوره، كما أنه لا ينبت بعد ذلك إلا بعد مرور ٢٠ يومًا على الأقل، وتعتبر تلك الطريقة أحد الطرق السهلة والمضمونة فى التخلص من شعر الوجه.

إزالة شعر الوجه باستخدام ماكينات الحلاقة: انتشرت خلال الفترة الأخيرة أنواع من ماكينات الحلاقة الخاصة ببشرة النساء، وتعمل على إزالة الشعر بسرعة جدًا كما أن المنطقة المزال منها الشعر تصبح ناعمة بعد الاستخدام مباشرة، ولكن تلك الطريقة لها بعض العيوب ومنها سرعة إنبات الشعر مرة ادأخرى، حيث ينبت الشعر بعد يومين أو ثلاث فقط من استخدام تلك الشفرات، كما أن البعض قد يتعرض لجرح أثناء استخدام تلك الطريقة، لذا عليكي سيدتي اتخاذ الحرص اللازم أثناء استخدام شفرات الحلاقة الخاصة بالوجه.

الشمع: ويتم استخدام الشمع في إزالة شعر الوجه عن طريقة تعرض الشمع لدرجة حرارة ويتم فرده على الوجه، ونضع عليه الورق الخاص به ويتم نزعه بسرعة عكس اتجاه إنبات الشعر، وتلك الطريقة سريعة وفعالة في إزالة الشعر من الوجه، وتقلل من سرعة ظهوره.

إزالة الشعر من خلال استخدام أجهزة ipl: تعمل أجهزة ipl على إيقاف نمو الشعر لمدة ٦ أشهر متتالية، حيث تندرج تحت أنواع أجهزة الليزر، وتلك الأجهزة تجعلك تشعرين بالنعومة لفترات طويلة، وتلك الأجهزة تستهدف جذور الشعر، وتعمل على إضعافها وتقلل من ظهورها لمدة أشهر طويلة.