طريقه عمل كيك البرتقال الإسفنجي مع صوص البرتقال اللذيذ، إلييك سيدتي طريقه عمل كيك البرتقال الهش في المنزل بأقل التكاليف وبكل سهوله ونتيجة مرضيه لكي ولأسرتك، مع طريقه عمل صوص البرتقال اللذيذ ، كيك البرتقال يحتوي علي العديد من الفوائد الغذائية الهامة فهي تحتوي علي فيتامين سي لما تحتويه من مكونات كالبرتقال،وفي هذا المقال سوف نتعرف علي طريقه عمل كيك البرتقال مع الصوص اللذيذ المميز، واليكم مقادير تحضير الكيك والصوص بالخطوات تابعونا عبر المقال .

طريقه عمل كيك البرتقال الإسفنجي مع صوص البرتقال اللذيذ:

احضري سيدتي كيك البرتقال الهش بكل سهوله ومكونات لديك في المنزل فهي لا تستغرق وقتا في تحضيرها والنتيجة مرضيه لكي ولآسرتك .

2 كوب من الدقيق

1 كوب من السكر الأبيض

1 كوب من عصير البرتقال

1 كوب من الزيت

1 كوب من اللبن الزبادي

3 حبات بيض

1 ملعقه صغيره من البيكنج بودر

1\4 ملعقه صغيره من الفانيليا

مقادير تحضير كيك البرتقال الإسفنجي:

2 كوب من عصير البرتقال

2ملعقه كبيره من عسل النحل

1 ملعقه كبيره من الزبدة

1 ملعقه كبيره من السكر

في وعاء عميق ضعي الدقيق والبيكنج بودر .

في الخلاط الكهربائي ضعي السكر وكوب الزيت والبيض وكوب الزبادي وكوب عصير البرتقال والفانيليا ثم بعد ذلك اخفقي الخليط جيدا حتي تمتزج المكونات جميعا .

ضعي الخليط السابق تحضيره علي خليط الدقيق واخفقيهم جيدا بواسطه المضرب اليدوي حتي الحصول علي خليط كريمي من دون تكتلات .

سخني الفرن علي درجه حراره 180 م .

ضعي الخليط في صينيه مقاس 26 مدهونه بالسمن واخبزيها في الفرن لمده 45 دقيقه .

لتحضير صوص البرتقال ضعي عصير البرتقال مع السكر والعسل والنشا والزبدة واخفقيهم بالمضرب اليدوي ثم ضعيهم علي النار مع التقليب المستمر حتي الحصول علي صوص من دون تكتلات حتي تمام الغليان .

بعد أن يبرد الكيك زينيه بالصوص وشرائح البرتقال وبالهنأ .

اليوم سعر البنزين في السعودية وغدا العمل بالتسعيرة الجديدة فبراير 2021

مقادير تحضير صوص البرتقال:طريقه عمل كيك البرتقال الإسفنجي مع صوص البرتقال اللذيذ: