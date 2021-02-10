بسكوت حبات القهوة الشهى مثل الجاهز ولذيذ بطريقة سهلة وبمكونات غير مكلفة وطعم لا يقاوم

بسكوت حبات القهوة الشهى يعد بسكوت القهوة من أنواع البسكوت المفضلة لدى عشاق القهوة، وهو سهل وسريع التحضير باستخدام مكونات تقليدية لعمل أي نوع بسكوت ولكن بإضافة نكهة القهوة المميزة التي تجعله مختلفًا كثيرًا عن الأنواع الأخرى، فمن خلال مقالنا سوف نقدم لكم طريقة سهلة جدًا لعمل بسكوت القهوة الشهي بدلاً من البحث عنه لشرائه من الخارج. بسكوت حبات القهوة الشهى المكونات كأس ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

ثلث كأس سكر بني.

ثلث كأس من الكاكاو الخام.

القليل من الملح الناعم.

ملعقتين صغيرتين من النسكافيه.

كأس إلا ربع من الزبدة (بدرجة حرارة المطبخ). طريقة تحضير البسكوت:- نحضر العجان الكهربائي ونضع به الزبدة ونخفقها حوالي نصف دقيقة على سرعة متوسطة.

ثم نضيف لها بودرة الكاكاو الخام والسكر البني والفانيليا والملح والنسكافيه مع الاستمرار في الخفق لمدة لا تقل عن 3 دقائق متواصلة.

ثم ننخل الدقيق عدة مرات للتخلص من الشوائب والأتربة الموجودة به، ثم نبدأ في إضافته إلى خليط الزبدة والكاكاو والسكر، ولكن لابد من إضافته بشكل تدريجي حتى لا يتكتل الخليط، نستمر في الخلط حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة لا تلتصق باليد.

ثم نقوم بعمل أسطوانة باستخدام هذه العجينة ونضعها في وعاء ونضعها في الثلاجة ونتركها حوالي ساعة ونصف.

نحضر صينية فرن ونضع عليها ورق زبدة ثم نبدأ في تشكيل البسكوت، وذلك من خلال تقسيم العجينة إلى قطع صغيرة متساوية في الحجم والسمك.

ثم نضع هذه القطع في الصينية مع الحرص على ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى لان حجم البسكوت سيزيد مع النضج.

ثم نضع صينية البسكوت في فرن ساخن مسبقًا بحرارة 180 درجة، بحيث نضع الصينية على الرف الأوسط ونتركها حوالي 10 دقائق حتى ينضج البسكوت ويصبح لونه ذهبي فاتح.

ويصبح لونه ذهبي فاتح. نخرج صينية البسكوت خارج الفرن ونتركها إلى أن يبرد البسكوت تمامًا. موعد صرف حساب المواطن الدفعة 39 فبراير 2021 والأستعلام عن شروط الأستحقاق بسكوت حبات القهوة الشهى المكوناتطريقة تحضير البسكوت:- الوسوم

بسكوت حبات القهوة الشهى يعد بسكوت القهوة من أنواع البسكوت المفضلة لدى عشاق القهوة، وهو سهل وسريع التحضير باستخدام مكونات تقليدية لعمل أي نوع بسكوت ولكن بإضافة نكهة القهوة المميزة التي تجعله مختلفًا كثيرًا عن الأنواع الأخرى، فمن خلال مقالنا سوف نقدم لكم طريقة سهلة جدًا لعمل بسكوت القهوة الشهي بدلاً من البحث عنه لشرائه من الخارج. بسكوت حبات القهوة الشهى المكونات كأس ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

ثلث كأس سكر بني.

ثلث كأس من الكاكاو الخام.

القليل من الملح الناعم.

ملعقتين صغيرتين من النسكافيه.

كأس إلا ربع من الزبدة (بدرجة حرارة المطبخ). طريقة تحضير البسكوت:- نحضر العجان الكهربائي ونضع به الزبدة ونخفقها حوالي نصف دقيقة على سرعة متوسطة.

ثم نضيف لها بودرة الكاكاو الخام والسكر البني والفانيليا والملح والنسكافيه مع الاستمرار في الخفق لمدة لا تقل عن 3 دقائق متواصلة.

ثم ننخل الدقيق عدة مرات للتخلص من الشوائب والأتربة الموجودة به، ثم نبدأ في إضافته إلى خليط الزبدة والكاكاو والسكر، ولكن لابد من إضافته بشكل تدريجي حتى لا يتكتل الخليط، نستمر في الخلط حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة لا تلتصق باليد.

ثم نقوم بعمل أسطوانة باستخدام هذه العجينة ونضعها في وعاء ونضعها في الثلاجة ونتركها حوالي ساعة ونصف.

نحضر صينية فرن ونضع عليها ورق زبدة ثم نبدأ في تشكيل البسكوت، وذلك من خلال تقسيم العجينة إلى قطع صغيرة متساوية في الحجم والسمك.

ثم نضع هذه القطع في الصينية مع الحرص على ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى لان حجم البسكوت سيزيد مع النضج.

ثم نضع صينية البسكوت في فرن ساخن مسبقًا بحرارة 180 درجة، بحيث نضع الصينية على الرف الأوسط ونتركها حوالي 10 دقائق حتى ينضج البسكوت ويصبح لونه ذهبي فاتح.

ويصبح لونه ذهبي فاتح. نخرج صينية البسكوت خارج الفرن ونتركها إلى أن يبرد البسكوت تمامًا. موعد صرف حساب المواطن الدفعة 39 فبراير 2021 والأستعلام عن شروط الأستحقاق بسكوت حبات القهوة الشهى المكوناتطريقة تحضير البسكوت:-

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