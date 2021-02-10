تفتيح المناطق الحساسة شديدة السواد بوصفات بسيطة من مطبخك بدون ليزر أو كريمات باهظة الثمن

تفتيح المناطق الحساسة شديدة السواد هو ما تصبو إليه كل سيدة وفتاة، ولكن قبل أن مبدأ في علاج الاسمرار، لابد من أن نفهم أسباب السواد والتصبغ، فقد يكون بسبب تراكم خلايا الجلد الميتة وعدم التقشير بشكل منتظم، وقد ينتج عن ارتداء ملابس ضيقة أو صناعية، وأيضاً الهرمونات والجينات لها عامل كبير في حدوث الاسمرار الغير مرغوب به.

تفتيح المناطق الحساسة شديدة السواد

بداية لا يُنصح باستخدام أي وصفة لتفتيح المناطق الداكنة إذا كان لديكِ أي جروح أو التهابات، أو أي مشكلات جلدية أخرى، ولعلكِ تتساءلين الآن كيف أتخلص من سواد المناطق الحساسة ؟ يساعد حمض اللاكتيك الموجود في الزبادي على تبييض البشرة، بينما يغذي الشوفان البشرة ويتركها ناعمة ونضرة، وسوف نخبركِ بالوصفة بالتفصيل.

الشوفان والزبادي لتفتيح الأماكن الداكنة

المكونات

1/3 كوب دقيق الشوفان.

2 ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.

طريقة الاستخدام

قومي بمزج المكونات جيداً.

افردي المزيج على المناطق المراد تفتيحها، ودلكيه جيداً.

يترك لمدة ربع ساعة، ثم يشطف بالماء.

للحصول على أفضل نتيجة كرري الإجراء يوميًا لمدة أسبوعين.

مهروس البابايا والموز للتبييض السريع

هذه المكونات رائعة لتغذية البشرة وتفتيحها بشكل فوري، قومي بهرس ثمرة من البابايا وثمرة من الموز، ثم أضيفي القليل من العسل، يوزع المزيج السابق على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة، ثم يشطف بالماء البارد.

الخيار لعلاج سواد المناطق الحساسة

الخضروات مناسبة لأنواع مختلفة من البشرة، مما يجعلها أكثر فاعلية ومناسبة للجميع.

المكونات

ثمرتين من الخيار

طريقة الاستخدام

ابشري الخيار أو قومي بخفقه مع ملعقة من الحليب في الخلاط.

ضعي الماسك على المناطق التي تودين تفتيحها.

يترك لمدة 25 دقيقة، ثم يغسل جيداَ.

الصبار لتفتيح المناطق الحساسة

يعد الصبار من أغنى المواد بالعديد من الفيتامينات، فهو كنز للبشرة، حيث تعمل الفيتامينات A و C و E على تغذية البشرة، كما أن المواد الأخرى الموجودة في تركيب الصبار تعزز التقشير والتبييض ولها تأثيرات مضادة للالتهابات.

المكونات

جل الصبار.

نصف ليمونة.

طريقة الاستخدام

تمزج المكونات جيداً، ثم ضعي المزيج لمدة 30 دقيقة، ويشطف ماسك تفتيح المناطق الحساسة شديدة السواد بالماء البارد ويكرر مرتين كل أسبوع.