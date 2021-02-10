عجينه سحريه قطنية لجميع انواع المخبوزات بيتزا فطائر عيش

عجينه سحريه قطنية لجميع انواع المخبوزات العجينة السحرية تتميز بمذاقها الرائع والتي يتم تناولها في جميع المعجنات والمخبوزات إذا كانت في الفطائر، او الكرواسون أو يمكن أن نتناولها في عجينة الخبز والبيتزا فهي تتميز بأنها قطنيه هشه من أفضل المعجنات التي يمكننا أن نقوم بتناولها يفضلها الأطفال والصغار ودائما نقوم بتناولها في المحلات وذلك لطعمها الشهي والطري فهي من أكثر المعجنات المحببة لدينا لذلك سوف نتعرف على الطريقة التي من خلالها نقوم بتحضير العجينة السحرية التي تصنع منها جميع المخبوزات داخل المنزل من خلال هذا المقال.

عجينه سحريه قطنية لجميع انواع المخبوزات

في أغلب الأحيان نقوم بتناول المعجنات ولكن لا يمكننا أيضا أن نقوم بتحضير داخل المنزل خوفا من أن تفشل العجينة، ولا تصلح لعمل المعجنات التي نفضلها ونتناول بسبب مستمرة خارج المنزل واليوم تابعوا معنا أفضل طريقة لعمل العجينه السحرية.

مكونات العجينة السحرية

كيلو من الدقيق.

كوب مياه ونصف.

ملعقتين من الخميرة.

ملعقتين من السكر البودر.

كوب زبادي كبير .

ملعقة واحدة من البيكنج بودر.

2 ملعقة من الزيت النباتي .

ملعقة من الملح.