اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه في يوم واحد طبيعي وسريع المفعول

اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه، يوجد الكثير من الكريمات المكونة من مواد طبيعية لتبييض الجسم، ولكن أغلب هذه الكريمات تظهر نتائجها بعد مرور فترة طويلة على استعمالها، وهذا يجعل الكثير منا يمل ويتوقف عن استخدامها، لذلك نقدم لكم كريمات طبيعية لتبييض الجسم في وقت قصير قد يصل إلى أسبوع واحد فقط .

اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه في يوم واحد

نحتاج لتحضير هذا الكريم إلى كوب كبير من الكركم وربع كوب من العسل وربع كوب من الماء، نخلط جميع المكونات حتى نحصل على خليط متجانس، نبلل الجسم بالقليل من الماء ثم نوزع عليه الخليط، ثم نترك الخليط على الجسم لمدة لا تقل عن ثلث ساعة أو حتى يجف الخليط تماماً، ثم نقوم بفرك الجسم بحركات دائرية لطيفة لنزيل الخليط، وبعد ذلك نقوم بغسل الجسم بالماء الدافئ ثم نجففه ونرطبه، نقوم بتكرار هذا الخليط مرة واحدة يومياً لمدة أسبوع وبعدها سوف نلاحظ تغيير كبير في لون الجسم.

الفازلين لتفتيح الجسم

نحتاج لتحضير هذا الكريم إلى نصف كوب من الفازلين ونصف ملعقة كبيرة من زيت الخروع وملعقة كبيرة من زيت اللوز وملعقة كبيرة من الجلسرين، نذوب الفازلين في حمام مائي ساخن ثم نضيف له باقي المكونات ونخلطهم سوياً، وبعد ذلك نقوم بتقشير الجسم بأي مقشر مناسب وبعدها نغسل الجسم بالماء جيداً ثم ندهن كامل الجسم بخليط الفازلين ونتركه حتى الصباح ثم نقوم بغسل الجسم بالماء الدافئ، نقوم بتكرار هذا الخليط مرة واحدة يومياً لمدة أسبوع وبعدها سوف نلاحظ تغيير كبير في لون الجسم وخاصة المناطق الحساسة.

القرنفل لتبيض الوجه والجسم

نحتاج لتحضير هذه الوصفة إلى ملعقتان كبيرتان من الحناء وملعقة كبيرة من القرنفل البودرة وملعقة كبيرة من شاي البابونج ونفس المقدار من عصير الليمون وزيت اللوز الحلو، بعد ذلك نرفع كوب ونصف من الماء على النار ونضيف له الحناء والشاي والقرنفل، نترك الخليط يغلي لمدة عشر دقائق، وبعد ذلك نترك الخليط يبرد قليلاً ثم نضيف له عصير الليمون وزيت اللوز الحلو ونضع الخليط علي الوجه.