كيكة الشكولاتة الاسفنجية بالصوص في الخلاط هشة كالقطن بكل أسرار نجاح الكيكة

كيكة الشكولاتة الاسفنجية بالصوص في الخلاط هشة كالقطن الكيكة الاسفنجية التي تتميز بقوامها الهش مثل القطن، وذات مذاق مميز ورائع نعتمد عليها بشكل دائم في الكثير من المناسبات والحفلات لمتنوعة، نظراً لشكلها المميز وتتمكني من تزينها بأكثر من طريقة وبعدة مكونات مثل صوص الشوكولاتة أو الكريمة شانتية والمكسرات المجروشة وجوز الهند وغيرها من المكونات والشوكولاتة من أفضل الأطعمة التي يقبل عليها كلاً من الكبار والصغار، وتستغل الأمهات وضعها بالكيك للحصول على مذاق شهي ونحن اليوم سوف نستعرض لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كيكة الشوكولاتة بالمنزل مثل أشهر المطاعم.

طريقة عمل كيكة الشكولاتة الاسفنجية طريقة عمل كيكة الشكولاتة الاسفنجية تعرفي معنا على أبسط طريقة والأنجح لعمل الكيكة الاسفنجية بصوص الشوكولاتة بالمنزل: المكونات: 4/3 كوب من الدقيق.

4 حبات من البيض.

ملعقتين من الفانيليا.

رشة ملح.

ملعقتين من الزبدة.

ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

ربع كوب من مسحوق الكاكاو.

طريقة التحضير: في إناء عميق نقوم بنخل الدقيق والكاكاو ويضاف لهم البيكنج بودر وتقلب المكونات معاً حتى تتجانس.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180.

نجهز القلب المستخدم من خلال تبطينه بالقليل من الزبدة ويرش لها الدقيق، أو وضع طبقة من ورق الزبدة.

نقوم بخفق السكر مع البيض وكذلك الزبد مع الخفق بالمضرب الكهربائي بشكل جيد حتى أن تتجانس المكونات سوياً ونحصل على قوام كريمي.

يضاف الفانيليا والملح مع الاستمرار بالخفق.

نقوم بإضافة مزيج الدقيق والكاكاو البودر لمزيج البيض تدريجياً مع الاستمرار في الخفق حتى تجانس المكونات.

نقوم بصب خليط الكيك بالقالب وتدخل الصينية للفرن لمدة ساعة أو حتى تمام النضج.

تخرج الصينية من الفرن ويترك حتى يبرد لمدة ربع ساعة.

يتم تقديم الكيك دافئ أو بارد وتزين بصوص الشوكولاتة أو شوكولاتة نوتيلا وترش بالسكر البودر أو جوز الهند كما تفضلين. المكونات:طريقة التحضير: الوسوم

كيكة الشكولاتة الاسفنجية بالصوص في الخلاط هشة كالقطن الكيكة الاسفنجية التي تتميز بقوامها الهش مثل القطن، وذات مذاق مميز ورائع نعتمد عليها بشكل دائم في الكثير من المناسبات والحفلات لمتنوعة، نظراً لشكلها المميز وتتمكني من تزينها بأكثر من طريقة وبعدة مكونات مثل صوص الشوكولاتة أو الكريمة شانتية والمكسرات المجروشة وجوز الهند وغيرها من المكونات والشوكولاتة من أفضل الأطعمة التي يقبل عليها كلاً من الكبار والصغار، وتستغل الأمهات وضعها بالكيك للحصول على مذاق شهي ونحن اليوم سوف نستعرض لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كيكة الشوكولاتة بالمنزل مثل أشهر المطاعم.

طريقة عمل كيكة الشكولاتة الاسفنجية طريقة عمل كيكة الشكولاتة الاسفنجية تعرفي معنا على أبسط طريقة والأنجح لعمل الكيكة الاسفنجية بصوص الشوكولاتة بالمنزل: المكونات: 4/3 كوب من الدقيق.

4 حبات من البيض.

ملعقتين من الفانيليا.

رشة ملح.

ملعقتين من الزبدة.

ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

ربع كوب من مسحوق الكاكاو.

طريقة التحضير: في إناء عميق نقوم بنخل الدقيق والكاكاو ويضاف لهم البيكنج بودر وتقلب المكونات معاً حتى تتجانس.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180.

نجهز القلب المستخدم من خلال تبطينه بالقليل من الزبدة ويرش لها الدقيق، أو وضع طبقة من ورق الزبدة.

نقوم بخفق السكر مع البيض وكذلك الزبد مع الخفق بالمضرب الكهربائي بشكل جيد حتى أن تتجانس المكونات سوياً ونحصل على قوام كريمي.

يضاف الفانيليا والملح مع الاستمرار بالخفق.

نقوم بإضافة مزيج الدقيق والكاكاو البودر لمزيج البيض تدريجياً مع الاستمرار في الخفق حتى تجانس المكونات.

نقوم بصب خليط الكيك بالقالب وتدخل الصينية للفرن لمدة ساعة أو حتى تمام النضج.

تخرج الصينية من الفرن ويترك حتى يبرد لمدة ربع ساعة.

يتم تقديم الكيك دافئ أو بارد وتزين بصوص الشوكولاتة أو شوكولاتة نوتيلا وترش بالسكر البودر أو جوز الهند كما تفضلين. المكونات:طريقة التحضير:

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