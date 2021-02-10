طريقة عمل طاجن الدجاج بالخضار المشكل بخطوات بسيطة في المنزل

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يعد طاجن الدجاج بالخضار المشكل ، من ألذ وأطعم الأكلات التي تبحث عنها الكثير من الأمهات لتحضيرها لأبنائها في المنزل، وهو يعرف بمكوناته وبهاراته التي تزيد من حلاوة طعمه، فتجعل الكبار والصغار يقبلون عليه، ويحتوي طاجن على الخضراوات التي تمد الجسم بالطاقة وتساعد على بنائه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل طاجن الدجاج بالخضار المشكل الغني بالفوائد الصحية.
مكونات طاجن الدجاج بالخضار المشكل
يتكون الطاجن من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-
- دجاجة مسلوقة مقطعة أربع أجزاء.
- ثلاث حبات من البطاطس المقطع حلقات.
- ثلاث حبات من الكوسة المقطعة حلقات.
- 2 حبة من الجزر المقطع حلقات.
- 2 قرن من الفلفل الرومي المقطع حلقات.
- 2 حبة من البصل المقطع حلقات.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الكزبرة الناعمة.
- ربع ملعقة من السكر.
- ثلاث أكواب من الأرز.
- ربع كوب من الزيت النقي.
- 4 أكواب من مرقة الدجاج.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير طاجن الدجاج بالخضار المشكل بخطوات بسيطة وهى كالتالي:-
- نقوم بإحضار حلة متوسطة الحجم ونضعها على النار، ثم نضيف ملعقتين من الزيت، ونضيف البصل ونشوحه حتى يذبل.
- ثم نضيف الطماطم، ونقلب حتى يذبل الطماطم، ونقوم بإضافة ملعقة السكر ونقلبهم مع بعض، ونترك الخليط على النار لمدة ثلاث دقائق.
- ثم نضيف البطاطس، والكوسة، والجزر، والفلفل الأخضر ونقلبهم مع بعض، ثم نضيف المرقة والملح والفلفل والكزبرة ونتركهم على النار حتى ينضج الخليط.
- نقوم بإحضار طاجن كبير، ونضع الدجاج المسلوق، ونضيف عليه الخليط ونتركه على النار لمدة عشر دقائق.
- نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة عالية، ثم نقوم بإدخال طاجن البطاطس الفرن ونتركه حتى يتحمر لونه.
طريقة عمل الأرز المعمر في المنزل
يتم عمل الأرز المعمر بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- نقوم بإحضار حلة ونضعها على النار، ونضع فيها كمية مناسبة من الزيت لتحمير الأرز ونتركها حتى تسخن.
- ثم نضع نصف كمية الأرز في الزيت ونقلبه حتى يتحمر لونه.
- ثم نضيف كمية الأرز المتبقية على الأرز المحمر ونقلبهم مع بعض.
- نقوم بإضافة الشوربة عليهم ونترك الأرز على نار هادئة حتى ينضج تماماً.
- بعد أن يتم نضج الأرز نقوم بتوزيعه على الأطباق ونضعهم على السفرة، ثم نقوم بإخراج طاجن الدجاج بالخضارالمشكل، ونضعه على السفرة بجانب الأرز والمخلل المشكل والخبز البلدي وبالهناء والشفاء.
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يعد طاجن الدجاج بالخضار المشكل ، من ألذ وأطعم الأكلات التي تبحث عنها الكثير من الأمهات لتحضيرها لأبنائها في المنزل، وهو يعرف بمكوناته وبهاراته التي تزيد من حلاوة طعمه، فتجعل الكبار والصغار يقبلون عليه، ويحتوي طاجن على الخضراوات التي تمد الجسم بالطاقة وتساعد على بنائه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل طاجن الدجاج بالخضار المشكل الغني بالفوائد الصحية.
مكونات طاجن الدجاج بالخضار المشكل
يتكون الطاجن من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-
- دجاجة مسلوقة مقطعة أربع أجزاء.
- ثلاث حبات من البطاطس المقطع حلقات.
- ثلاث حبات من الكوسة المقطعة حلقات.
- 2 حبة من الجزر المقطع حلقات.
- 2 قرن من الفلفل الرومي المقطع حلقات.
- 2 حبة من البصل المقطع حلقات.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الكزبرة الناعمة.
- ربع ملعقة من السكر.
- ثلاث أكواب من الأرز.
- ربع كوب من الزيت النقي.
- 4 أكواب من مرقة الدجاج.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير طاجن الدجاج بالخضار المشكل بخطوات بسيطة وهى كالتالي:-
- نقوم بإحضار حلة متوسطة الحجم ونضعها على النار، ثم نضيف ملعقتين من الزيت، ونضيف البصل ونشوحه حتى يذبل.
- ثم نضيف الطماطم، ونقلب حتى يذبل الطماطم، ونقوم بإضافة ملعقة السكر ونقلبهم مع بعض، ونترك الخليط على النار لمدة ثلاث دقائق.
- ثم نضيف البطاطس، والكوسة، والجزر، والفلفل الأخضر ونقلبهم مع بعض، ثم نضيف المرقة والملح والفلفل والكزبرة ونتركهم على النار حتى ينضج الخليط.
- نقوم بإحضار طاجن كبير، ونضع الدجاج المسلوق، ونضيف عليه الخليط ونتركه على النار لمدة عشر دقائق.
- نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة عالية، ثم نقوم بإدخال طاجن البطاطس الفرن ونتركه حتى يتحمر لونه.
طريقة عمل الأرز المعمر في المنزل
يتم عمل الأرز المعمر بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- نقوم بإحضار حلة ونضعها على النار، ونضع فيها كمية مناسبة من الزيت لتحمير الأرز ونتركها حتى تسخن.
- ثم نضع نصف كمية الأرز في الزيت ونقلبه حتى يتحمر لونه.
- ثم نضيف كمية الأرز المتبقية على الأرز المحمر ونقلبهم مع بعض.
- نقوم بإضافة الشوربة عليهم ونترك الأرز على نار هادئة حتى ينضج تماماً.
- بعد أن يتم نضج الأرز نقوم بتوزيعه على الأطباق ونضعهم على السفرة، ثم نقوم بإخراج طاجن الدجاج بالخضارالمشكل، ونضعه على السفرة بجانب الأرز والمخلل المشكل والخبز البلدي وبالهناء والشفاء.
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