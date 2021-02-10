في يومين فقط تطويل وتكثيف الرموش بخلطة رهيبة فعال ومجربة

في يومين فقط تطويل وتكثيف الرموش بخلطة رهيبة يرغب العديد من الأشخاص للحصول على شعر حواجب مميز و ناعم و جميل وصحي لأن دائما المظهر الخارجي، يعتبر مهم لدي العديد من الأشخاص لذا يمكنك عزيزتي أن تقومي باتباع الوصفات الطبيعية لكي تحصلي على تكثيف الحواجب والرموش بطريقة ممتازة خالي من التساقط، ونمو الشعربطريقة أسرع ومن ضمن المشاكل التي تؤثر بشكل سلبي على نفسية العديد من النساء تساقط الرموش والحواجب في سوف نقضي على هذه المشكلة من خلال هذا المقال ومن خلال وصفتنا المجربة بنتائجها الفعالة.

في يومين فقط تطويل وتكثيف الرموش بخلطة رهيبة

من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل علي تطويل وتكثيف الرموش بطريقة سهلة في أيام فقط تابعي معنا:-

مكونات الوصفة

كمية بسيطة من عسل النحل

بياض البيض .

نبدأ بإضافة عسل النحل مع بياض البيض في الخلاط الكهربائي.

نستمر في دمجهم بشكل جيد

ثم يمكننا ايضا أن نتركها لكي تتجانس لمدة مابين 10 دقائق على الأقل.

ونقوم بوضع هذا الماسك على الحواجب وتضع كمية في الماسكرا تستخدمها للرموش

ثم نتركهم لمدة 35 دقيقة.

هذه الوصفة يتم تكرارها اكثر من مره لكي نحصل على حواجب كثيفة، وخالي من التساقط. .