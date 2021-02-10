بشرة بيضاء صافية فورية في 10 ثواني فقط بدون مكياج

بشرة بيضاء صافية هو حلم كل فتاة تقريباً منذ بدء الخليقة، وتسعى كل سيدة أن تحصل على بشرة نضرة ووردية بدون حبوب أو هالات سوداء، ومشدودة بلا خطوط او تجاعيد، ويمكن الحصول على البشرة المثالية بخطوات بسيطة، كشرب الماء ووضع بعض الوصفات الطبيعية المميزة.

بشرة بيضاء صافية بزيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على الأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين E الذي يساعد على تبييض البشرة وتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم كله، ضعي زيت جوز الهند على المناطق المراد تفتيحها، ثم دلكي بلطف لمدة 2-3 دقائق حتى يمتص الجلد الزيت، ويمكنك أيضًا إضافة 1/2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج و 1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وتدليك الركبتين والأكواع بلطف لبضع دقائق.

العسل لبشرة وردية

يعمل العسل كمرطب طبيعي، وبخاصة عند إضافة الليمون، ويمنح البشرة توريداً طبيعياً، اخلطي ملعقتين كبيرتين من العسل وعصير نصف ليمونة وملعقة صغيرة من صودا الخبز، ويوضع الخليط على المناطق الداكنة، و بعد 20 إلى 30 دقيقة ، اغسليه.

الحليب والصبار لتفتيح البشرة وتوريدها

يعمل العسل أيضًا بشكل فعال مع الحليب والصبار والبنجر، والوصفة بسيطة وسهلة ونتائجها فعالة.

المكونات

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من جل الصبار، ويمكن شراؤه من الصيدليات أو محلات العطار.

ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة كبيرة من عصير البنجر أو الشمندر.

طريقة الاستخدام

قومي بخلط المكونات السابقة جيداً، ورجيها مع بعضها البعض، واتركيه لمدة 15 دقيقة على البشرة ومن أول 10 ثواني ستشاهدين الفرق بنفسك، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

تونر للبشرة بخل التفاح

هناك طريقة أخرى سهلة لتفتيح بشرتك وهي مزج خل التفاح مع القليل من الماء وشطف الوجه جيداً، ثم استخدام هذا المزيج، وإعادة غسل الوجه وتجفيفه باستخدام ضمادات قطنية، وستحصلين على بشرة بيضاء صافية وردية.