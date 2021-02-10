فوائد عسل النحل وخطأ شائع خطير يفقده فوائده عند تناوله بهذه الطريقة

تعد فوائد عسل النحل التي لا حصر لها من أكثر الأشياء التي يتميز بها العسل إلى جانب مذاقه الرائع الذي لا يقاوم بمختلف أشكاله وألوانه، وكذلك سهولة تناوله بأى طريقة وفي أي وقت فيمكن تناوله في الصباح بعد وجبة الفطور أو في وقت العصر بعد الغذاء أو للتحلية بعد وجبة العشاء للاستفادة من عناصره الغذائية حيث يتمتع عسل النحل بفوائد وقيمة غذائية عالية تعمل على تزويد الجسم بالعناصر المهمة كما يساعد أيضا على الوقاية من الأمراض والشفاء من بعضها حيث يعد جزء هام من الطب البديل منذ أزمنة طويلة إلى جانب الأعشاب والمواد الطبيعية الأخرى التي لديها خصائص علاجية.

فوائد عسل النحل

ورد ذكر العسل في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وجاء ذكره في سورة النحل على أنه شراب يخرج من بطون النحل مختلف الألوان وفيه شفاء للناس، وفي ذلك إشارة إلى فوائد عسل النحل المدهشة لجسم الإنسان، ويقوم النحل بصنعه عن طريق امتصاص رحيق الورد وأزهار النباتات والثمار وغيرها حيث يؤثر اختلاف مصادر الرحيق الذي يمتصه النحل في تنوع العسل لأنواع وأصناف مختلفة.

ويحتوي عسل النحل على العديد من العناصر الغذائية الهامة مثل (الحديد، والنحاس، والصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والمنجنيز)، كما إنه غني بفيتامين (ج)، وفيتامين (ب)، ونسب عالية من سكر الجلوكوز والفركتوز والسكروز مما يسبب مذاقه الحلو، ويحتوي على 3% من البروتين الأساسي التي تعد مصدرا للسعرات الحرارية.

ويعد من أهم فوائد عسل النحل قدرته على شفاء الجروح والتئامها وتطهيرها من البكتيريا الضارة حيث أثبتت دراسات طبية قدرة العسل على قتل البكتيريا في الجروح، وإذابة الخلايا الميتة للجلد إلى جانب فوائد أخرى منها:

يساعد على التئام الجروح وعلاج حروق الجلد.

التخفيف من حدة آلام البطن.

التخفيف من مشكلة ارتجاع المرئ.

علاج فعال لنزلات البرد والسعال.

تقوية المناعة.

خطأ شائع يتسبب في عدم تحصيل فوائد عسل النحل

حذر الدكتور سيد حماد، أستاذ التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية في مصر، من خطورة استخدام الملاعق المعدنية عند تناول عسل النحل معللاً ذلك بأن المعادن المستخدمة في صنعها تتفاعل وتتأكسد مع العسل وتفقده قيمته الغذائية.

وأشار إلى أنه من الأفضل عند تناول العسل استعمال الملاعق المصنوعة من (البلاستيك أو الخشب أو السيراميك أو الستانلس)، والحرص على عدم ترك الملعقة داخل البرطمان أو الإناء المتواجد به عسل النحل مضيفاً أنه من الضروري إبقاء البرطمان محكم الغلق، وأن يكون مصنوع من الزجاج المعتم مع إبعاده عن أشعة الشمس لضمان الاستفادة من فوائد عسل النحل المذهلة وتحصيل قيمته الغذائية.