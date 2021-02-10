البسبوسة المرملة بكل أسرار بسبوسة الحلواني بسبوسة مكرملة متماسكة طعمها رهيب

البسبوسة المرملة بكل أسرار بسبوسة الحلواني البسبوسة من أكثر الحلويات التي يمكننا أن نقوم بتناولها في كافة المناسبات المختلفة ودائما تواجدها بشكل دائم في اعياد الميلاد وفي شهر رمضان فهي متداولة خلال الشهر، وتتواجد دائما في جميع البيوت المصرية واشتهرت أيضا في جميع أنحاء العالم تتميز بطعمها الطريق الرائع الشهي التي يتم تناولها من قبل الكبار والصغار، كما يتم أعدادها في وقت قليل جداً فهي سهلة، وسريعة وبسيطة، هذه الوصفة من أفضل طريقة للبسبوية التي يمكننا أن نقوم بتناولها في أي وقت وفي أي مكان بدل من أن نقوم بشرائها من محلات الحلويات تابعي معي الطريقة.

طريقة تحضيرالبسبوسة المرملة

إذا كنت ترغبين عزيزتي في تناول البسبوسه الساده يمكنك ان تقوم رب تناولها من خلال تحضير بعض المكونات السهلة والبسيطة التي سوف نتحدث عليها من خلال هذا المقال الرائع المميز في تقديم أفضل الوصفات واطعم المأكولات.

دقيق سميد

كمية من السكر و يفضل أن يكون المطحون.

كمية بسيطة من السمن، ويفضل أيضا أن يكون بلدي.

كمية بسيطة من البيكنج بودر

القليل من الملح.

عسل ابيض أو عسل جلوكوز إن وجد.

تكفي ملعقتين من الزبادي.

مكونات البسبوسة الشهية :

يفضل أن تقومي بتحضير وعاء عميق ويفضل تعقيمه وغسله جيدا.

ثم يمكنك أن تقومي باضافة كمية السميد والسكر والبيكنج بودر والملح.

يفضل دمج هذه المكونات الجافة جيدا.

ثم ابدئي بوضع السمن على النار أو داخل الميكروويف لمدة دقيقتين، لكي يصبح سائل.

ثم يمكنك أن تقومي واضاف ملعقة من عسل الجلوكوز او عسل ابيض.

وقومي بتقليبه جيدا وابدئي بسكب هذه المكونات على المكونات الجافة.

نبدأ بعد تحضير صينية البسبوسة نقوم بوضع ملعقتين من السمن و ملعقة من الزيت النباتي.

نقوم بوضع ملعقتين من السمن و ملعقة من الزيت النباتي. ثم نبدأ بسكب جميع المكونات من البسبوسة الرائعة.

ونقوم بادخال الصينية في الفرن على درجة حرارة من 180 درجة إلى 200 درجة.

ونتركها لمدة 15 دقيقة أو لكي تنضج.

نقوم بسكب كمية من العسل أو القطر على البسبوسة وهي ساخنة.

ونبدأ بتغطيتها جيدا.

يتم تقديمها لابنائنا أو للضيوف وهي ساخنة.

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طريقة عمل البسبوسة المرملة :