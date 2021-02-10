كيكه الخلاط فى ٥ دقائق هشه وقطنية بتذوب في الفم ذوبان بأسهل الطرق

كيكه الخلاط التي يتم تحضيرها في خمس دقائق من افضل الكيكات التي نتناولها بصفة مستمرة ونقوم بشرائها من محلات مستحضرات الحلويات أو من المحلات التي تقدم الحلويات الجاهزة، نتناولها بمذاقها الهائل والرائع ويبحث عنها العديد من الأشخاص الكبار منهم والصغار يقوم بتناولها بصفة مستمرة ويحبهم الجميع وذلك بسبب كريمة الشوكولاتة التي تتواجد في الكيكة ولأننا دائما نبحث عن كل ما هو جديد حول تحضيرات الحلويات داخل المنزل والتي تتعدد مذاقها فسوف نقوم اليوم بتحضير كيك هشه رهيبه تذوب في الفم عندما نقوم بتناولها سهلة وبسيطة بمكونات تتواجد بصفة مستمرة داخل مطبخنا كل ماعليك هو أن تتبع الخطوات التي سوف نتحدث عليها. طريقة تحضير كيكه الخلاط مقادير كيك شوكولاته اربع بيضات.

ملعقتين من الفانيليا.

2 كوب من السكر الأبيض المطحون.

كمية وفيرة من الزيت.

كمية من الحليب ويفضل أن يكون السائل كامل الدسم.

يكفي ملعقتين فقط من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

الدقيق. مقادير الصوص: يمكننا أن نقوم بعمل صوص الشوكولاتة الرائع لكي نضفها إلى كيكة الشيكولاته الهائلة. 2 كوب من السكر البودر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة الكاكاو.

ملعقة من النشا.

ملعقتين من الحليب طريقة عمل كيك شوكولاتة يمكنك عزيزتي أن تقومي بخفق كمية البيض مع الفانيليا.

ونبدأ بأضافة السكر ثم يمكنك أيضا أن نقوم باضافة الحليب مع الزيت.

وتستمر في دمج هذه المكونات جيدا من خلال وضعها في الخلاط الكهربائي.

كما يمكن أيضا أن يتم سكب كمية من الدقيق مع الكاكاو البودر والبيكنج باودر.

يوضع هذا المزيج الرائع من الكيك الخفيفه الهشه في الصينية ونقوم بادخالها الفرن. طريقة تحضير الصوص وضع السكر البودر مع الزبدة ونتركها ليك يتضاعف حجمهم في الخلاط الكهربائي أو بالمضرب الكهربائي ثم نقوم باضافة الكاكاو البودره وكمية من البسيطة ومن النشا.

نضع هذا الصوص على نار هادئة ونتركه لمدة دقيقتين

ثم نقوم بالتقليب بصفة مستمرة هذا الصوص على الكيكة بشكل مباشر.

ثم نبدأ بوضعها مرة ثانية في الثلاجة لكي تبرد تماماَ ويقوم بتقديمها. حاسبة حساب المواطن وتوضيح قيمة الاستحقاق للأسر وقيمة الحد الأدنى الوسوم

كيكه الخلاط التي يتم تحضيرها في خمس دقائق من افضل الكيكات التي نتناولها بصفة مستمرة ونقوم بشرائها من محلات مستحضرات الحلويات أو من المحلات التي تقدم الحلويات الجاهزة، نتناولها بمذاقها الهائل والرائع ويبحث عنها العديد من الأشخاص الكبار منهم والصغار يقوم بتناولها بصفة مستمرة ويحبهم الجميع وذلك بسبب كريمة الشوكولاتة التي تتواجد في الكيكة ولأننا دائما نبحث عن كل ما هو جديد حول تحضيرات الحلويات داخل المنزل والتي تتعدد مذاقها فسوف نقوم اليوم بتحضير كيك هشه رهيبه تذوب في الفم عندما نقوم بتناولها سهلة وبسيطة بمكونات تتواجد بصفة مستمرة داخل مطبخنا كل ماعليك هو أن تتبع الخطوات التي سوف نتحدث عليها. طريقة تحضير كيكه الخلاط مقادير كيك شوكولاته اربع بيضات.

ملعقتين من الفانيليا.

2 كوب من السكر الأبيض المطحون.

كمية وفيرة من الزيت.

كمية من الحليب ويفضل أن يكون السائل كامل الدسم.

يكفي ملعقتين فقط من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

الدقيق. مقادير الصوص: يمكننا أن نقوم بعمل صوص الشوكولاتة الرائع لكي نضفها إلى كيكة الشيكولاته الهائلة. 2 كوب من السكر البودر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة الكاكاو.

ملعقة من النشا.

ملعقتين من الحليب طريقة عمل كيك شوكولاتة يمكنك عزيزتي أن تقومي بخفق كمية البيض مع الفانيليا.

ونبدأ بأضافة السكر ثم يمكنك أيضا أن نقوم باضافة الحليب مع الزيت.

وتستمر في دمج هذه المكونات جيدا من خلال وضعها في الخلاط الكهربائي.

كما يمكن أيضا أن يتم سكب كمية من الدقيق مع الكاكاو البودر والبيكنج باودر.

يوضع هذا المزيج الرائع من الكيك الخفيفه الهشه في الصينية ونقوم بادخالها الفرن. طريقة تحضير الصوص وضع السكر البودر مع الزبدة ونتركها ليك يتضاعف حجمهم في الخلاط الكهربائي أو بالمضرب الكهربائي ثم نقوم باضافة الكاكاو البودره وكمية من البسيطة ومن النشا.

نضع هذا الصوص على نار هادئة ونتركه لمدة دقيقتين

ثم نقوم بالتقليب بصفة مستمرة هذا الصوص على الكيكة بشكل مباشر.

ثم نبدأ بوضعها مرة ثانية في الثلاجة لكي تبرد تماماَ ويقوم بتقديمها. حاسبة حساب المواطن وتوضيح قيمة الاستحقاق للأسر وقيمة الحد الأدنى

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