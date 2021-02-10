علي حسب الدراسات.. 80% من جهاز المناعة بيكون في المعدة، وإن جسم الإنسان لو بيتخلص السموم الموجودة بشكل مظبوط ولو البكتيريا المفيدة متوازنة في الأمعاء هيكون عندنا القوة عشان تقاومي بيها نزلات البرد والإنفلونزا من غير أي مضادات حيوية، الدراسات كمان قالت إن في أطعمة كتير بتطهر الدم وبتمنع تجلط الدم، وفيه كمان أطعمة مختلفة بتمنع ريحة الفم الوحشة، ومعنى كده إن في أكلات لتنظيف الجسم ممكن نهتم بيها ونخليها جزء من أكل كل يوم، اعرفيها معانا في المقال ده.

7 أكلات لتنظيف الجسم بشكل طبيعي بالأكل.. اعرفي ايه الأكلة المناسبة لكل جزء من الجسم

1- الأفوكادو للكبد

من أفضل الأطعمة الموجودة لأنه غني بعناصر مفيدة لأنه بيخفض نسبة الكوليسترول وبيوسع الأوعية الدموية كمان بيمنع تسمم الشرايين، الأفوكادو فيه مادة مغذية اسمها الجلوتاثيون ودي بتمنع أكتر من 30 مادة مسرطنة ده غير إنها بتساعد الكبد علي إزالة أي سموم من مواد كيماوية مصنعة، أما بالنسبة للأشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم، الأفوكادو أفضل حل لأنه بيقلل ارتفاع ضغط الدم بشكل طبيعي، وبيمنع أمراض القلب والسكتة الدماغية .

2- الأناناس والكوليسترول

من أكتر أكلات لتنظيف الجسم هي الفاكهة اللي بيكون فيها مادة البروميلين اللي بتحرق الدهون الطبيعية وبتساعد الجسم علي تكسير البروتينات وهضمها بشكل طبيعي، فاكهة الأناناس له فعالية في تكسير الكوليسترول وتخلص الجسم منه، بتضعف الدم وتكسر جلطات الدم.. أفضل حل عشان تاكليه وتستفيدي منه إنك تاكليه طازه لكن مش مُعلب لأن البروميلين بيتدمر في عمليات التعليب .

3- الكرنب المخلل لبشرة صافية

الأكلات المخمرة او المخللة زي الكرنب المخلل بتكون سهل هضمها وغنية بمزيج من البروبيوتيك والألياف ومش بيسبب انتفاخ، بيخلي البشرة صافية ونقية أكتر لأنه بيعالج حب الشباب كمان بيساعد علي امتصاص أي فيتامين أو معادن بشكل وكفاءة أكبر، الكرنب المخلل بيدي الجسم طاقة أكبر لأن طبيعة جسمك بياخد القليل منه عشان يهضم.

4- المشمش بيمنع الإمساك

لو إنتي شخص بتعاني من الإمساك فأفضل حل ليكي هو المشمش سواء طازه أو مجفف لأنه بيشتغل كإنه مُطهر وبيكون عامل زي الفرشاة الطبيعية لمعدتك لأن فيه كمية كبيرة من الألياف، ده غير إنه بيحسسك بالشبع لمدة كبيرة، الفاكهه اللي زي المشمش بتكون غنية بمضادات الأكسده وفيها مُطهر طبيعي للمعدة، المشمش بيحافظ علي عيونك تكون بصحة كويسة.

5- سبيرولينا بيكافح ريحة الجسم الكريهة

سبيرولينا هي طحالب بتكون موجودة في المياة المالحة والعاذبة وبيعتبر من أوقي العناصر اللي بتطهر الدم من المعادن الثقيلة، وبما إنه مسحوق أخضر مكون الكلورفيل ودي بتخلي ريحة الجسم محايدة وبتبعد أي ريحة مش لطيفة في الجسم أو بيشتغل كأنه مزيل عرق داخلي وبيدي ريحة حلوة للجسم.

6- الجريب فروت لتقليل الوزن

الجريب فروت فيه مادة اسمها النوتكاتون ودي مركبات كيميائية بتساعد علي تقليل الوزن كمان غنية بالألياف، فبتحسي بالشبع لفترة طويلة فبيحصل توازن في مستوي سكر الدم.. أبسط طريقة عشان تتخلصي من السموم إنك تاكي نص ثمرة جريب فروت مع كل وجبة لمدة أسبوع واحد ده غير العناصر الغذائية اللي هتزيد في جسمك من الألياف والفيتامينات أ و سي

7- الخيار منعش للنفس

تعرفي إن مياة الخياة بتمنع جفاف الفم وبتغسله من بواقي الأكل الزيادة اللي بتكون موجودة بعد كل وجبة، أكل الخيار كمان بيحفز علي إنتاج اللعاب وده بيرطب بوقك بشكل طبيعي، لو عندك مشكلة في ريحة الفم ممكن تحطي قطعة من الخيار بين لسانك وسقف بوقك ده هيمنع الريحة الوحشة، الخضار المقرمش زي الخيار أو الجزر بيزيل البلاك علي الأسنان واللثة.. الخيار بيعتبر من أفضل أكلات لتنظيف الجسم.

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