بسبوسة الكنافة تركية حلويات شرقية تذوب في الفم بطريقة المطاعم الكبرى

طريقة بسبوسة بالكنافة، حلى جديد من حلويات المحلات الشرقية التي لا يختلف على طعمها الرائع والشهي أحد، فجرت العادة في عمل البسبوسة بكل أنواعها والكنافة بكل انواعها وتقديمهم كحلى كل صنف على حدى، لكننا اليوم مزجنا لكم الاثنين مع بعض البسبوسة الطرية الشهية مع الكنافة المقرمشة اللذيذة ووضعها لكم بعض من المكونات الأخرى التي تصنع اشهى الحلويات الشرقية من بسبوسة الكنافة. طريقة بسبوسة الكنافة الطرية التركية نصف كيلو من الكنافة الطازجة. كوب من السمن المذاب بحرارة الغرفة. نصف كوب من سكر بودرة. عدد 2 كوب من دقيق السميد الناعم. ملعقة كبيرة من الدقيق العادي. ملعقة من جوز الهند المبشور. عدد 2 كوب زبادي. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة فانيليا. نصف كوب سمنة بحرارة الغرفة. طريقة بسبوسة الكنافة الطرية التركية مكونات شربات أو عسل الكنافة 3 كوب من السكر. 2 كوب من الماء. ملعقة صغيرة عصير ليمون. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة كبيرة زبدة. مكونات تزين وجه البسبوسة كوب من كريم شانتيه الخام. نصف كوب من الماء أو الحليب المثلج. ربع كوب من سكر البودرة. شوكولاته ذائبة أو شوكولاته شيبس. كوب من كراميل المذاب. خطوات عمل بسبوسة الكنافة بصوص الكريمة أولا يتم وضع الكنافة في الفريزر لمدة ساعتين حتى تتماسك وتتجمد ثم قومي بتكسير الكنافة حتى تكون مثل البودرة.

ثم ضيفي عليها سكر البوردة مع السمن المذابة وتقليبها حتى تتشرب كل الكنافة السمنة.

ثم ضعي في صينية الفرن القليل من السمن وضعي عليها الكنافة مع الضغط جيدا حتى تتماسك الكنافة تدخل فرن ساخن حتى يحمر وجهها وتخرج ويصب عليها شربات.

لابد أن يكون شربات بارد عندما يصب على الكنافة وتكون الكنافة ساخنة، وتترك جانبا حتى يتم عمل البسبوسة.

ثم في وعاء يضاف كل مكونات البسبوسة من دقيق سميد مع جوز الهند والبيكنج باودر وباقي مكونات وخفقهم برفق من أسفل لأعلى حتى تتشرب كل المكونات.

ويصب المزيج في صينية البسبوسة ويدخل فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة ويترك داخل الفرن حتى تأخذ لون ذهبي من الوجه والجوانب.

ثم تخرج البسبوسة من الفرن وعلى الفور يصب عليها شربات عسل ساخن ويكون خفيف على عكس شربات الكنافة يكون ثقيل قليلا.

وتترك جانبا حتى تبرد تماما وتتماسك مع عدم تقطيعها، ثم احضري طبق التقديم وضيفي عليه طبقة الكنافة وعليها كمية من الكريمة شانتيه، وعليه طبقة البسبوسة.

وعليها طبقة أخرى من كريمة الشانتية وعليها صوص كراميل وصوص الشوكلاته وتدخل الثلاجة حتى تتماسك تماما وتقطع وتقدم باردة بسبوسة الكنافة بطعم رائع يتناغم في الفم. أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2021 خطوات عمل بسبوسة الكنافة بصوص الكريمة الوسوم

طريقة بسبوسة بالكنافة، حلى جديد من حلويات المحلات الشرقية التي لا يختلف على طعمها الرائع والشهي أحد، فجرت العادة في عمل البسبوسة بكل أنواعها والكنافة بكل انواعها وتقديمهم كحلى كل صنف على حدى، لكننا اليوم مزجنا لكم الاثنين مع بعض البسبوسة الطرية الشهية مع الكنافة المقرمشة اللذيذة ووضعها لكم بعض من المكونات الأخرى التي تصنع اشهى الحلويات الشرقية من بسبوسة الكنافة. طريقة بسبوسة الكنافة الطرية التركية نصف كيلو من الكنافة الطازجة. كوب من السمن المذاب بحرارة الغرفة. نصف كوب من سكر بودرة. عدد 2 كوب من دقيق السميد الناعم. ملعقة كبيرة من الدقيق العادي. ملعقة من جوز الهند المبشور. عدد 2 كوب زبادي. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة فانيليا. نصف كوب سمنة بحرارة الغرفة. طريقة بسبوسة الكنافة الطرية التركية مكونات شربات أو عسل الكنافة 3 كوب من السكر. 2 كوب من الماء. ملعقة صغيرة عصير ليمون. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة كبيرة زبدة. مكونات تزين وجه البسبوسة كوب من كريم شانتيه الخام. نصف كوب من الماء أو الحليب المثلج. ربع كوب من سكر البودرة. شوكولاته ذائبة أو شوكولاته شيبس. كوب من كراميل المذاب. خطوات عمل بسبوسة الكنافة بصوص الكريمة أولا يتم وضع الكنافة في الفريزر لمدة ساعتين حتى تتماسك وتتجمد ثم قومي بتكسير الكنافة حتى تكون مثل البودرة.

ثم ضيفي عليها سكر البوردة مع السمن المذابة وتقليبها حتى تتشرب كل الكنافة السمنة.

ثم ضعي في صينية الفرن القليل من السمن وضعي عليها الكنافة مع الضغط جيدا حتى تتماسك الكنافة تدخل فرن ساخن حتى يحمر وجهها وتخرج ويصب عليها شربات.

لابد أن يكون شربات بارد عندما يصب على الكنافة وتكون الكنافة ساخنة، وتترك جانبا حتى يتم عمل البسبوسة.

ثم في وعاء يضاف كل مكونات البسبوسة من دقيق سميد مع جوز الهند والبيكنج باودر وباقي مكونات وخفقهم برفق من أسفل لأعلى حتى تتشرب كل المكونات.

ويصب المزيج في صينية البسبوسة ويدخل فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة ويترك داخل الفرن حتى تأخذ لون ذهبي من الوجه والجوانب.

ثم تخرج البسبوسة من الفرن وعلى الفور يصب عليها شربات عسل ساخن ويكون خفيف على عكس شربات الكنافة يكون ثقيل قليلا.

وتترك جانبا حتى تبرد تماما وتتماسك مع عدم تقطيعها، ثم احضري طبق التقديم وضيفي عليه طبقة الكنافة وعليها كمية من الكريمة شانتيه، وعليه طبقة البسبوسة.

وعليها طبقة أخرى من كريمة الشانتية وعليها صوص كراميل وصوص الشوكلاته وتدخل الثلاجة حتى تتماسك تماما وتقطع وتقدم باردة بسبوسة الكنافة بطعم رائع يتناغم في الفم. أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2021 خطوات عمل بسبوسة الكنافة بصوص الكريمة

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