طريقة عمل المخلل المشكل في المنزل مثل محلات الطرشي

يعد المخلل المشكل ، من الأطباق المفضلة بجانب الأطعمة التي نضعها على الموائد، وهو من الأطباق الغنية عن التعريف ويعشقها الملايين من الناس، وهو نوع من أنواع المقبلات التي يقبل عليها الناس، والتي تجعل للأطعمة مذاق طيب ولذيذ، وطريقة تخليل الخضروات بسيطة للغاية، ويمكن عمل المخلل في البيت بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على أسهل طريقة لعمل المخلل المشكل البيتي زي المحلات بالضبط.

مكونات المخلل المشكل

سوف نتعرف على مكونات المخلل في المنزل وهى كما يلي:-

نصف كيلو من الجزر المنظف الخالي من القشور المقطع شرائح. 10 حبات من زهرة القرنبيط المنقوع في الماء المغلي. 8 حبات من الفلفل الأخضر المشقوق من المنتصف. 10 حبات من الليمون المغلي في الماء الساخن المحشي بحبة البركة والعصفر. ربع كيلو من الزيتون المنقوع في الماء. 2 قرن من الثوم المقشر. ملعقتين من الخل الأبيض. ملعقة من السكر. ملح وماء للتخليل. ورق لورا. ثلاث ملاعق من حبة البركة. ملعقتين من العصفر

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المخلل المشكل في المنزل بخطوات بسيطة وهى كالتالي:-

نقوم بإحضار برطمان زجاجي كبير، ثم نضع نصف كمية الجزر، وورق من زهر القرنبيط، و الليمون، والزيتون، والفلفل الأخضر، ثم نضع باقي كمية الجزر وفص الثوم على الوجه.

نقوم بإحضار إناء، ثم نضع الماء والملح والخل وعصير الليمون وملعقة السكر، ونقلبهم جيداً مع بعض.

ثم نقوم بوضع الماء المملح على البرطمان، ثم نضع القليل من الزيت على الوجه حتى لا يتعفن المخلل.

نقوم بغلق البرطمان جيداً حتى لا يدخل له الهواء، ونحفظه في غرفة جيدة التهوية، ثم نترك البرطمان لمدة أسبوع حتى ينضج المخلل.

بعد مرور أسبوع سوف تلاحظي أن المخلل قد استوى وأصبح جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل المخلل المشكل

يوجد بعض النصائح التي يجب إتباعها وهى كالتالي:-

يجب وضع ملعقة من الزيت والسكر علي وجه البرطمان حتى لا يتعفن. يجب غلق البرطمان جيداً حتى لا يدخل إليه الهواء. وضع البرطمان في مكان جيد التهوية. يجب وضع الخل الذي يساعد على تسوية الطرشي بسرعة أكبر.