طريقة عمل السينابون سريعة وسهلة التحضير في المنزل والطعم رهيب

طريقة عمل السينابون، سنقدم لكم اليوم حلوى من ألذ الحلويات السويسرية التي انتشرت مؤخرا في جميع دول العالم، حلوى السينابون اللذيذة مكونات متوفرة وسهلة في كل منزل يمكنك تحضيرها في وقت قليل وبطريقة سريعة، إليك طريقة العمل سريعة وسهلة التحضير في المنزل والطعم رهيب بطريقة بسيطة مثل طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية التي نالت أعجاب الكثيرين من متابعينا. طريقة عمل السينابون 1 كوب من اللبن

4 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات

بيضتين

نصف كوب من الزبدة

ملعقتين من الخميرة

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا

ملعقة من الفانيليا صغيرة

ملعقة صغيرة من الملح

نصف كوب من السكر طريقة عمل السينابون مكونات الصوص الكريمي اللذيذ: أربع ملاعق من اللبن

كوب وربع من السكر الباودر

ملعقة واحدة من الزبدة كبيرة

ربع كوب فقط من أي جبنة كريمي تفضلها

نصف ملعقة من الفانيليا طريقة تحضير الصوص: أخفقي المكونات في وعاء للحصول علي وقوام مناسب للصوص. طريقة تحضير العجينة: أضيفي (اللبن والبيض والزبدة والخميرة من البيكنج باودر والصودا والفانيليا والملح والسكر) في إناء فارغ واخلطي المكونات جيدا.

ثم أضيفي الدقيق بطريقة تدريجية حتى تتجانس وتصبح العجينة متجانسة تماما.

أتركيها لتخمر لمدة ساعتين تقريبا حتى تحصلي علي كمية مضاعفة من العجينة وحجمها.

بعد خمر العجينة أفرديها بحيث يكون سمكها مناسب.

ادهنيها بالقليل من الزبدة وأضيفي بداخلها الحشو اللذيذ ويتكون الحشو من (السكر البني والقرفة بالكمية المناسبة إليك حسب ذوقك)

لفي العجين بشكل رول بقطع منتظمة ومتساوية.

رصي العجين في صينية بورق من الزبدة وضعيها مرة أخرى تخمر كما هي مدة ساعة تقريبا.

قومي بإدخالها الفرن مدة ربع ساعة تقريبية في درجة حرارة 200

بعد نضوجها وخروجها من الفرن، أضيفي إليها الصوص الكريمي المحضر سابقا. طريقة تحضير العجينة: يمكنك إضافة صوص الشوكولاتة اللذيذ الرائع إليه بديل للصوص الكريمي إذا كنت من محبي الشوكولاتة أوأطفالك يفضلونه، فالشوكولاتة مزيج رائع مع القرفة والسكر البني في حشوة السينابون ويمكن تقديمه مع كثير من المشروبات السخانة علي طريقة المطاعم والكافيهات الشهيرة فهي تقدم دائما مع القهوة الاسبريسو أو المشروبات الساخنة وتعتبر فطار وتحلية مميزة جدا خيار رائع مثل كيك القهوة الذي قدمنا طريقة عمله هنا سابقا . أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2021 الوسوم

طريقة عمل السينابون، سنقدم لكم اليوم حلوى من ألذ الحلويات السويسرية التي انتشرت مؤخرا في جميع دول العالم، حلوى السينابون اللذيذة مكونات متوفرة وسهلة في كل منزل يمكنك تحضيرها في وقت قليل وبطريقة سريعة، إليك طريقة العمل سريعة وسهلة التحضير في المنزل والطعم رهيب بطريقة بسيطة مثل طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية التي نالت أعجاب الكثيرين من متابعينا. طريقة عمل السينابون 1 كوب من اللبن

4 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات

بيضتين

نصف كوب من الزبدة

ملعقتين من الخميرة

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا

ملعقة من الفانيليا صغيرة

ملعقة صغيرة من الملح

نصف كوب من السكر طريقة عمل السينابون مكونات الصوص الكريمي اللذيذ: أربع ملاعق من اللبن

كوب وربع من السكر الباودر

ملعقة واحدة من الزبدة كبيرة

ربع كوب فقط من أي جبنة كريمي تفضلها

نصف ملعقة من الفانيليا طريقة تحضير الصوص: أخفقي المكونات في وعاء للحصول علي وقوام مناسب للصوص. طريقة تحضير العجينة: أضيفي (اللبن والبيض والزبدة والخميرة من البيكنج باودر والصودا والفانيليا والملح والسكر) في إناء فارغ واخلطي المكونات جيدا.

ثم أضيفي الدقيق بطريقة تدريجية حتى تتجانس وتصبح العجينة متجانسة تماما.

أتركيها لتخمر لمدة ساعتين تقريبا حتى تحصلي علي كمية مضاعفة من العجينة وحجمها.

بعد خمر العجينة أفرديها بحيث يكون سمكها مناسب.

ادهنيها بالقليل من الزبدة وأضيفي بداخلها الحشو اللذيذ ويتكون الحشو من (السكر البني والقرفة بالكمية المناسبة إليك حسب ذوقك)

لفي العجين بشكل رول بقطع منتظمة ومتساوية.

رصي العجين في صينية بورق من الزبدة وضعيها مرة أخرى تخمر كما هي مدة ساعة تقريبا.

قومي بإدخالها الفرن مدة ربع ساعة تقريبية في درجة حرارة 200

بعد نضوجها وخروجها من الفرن، أضيفي إليها الصوص الكريمي المحضر سابقا. طريقة تحضير العجينة: يمكنك إضافة صوص الشوكولاتة اللذيذ الرائع إليه بديل للصوص الكريمي إذا كنت من محبي الشوكولاتة أوأطفالك يفضلونه، فالشوكولاتة مزيج رائع مع القرفة والسكر البني في حشوة السينابون ويمكن تقديمه مع كثير من المشروبات السخانة علي طريقة المطاعم والكافيهات الشهيرة فهي تقدم دائما مع القهوة الاسبريسو أو المشروبات الساخنة وتعتبر فطار وتحلية مميزة جدا خيار رائع مثل كيك القهوة الذي قدمنا طريقة عمله هنا سابقا . أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2021

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