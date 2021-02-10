كريم لبان الدكرالساحر كولاجين طبيعي سيغنيك عن جميع الكريمات أقوي كريم لشد البشرة

كريم لبان الدكرالساحر كولاجين طبيعي اذا كنت عزيزتي تواجهين بعض مشاكل البشرة، من وجود البقع الداكنة فيها أو إذا كنتى تعانين ايضا من الهالات السوداء والندبات وتأثر البشر بالعديد من المشاكل إذا كانت من بعض العوامل الخارجية من أشعة الشمس الفوق بنفسجية إذا كانت من العوامل الوراثية تؤثر البشرة ايضا بالعديد من العوامل الأخرى إذا كانت أيضا من استخدام الكريمات الغير صالحة أو مستحضرات التجميل الغير طبيعية فهذا يعني عن اعطال مشاكل كبيرة تؤثر بشكل سلبي على البشرة وسوف نتخلص من هذه المشاكل عند استخدامها لبعض الوصفات الطبيعية.

لبان الذكر يعمل دائما على تفتيح البشرة، والتخلص من القشور التي تتواجد فيها كما يعتبر كريم طبيعي استخدمه و يتواجد بصفة مستمرة عند العطار يقوم بشرائه بأسعار ليس غالية، ولكن فوائد متعددة، وكثيرة كما تعمل أيضا على تقشير البشرة وتفتيحها والتخلص من الاماكن الغير موحدة في البشرة، تحدثنا عن اللبن والنعناع فلديهم فوائد منعشة للبشرة، ورطوبتها للتخلص من البثور التي تتواجد فيها ويصعب علينا أن نقوم بحل هذه المشكلة.

المكوّنات:

لبان الذكر.

ملعقتين لبن رايب.

كمية بسيطة من النعناع الجاف المطحون.

طريقة الاستخدام

يمكننا أن نقوم بوضع كمية من لبان الذكر فيها مياه وبعد ذلك نتركه لمدة 24 ساعة.

ثم ناخذ كمية من هذه المياه ونبدا بإضافتها مع النعناع الجاف المطحون واللبن الرائب.

و يتم دمج هذه المكونات جيدا.

ثم نقوم باخذ كمية بسيطة من خلال منديل ونضع عليها على البشرة.

هذه الوصفة إذا تم أستخدامها اكثر من مرة سوف نحصل على نتائج متميزة من تفتيح البشرة الداكنة.

فوائد كريم لبان الذكر

يعمل كريم لبان الذكرالاصلي على تفتيح البشرة الداكنة وترطيب البشرة الجافه ايضا.

كما أن الماسك الطبيعي يعمل ايضا على التخلص من جفاف البشرة.

و يعمل على ترطيبها البشرة وتحصل على النقاء الكامل عند استخدامها لهذا المشاكل.

يمكننا ايضا أن نقوم بتطبيق هذه الوصفة اكثر من مره لكي نحصل على النتائج المتميزة.

سوف تعطي نتائج متميزة من إطالة رائعة تحصل عليها لتفتيح البشره.