معمول التمر السعودي الرائع مثل الجاهز بطريقة جديده ومميزه هش جدا بطعم لايقاوم

طريقة عمل معمول التمر السعودي معمول التمر السعودي من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي يتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل السعودي، حيث أنه واحد من الحلويات التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال مع كوب من الحليب أو الشاي الساخن.

نقدم إليكم أفضل طريقة يمكن كل سيدة أن تستخدمها في تحضير معمول التمر السعودي باستخدام بعض من المقادير البسيطة الموجودة بالفعل في مطبخك وتتمثل في التالي:

2 كوب دقيق.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

4/1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة حبهان مطحون ناعم.

2/1 كوب سكر بودرة ناعم.

2/1 كوب زبدة طرية.

4/1 كوب سمن.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

1 بيضة حجم كبير.

قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية مع تثبيت الرف الشبكي.

ولتحضير العجينة قومي بإحضار محضرة الطعام ضعي الدقيق مع البيكنج بودر والهيل والملح والسكر ثم اشغليها على سرعة متوسطة لبضعة ثواني حتى يتم خلط المكونات مع بعضها البعض.

يضاف بعد ذلك إلى الخافق السمن والزبدة واعيدي التشغيل مرة أخرى حتى أن يصبح الخليط مثل فتات الخبز.

قومي بإضافة البيضة والفانيليا وشغلي على سرعة متوسطة ليصبح العجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم قومي بوضع العجينة على سطح المطبخ المرشوش عليه قليل من الدقيق واعجني عدة مرات حتى أن تتماسك جيداً.

قومي بعد ذلك بتشكيل المعمول وضعي التمر في وعاء وتركيه جانباً، قومي بأخذ قطعة من العجينة بهيئة كرات صغيرة.

وضعي التمر في وعاء وتركيه جانباً، قومي بأخذ قطعة من العجينة بهيئة كرات صغيرة. قومي بعمل تجويف صغير في العجينة ضعي به قطعة من التمر ومن ثم يتم وضعها في قوالب المعمول حتى تأخذ الشكل المطلوب.

قومي بإحضار صينية الفرن وادهنيها بقليل من السمن ثم يرص بها قطع المعمول ومن ثم ادخليه إلى الفرن وتركيه حتى أن ينضج ويتم تحميره لمدة 25 دقيقة ويصبح ذهبي اللون.

اخرجي المعمول من الفرن وتركيه حتى يبرد ثم قدميه بالهناء والشفاء.