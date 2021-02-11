طريقة عمل البسبوسة التركية في عشر دقائق من المنزل بمكونات بسيطة

البسبوسة هي أكثر الحلويات إنتشاراً في جميع الدول ولكل دولة طريقة خاصة بها ولكن أكثر الدول التي تبرز طريقتها على مواقع التواصل الإجتماعي ومحرك البحث بإستمرار هي طريقة البسبوسة التركية التي تعتبر من أشهر الطرق الحديثة بعيدة كل البعد عن التقليد وتفوق تلك الطريقة جميع الطرق المختلفة لتحضير البسبوسة والتعرف على طرق اعداد البسبوسة التركية يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البسبوسة التركية

وتختلف طرق إعداد البسبوسة من دولة إلي أخري حسب ثقافة كل دولة فى الحلويات والاكلات ولكن تتفق معظم الدول العربية على حلويات البسبوسة وتصنف من أشهى الحلويات وتختلف كل دولة في طريقة إعدادها، وتريد الامهات إعدادها للأطفال والعائلة بعد تناول الوجبات الرئيسية وتعتقد بعض الأمهات أن طريقة الاعداد صعبة ولكنها سهلة وبسيطة.

مكونات البسبوسة:

نصف كأس من السكر الناعم المطحون.

ملعقتين من اللوز المبشور.

نصف كأس من جوز الهند.

كأس من الزبادي.

كوبان من السمنة السائلة.

مقدار 500 جرام من السميد المنخول.

ملعقة من البيكنج باودر.

صلصة التوفي.

نحضر طبق واسع للمكونات ويفضل أن يكون طبق العجانة العميق ونسكب بها اللوز والسكر وتقليبهم جيداً حتى يصبح قوامهم ناعم. ثم إضافة الدقيق والبيكنج باودر وباقي المكونات من جوز الهند المبشور والزبادي ويمكن استبدالها باللبن الرايب والسمنة السائلة. ونقوم بعجن المكونات باليدين أو مضرب يدوي مع الحركة السريعة حتى يتحول المزيج إلي قوام كريمي ناعم ونتركها جانباً. نبدأ بتجهيز الصينية الدائرية الصغيرة كما هو معهود وضع ملعقة من الزيت ومزجها في سطح الصينية ورشة من الدقيق ويسكب خليط البسبوسة في الصينية ونضعها بالفرن حتى النضج لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يتم تقطيع البسبوسة وسكب صلصة التوفي على سطحها. و للحفاظ على بقائها ساخنة وشهية يمكن تغليف صينية البسبوسة التركية بورق الفويل وتقديمها للعائلة في أيّ وقت.

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طريقة تحضير البسبوسة