طريقة عمل البراديس كيك بطريقه سهلة

طريقة عمل البراديس كيك، أهلا بكم من جديد أعزائي متابعي موقع ثقفني الكرام، مقال اليوم من مطبخ الحلويات الذي يعشقه الجميع ويتابعه الكثيرون، واستكمالاً لسلسة عمل الحلويات خصوصا التورتة والكيك نتناول اليوم مقادير وطريقة عمل كيك البراديس بطريقة سهلة وبسيطة لتحصلي علي كيك بطعم رائع لأفراد عائلتك الكريمة وأيضا ستجدين بالمقال طريقة عمل الشربات أو “محلول السكر” كما يطلق عليه البعض، لذا دعينا نبدأ بالمقادير ويليها طريقة العمل. مقادير البراديس كيك مقدار نصف كيلو من الدقيق.

عدد 3 أكواب من الماء.

مقدار ملعقة صغيرة خميرة بيرة.

مقدار نصف كيلو زيت قلي.

عدد ملعقة ملح طعام صغيرة. طريقة عمل البراديس كيك أولا : تحضر 3 كوب من الماء ويكون دافئ ثم تأخذ منه في مقدار ربع كوب وتذوب فيه خميرة البيرة وتترك لمدة ربع ساعة علي الأقل.

ثانيا : ثم بعد ذلك تحضر إناء تضع فيه الدقيق ثم الملح مع إضافة الخميرة البيرة المذابة في الماء وتقلبهم مع بعضهم ثم بعد ذلك تحضر الماء الدافئ وتقلبه مع العجينة ويخلط جيدا حتي يكون متماسكا ومتجانسا ويكون لينا جداً

ثالثا : ثم يترك بعد ذلك ويغطي حتي تتخمر العجينة جيدا ثم بعد ذلك تحضر طاسة عميقة وضع قيها مقدار الزيت المتفق عليه وتقوم برفعها علي النار، وعندما يكون مغلي تهدئ النار تهدئة بسيطة حتي لا يحرق الزيت ثم تحضر ملعقة شاي صغيرة وتدهن في زيت بارد وتقوم بغمسها في العجينة ثم تقوم بوضعها في الزيت الموجود علي النار حتي تمتلئ الطاسة وتقلب بسرعة حتي تنضج العجينة من جميع الجهات ويكون لونها أشجر.

رابعا : ثم ترفع من علي النار وتقوم بوضعها في السكر المحلول وترفع من السكر المحلول ( الشربات ) ثم تقدم بشرط أن لا يكون السكر ساخن والعجينة ساخنة لابد أن يكون شئ منها بارداً سواء السكر أو العجينة… ثم تقدم لك ولأسرتك. مقادير محلول السكر ( الشربات ) مقادير البراديس كيكطريقة عمل البراديس كيكمقادير محلول السكر ( الشربات ) المقادير مقدار نصف كيلو من السكر.

عدد 2 كوب من الماء.

مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقدار من عصير 2 ليمونه. طريقة تحضير محلول السكر ( الشربات ) تحضر إناء وتضع فيه 2 كوب ماء مع إضافة السكر والفانيليا وتقوم بتذويب السكر في الماء ثم يرفع علي النار ويترك حتي يتم درجة غليانه اكثر من مرة ثم بعد ذلك تحضر عصير الليمون ويوضع عليه ويترك حتي يكون مثل الزيت الثقيل ثم يرفع من علي النار ويكون جاهزا للعمل به في اي شئ من المعجنات والحلوي. أسعار البنزين في السعودية من أرامكو لشهر فبراير 2021 طريقة تحضير محلول السكر ( الشربات ) الوسوم

طريقة عمل البراديس كيك، أهلا بكم من جديد أعزائي متابعي موقع ثقفني الكرام، مقال اليوم من مطبخ الحلويات الذي يعشقه الجميع ويتابعه الكثيرون، واستكمالاً لسلسة عمل الحلويات خصوصا التورتة والكيك نتناول اليوم مقادير وطريقة عمل كيك البراديس بطريقة سهلة وبسيطة لتحصلي علي كيك بطعم رائع لأفراد عائلتك الكريمة وأيضا ستجدين بالمقال طريقة عمل الشربات أو “محلول السكر” كما يطلق عليه البعض، لذا دعينا نبدأ بالمقادير ويليها طريقة العمل. مقادير البراديس كيك مقدار نصف كيلو من الدقيق.

عدد 3 أكواب من الماء.

مقدار ملعقة صغيرة خميرة بيرة.

مقدار نصف كيلو زيت قلي.

عدد ملعقة ملح طعام صغيرة. طريقة عمل البراديس كيك أولا : تحضر 3 كوب من الماء ويكون دافئ ثم تأخذ منه في مقدار ربع كوب وتذوب فيه خميرة البيرة وتترك لمدة ربع ساعة علي الأقل.

ثانيا : ثم بعد ذلك تحضر إناء تضع فيه الدقيق ثم الملح مع إضافة الخميرة البيرة المذابة في الماء وتقلبهم مع بعضهم ثم بعد ذلك تحضر الماء الدافئ وتقلبه مع العجينة ويخلط جيدا حتي يكون متماسكا ومتجانسا ويكون لينا جداً

ثالثا : ثم يترك بعد ذلك ويغطي حتي تتخمر العجينة جيدا ثم بعد ذلك تحضر طاسة عميقة وضع قيها مقدار الزيت المتفق عليه وتقوم برفعها علي النار، وعندما يكون مغلي تهدئ النار تهدئة بسيطة حتي لا يحرق الزيت ثم تحضر ملعقة شاي صغيرة وتدهن في زيت بارد وتقوم بغمسها في العجينة ثم تقوم بوضعها في الزيت الموجود علي النار حتي تمتلئ الطاسة وتقلب بسرعة حتي تنضج العجينة من جميع الجهات ويكون لونها أشجر.

رابعا : ثم ترفع من علي النار وتقوم بوضعها في السكر المحلول وترفع من السكر المحلول ( الشربات ) ثم تقدم بشرط أن لا يكون السكر ساخن والعجينة ساخنة لابد أن يكون شئ منها بارداً سواء السكر أو العجينة… ثم تقدم لك ولأسرتك. مقادير محلول السكر ( الشربات ) مقادير البراديس كيكطريقة عمل البراديس كيكمقادير محلول السكر ( الشربات ) المقادير مقدار نصف كيلو من السكر.

عدد 2 كوب من الماء.

مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقدار من عصير 2 ليمونه. طريقة تحضير محلول السكر ( الشربات ) تحضر إناء وتضع فيه 2 كوب ماء مع إضافة السكر والفانيليا وتقوم بتذويب السكر في الماء ثم يرفع علي النار ويترك حتي يتم درجة غليانه اكثر من مرة ثم بعد ذلك تحضر عصير الليمون ويوضع عليه ويترك حتي يكون مثل الزيت الثقيل ثم يرفع من علي النار ويكون جاهزا للعمل به في اي شئ من المعجنات والحلوي. أسعار البنزين في السعودية من أرامكو لشهر فبراير 2021 طريقة تحضير محلول السكر ( الشربات )

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