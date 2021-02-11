تحضير شاورما الفراخ اللذيذة من الأطعمة سريعة التخضير المنتشرة في بلدان كثيرة، ويتم تحضيرها بأشياء قد تكون متاحة في المنزل مثل صدور الدجاج والبهارات والخل وما إلى ذلك، كما أنها من الأكلات الخفيفة والتي تتعدد طرق تحضيرها، ويمكننا الآن استعراض أقرب طريقة لتحضير الشاورما مثل المطاعم. تحضير شاورما الفراخ اللذيذة بأسهل الوصفات تحضير شاورما الفراخ اللذيذة بأسهل الوصفات مكونات شاورما الفراخ صدور فراخ بدون جلد.

القليل من رذاذ الطهي.

كوبان من عصير الليمون.

رشه ملح، ورشة مستكة، ورشة فلفل أبيض ناعم.

15 جرام من السبع بهارات.

15 جرام من التوابل المشكلة. طريقة التحضير تقطع صدور الفراخ بشكل طولي، ويضاف إليها باقي المكونات مع تقليبها جيدًا.

توضع في الثلاجة حوالي يوم كامل لتمتص التتبيلة جيدًا.

يوضع الخليط في وعاء مناسب للفرن به القليل من الزيت، ثم يتم وضعه في فرن ساخن جدا درجة حرارته 250 حوالي ساعة إلا ربع، أو إلى أن تتم تسويته.

يمكن تناوله بعد ذلك بإضافة الخل والزيت والثوم إليه لمزيد من الطعم القوي واللذيذ. وصفة ثانية لتحضير الشاروما وصفة ثانية لتحضير الشاروما المكونات صدور دجاج.

بصل حلقات.

حبتين من الطماطم المقطعة.

القليل من الملح.

عصير ليمونة.

نصف كوب ماء.

ملعقتين من زيت الزيتون.

علبة زبادي.

ثوم مفروم.

القليل من الخل.

رشة بابريكا.

رشة قرفة، ورشة جوزة الطيب.

5 جرام بهارات.

رشة قرنفل.

ملعقتين صلصة طماطم. طريقة التحضير نحضر إناء به ماء وملح، ثم نضيف عصير الليمون، ونضيف صدور الدجاج المقطعة في هذا الوعاء لعدد كبير من الساعات، ليتم تغليفها بطعم الليمون والملح.

بعدها نصفي الدجاج جيدًا أو ننقله في إناء آخر، ثم نضع عليه زيت الزيتون.

نقوم برفع الإناء على نار معتدلة ونقلب الدجاج وبعد تمام التسوية نتركه جانبًا، ثم يتم تحمير البصل في طاسة أخرى، وبعدها نسكب الطماطم المقطعة والدجاج على البصل، ويظل الخليط على النار حوالي خمس دقائق لكي ينضج.

لتحضير ساندويتش لذيذ من الشاورما نقوم بإحضار العيش المخصص للشاورما ونضع به الشاورما ويمكننا إضافة سلطة الطحينة وحلقات الطماطم والبصل والثوم، ونقوم ببرم الخبز على ذلك، كما أنه من الممكن عمل بطاطس محمرة أو شيبسي بجانب الساندويتش وكذلك تناول أي نوع من المخللات وبألف هنا. رابط تحميل تطبيق توكلنا علي الهواتف وطريقة تسجيل دخول توكلنا بدون حساب أبشر الوسوم

تحضير شاورما الفراخ اللذيذة من الأطعمة سريعة التخضير المنتشرة في بلدان كثيرة، ويتم تحضيرها بأشياء قد تكون متاحة في المنزل مثل صدور الدجاج والبهارات والخل وما إلى ذلك، كما أنها من الأكلات الخفيفة والتي تتعدد طرق تحضيرها، ويمكننا الآن استعراض أقرب طريقة لتحضير الشاورما مثل المطاعم. تحضير شاورما الفراخ اللذيذة بأسهل الوصفات تحضير شاورما الفراخ اللذيذة بأسهل الوصفات مكونات شاورما الفراخ صدور فراخ بدون جلد.

القليل من رذاذ الطهي.

كوبان من عصير الليمون.

رشه ملح، ورشة مستكة، ورشة فلفل أبيض ناعم.

15 جرام من السبع بهارات.

15 جرام من التوابل المشكلة. طريقة التحضير تقطع صدور الفراخ بشكل طولي، ويضاف إليها باقي المكونات مع تقليبها جيدًا.

توضع في الثلاجة حوالي يوم كامل لتمتص التتبيلة جيدًا.

يوضع الخليط في وعاء مناسب للفرن به القليل من الزيت، ثم يتم وضعه في فرن ساخن جدا درجة حرارته 250 حوالي ساعة إلا ربع، أو إلى أن تتم تسويته.

يمكن تناوله بعد ذلك بإضافة الخل والزيت والثوم إليه لمزيد من الطعم القوي واللذيذ. وصفة ثانية لتحضير الشاروما وصفة ثانية لتحضير الشاروما المكونات صدور دجاج.

بصل حلقات.

حبتين من الطماطم المقطعة.

القليل من الملح.

عصير ليمونة.

نصف كوب ماء.

ملعقتين من زيت الزيتون.

علبة زبادي.

ثوم مفروم.

القليل من الخل.

رشة بابريكا.

رشة قرفة، ورشة جوزة الطيب.

5 جرام بهارات.

رشة قرنفل.

ملعقتين صلصة طماطم. طريقة التحضير نحضر إناء به ماء وملح، ثم نضيف عصير الليمون، ونضيف صدور الدجاج المقطعة في هذا الوعاء لعدد كبير من الساعات، ليتم تغليفها بطعم الليمون والملح.

بعدها نصفي الدجاج جيدًا أو ننقله في إناء آخر، ثم نضع عليه زيت الزيتون.

نقوم برفع الإناء على نار معتدلة ونقلب الدجاج وبعد تمام التسوية نتركه جانبًا، ثم يتم تحمير البصل في طاسة أخرى، وبعدها نسكب الطماطم المقطعة والدجاج على البصل، ويظل الخليط على النار حوالي خمس دقائق لكي ينضج.

لتحضير ساندويتش لذيذ من الشاورما نقوم بإحضار العيش المخصص للشاورما ونضع به الشاورما ويمكننا إضافة سلطة الطحينة وحلقات الطماطم والبصل والثوم، ونقوم ببرم الخبز على ذلك، كما أنه من الممكن عمل بطاطس محمرة أو شيبسي بجانب الساندويتش وكذلك تناول أي نوع من المخللات وبألف هنا. رابط تحميل تطبيق توكلنا علي الهواتف وطريقة تسجيل دخول توكلنا بدون حساب أبشر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحضير شاورما الفراخ اللذيذة بأسهل الوصفات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.