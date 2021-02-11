الفطائر المغربية الشهية واللذيذة تتميز بطعم رائع وشهي، وهذا ما يؤهلها لتكون متصدرة لقائمة الأطعمة المفضلة والمحببة لدى الكثيرين، وفي هذا المقال سنتعرف على الكثير من طرق إعداد الفطير المغربي. الفطائر المغربية الشهية واللذيذة بأسهل الوصفات الفطائر المغربية الشهية واللذيذة بأسهل الوصفات أولا: مكونات العجينة ملعقة بيكنج بودر.

5 جرام سكر.

رشة ملح.

ملعقة زيت طعام.

ماء لعمل العجينة حسب الاحتياج. مكونات الحشوة جزرتان مبشورتان.

شعرية من النوع الصيني بعد غمسها في ماء ساخن جدًا وتصفيتها.

240 جرام زيتون أخضر مخلي.

500 جرام من اللحم المفروم.

بصل مفروم.

ثوم مفروم.

10 جرام هريسة حارة.

5 جرام زنجبيل مطحون.

3 جرام فلفل اسود مطحون.

رشة ملح.

3 جرام بابريكا.

5 جرام من بهارات اللحمة.

240 جرام زبدة سائلة.

120 جرام من الزبدة.

القليل من البقدونس. طريقة الإعداد طريقة عمل الحشو نضع الجزر واللحم والبهارات والبقدونس والزيتون في إناء على النار.

بعد ذلك نصب الشعرية على الخليط مع التقليب. طريقة عمل العجينة يتم خفق جميع مكونات العجينة مع إضافة الماء ببطء للوصول لعجينة ذات قوام ملائم.

يتم ترك العجينة مدة قصيرة، بعدها تقطع العجينة على شكل كور صغيرة،وتترك مرة أخرى.

يتم فرد كرات العجين واحدة تلو الأخرى بعد دهنها بالزبدة من الخارج، ويتم وضع الحشوة بها، ثم توضع الفطائر في فرن ساخن، وبعد تمام النضج تقدم ساخنة. وصفة أخرى لتحضير الفطائر المغربية وصفة أخرى لتحضير الفطائر المغربية المكونات 500 جرام من الدقيق الأصفر.

500 جرام من الدقيق الأبيض.

رشة ملح.

بيضة واحدة.

240 جرام من الزيت.

كوب إلا ربع من الزبدة.

ماء فاتر حسب الحاجة للعجن. طريقة الإعداد يتم وضع الدقيق بنوعيه في وعاء عميق مناسب للعجن، ثم نضيف البيضة ورشة الملح، ويتم العجن بالماء الفاتر حتى يتم تماسك العجين.

بعدها يُقسم العجين لقطع على هيئة كور صغيرة.

يتم تحويل كور العجين واحدة بعد واحدة إلى قطع مربعة مفرودة بعد تغليفها من الخارج ودهنها بالزيت والزبدة.

يتم قدح القليل من الزيت في طاسة على النار، ثم نضع القطع المربعة من العجين واحدة تلو الأخرى في الطاسة مع الانتظار لتغيير لونها من الناحيتين لتصل إلى الاحمرار، وتقدم طازجة. اعرف أسعار البنزين الجديدة في السعودية فبراير 2021 -1442 رسميًا "محدث الآن" بقرار شركة أرامكو العملاقة الوسوم

الفطائر المغربية الشهية واللذيذة تتميز بطعم رائع وشهي، وهذا ما يؤهلها لتكون متصدرة لقائمة الأطعمة المفضلة والمحببة لدى الكثيرين، وفي هذا المقال سنتعرف على الكثير من طرق إعداد الفطير المغربي. الفطائر المغربية الشهية واللذيذة بأسهل الوصفات الفطائر المغربية الشهية واللذيذة بأسهل الوصفات أولا: مكونات العجينة ملعقة بيكنج بودر.

5 جرام سكر.

رشة ملح.

ملعقة زيت طعام.

ماء لعمل العجينة حسب الاحتياج. مكونات الحشوة جزرتان مبشورتان.

شعرية من النوع الصيني بعد غمسها في ماء ساخن جدًا وتصفيتها.

240 جرام زيتون أخضر مخلي.

500 جرام من اللحم المفروم.

بصل مفروم.

ثوم مفروم.

10 جرام هريسة حارة.

5 جرام زنجبيل مطحون.

3 جرام فلفل اسود مطحون.

رشة ملح.

3 جرام بابريكا.

5 جرام من بهارات اللحمة.

240 جرام زبدة سائلة.

120 جرام من الزبدة.

القليل من البقدونس. طريقة الإعداد طريقة عمل الحشو نضع الجزر واللحم والبهارات والبقدونس والزيتون في إناء على النار.

بعد ذلك نصب الشعرية على الخليط مع التقليب. طريقة عمل العجينة يتم خفق جميع مكونات العجينة مع إضافة الماء ببطء للوصول لعجينة ذات قوام ملائم.

يتم ترك العجينة مدة قصيرة، بعدها تقطع العجينة على شكل كور صغيرة،وتترك مرة أخرى.

يتم فرد كرات العجين واحدة تلو الأخرى بعد دهنها بالزبدة من الخارج، ويتم وضع الحشوة بها، ثم توضع الفطائر في فرن ساخن، وبعد تمام النضج تقدم ساخنة. وصفة أخرى لتحضير الفطائر المغربية وصفة أخرى لتحضير الفطائر المغربية المكونات 500 جرام من الدقيق الأصفر.

500 جرام من الدقيق الأبيض.

رشة ملح.

بيضة واحدة.

240 جرام من الزيت.

كوب إلا ربع من الزبدة.

ماء فاتر حسب الحاجة للعجن. طريقة الإعداد يتم وضع الدقيق بنوعيه في وعاء عميق مناسب للعجن، ثم نضيف البيضة ورشة الملح، ويتم العجن بالماء الفاتر حتى يتم تماسك العجين.

بعدها يُقسم العجين لقطع على هيئة كور صغيرة.

يتم تحويل كور العجين واحدة بعد واحدة إلى قطع مربعة مفرودة بعد تغليفها من الخارج ودهنها بالزيت والزبدة.

يتم قدح القليل من الزيت في طاسة على النار، ثم نضع القطع المربعة من العجين واحدة تلو الأخرى في الطاسة مع الانتظار لتغيير لونها من الناحيتين لتصل إلى الاحمرار، وتقدم طازجة. اعرف أسعار البنزين الجديدة في السعودية فبراير 2021 -1442 رسميًا "محدث الآن" بقرار شركة أرامكو العملاقة

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