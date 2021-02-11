الكنافه النابلسية بالقشطه تنافس بروعتها الجاهزه بطريقه ناجحه ومضمونه وهشه ولذيذه جدا

طريقة عمل الكنافة النابلسية بالقشطة الكنافة النابلسية واحدة من أحد أنواع الكنافة الشهية التي يشتهر تحضيرها في شهر رمضان الكريم مع أصابع زينب وبلح الشام والعوامة وغيرها من الحلويات الشرقية التي تتميز بطعنها ومذاقها الشهي، ويكون من السهل على سيدة المنزل تحضيرها بعد أن نقدم لها أسهل طريقة لتحضير الكنافة النابلسية.

إليك سيدتي أفضل طريقة لعمل الكنافة النابلسية في البيت لكل افراد الأسرة كما يلي:

2 كوب حليب.

1 كوب سكر ناعم بودرة.

2 ملعقة كبيرة نشا.

1 كوب سمن لينة.

500 جرام كنافة.

قطر.

2/1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية مع وضع الرف الشبكي بمنتصف الفرن ويفضل وجود صينية مفتوحة من المنتصف.

بعدها احضري وعاء ضعي به الكنافة والسمن واخلطيهم مع بعضهم جيداً ثم ضيفي لها السكر البودرة الناعم واخلطي مرة أخرى باليد مع عدم تقطيعها.

قومي بأخذ 3/1 مقدار الكنافة وضعيه بقالب مع تغطية الحواف والقاع تماماً مع مراعاة عمل تجويف بالكنافة واحترسي أن تصلي إلى القاع.

عليك سيدتي بسكب القشطة في السوط برفق تام مع عدم وصولها للقاع.

بعدا يتم توزيع باقي كنافة على القشطة حتى يتم تغطيتها تماماً.

ادخليها إلى الفرن وتركيها لمدة 30 دقيقة حتى تصبح متماسكة وتكون باللون الذهبي الغامق.

قومي بإخراج الكنافة من الفرن وضعيها في طبق التقديم ويوضع فوقها القطر البارد وقدمها بالهناء والشفاء.

ضعي في قدر على النار الحليب مع النشا والفانيليا وقلبي باستخدام المضرب الشبكي حتى لا تكون متكتلة ثم يترك على نار هادئة مع التقليب بملعقة من الخشب حتى أن يغلي وتتماسك ثم يتم استخدامها بشكل مباشر.