طريقة عمل كفتة الدجاج اللذيذة المشوية في الفرن بالمنزل

تعتبر كفتة الدجاج ، من ألذ وأطعم أنواع الوجبات التي يفضلها الكثير من الناس، فهى من الأطعمة الصحية التي توجد بها الكثير من الفوائد الهامة لجسم الأنسان، وهى من الوجبات الخفيفة التي تساعد على إنقاص الوزن لأنها أقل دسم من الأطعمة الأخرى، وهى سريعة التحضير ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة، ويمكن إعدادها في المنزل بدل من شرائها من الخارج، ويوجد للكفتة أنواع مختلفة مثل الكفتة المشوية، والكفتة المقلية، وكفتة الصلصة، وسوف نتعرف من خلال مقالنا هذا على طريقة عمل كفتة الدجاج المشوية في المنزل بخطوات بسيطة.

مكونات كفتة الدجاج اللذيذة

يوجد بعض المكونات البسيطة لعمل الكفتة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كيلو من صدور الدجاج. بصلة كبيرة الحجم. حزمة من البقدونس. حزمة من الكزبرة الخضراء. ثلاث فصوص من الثوم. نصف كوب من البقسماط المطحون. ملح وفلفل حسب الرغبة. ملعقة من بهارات الفراخ. ملعقة من الكزبرة المطحونة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير كفتة الدجاج المشوية في المنزل بخطوات بسيطة وهى كالتالي:-

نقوم بإحضار طبق كبير الحجم، ثم نضع صدور الدجاج والكزبرة الخضراء والبقدونس والثوم والبصل والبهارات والملح والفلفل والبقسماط ونقلبهم مع بعض.

نقوم بإحضار الكبة، ونضع المكونات ونفرمهم جيداً حتى تدخل جميع المكونات مع بعضها البعض.

نقوم بتفريغ الكفتة في وعاء ونعجنها بواسطة اليد، ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك.

نقوم بتشكيل الكفتة على الأسياخ على شكل أصابع طويلة ونتركها جانباً.

نقوم بتسخين الفرن جيداً ثم نضع الأسياخ تحت الشواية مباشرة لمدة ربع ساعة حتى تأخذ الكفتة اللون الذهبي وتحمر.

نقوم بإحضار طبق مرشوش بالبقدونس ثم نخرج الكفتة من الفرن ونضعها في الطبق ونقدمها ساخنة بجانب الأرز والسلطة الخضراء وسلطة الطحينة وبالهناء والشفاء.

فوائد كفتة الدجاج لجسم الأنسان

توجد بعض الفوائد الصحية الكثيرة التي تحتوي عليها الكفتة وهى كما يلي:-

تحتوي صدور الدجاج على نسبة كبيرة من البروتينات التي تساعد في بناء الجسم وتقوية العضلات. تعتبر الكفتة المشوية من أهم الأطعمة التي تساعد على أنقاص الوزن. تقلل الكفتة من نسبة الكولوسترول في الدم بشكل كبير. تساعد على التخلص من السموم المتراكمة . تحتوي كفتة الدجاج على نسبة قليلة من الدهون الغير مشبعة. تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تعطي الاحساس بالشبع.