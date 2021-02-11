طريقة عمل البسكويت بالزبادي الرائع في الفرن بصورة جديدة وبأسرع وقت

يعد البسكويت بالزبادي من المقرمشات التى يعشقها الأطفال، وهى نوع مختلف عن أنواع البسكويت الآخرى، ونقدم هنا هذا النوع حتى تستطيع الأمهات عمل حلويات مختلفة للأطفال، ويمكن تشكيله بأشكال مختلفة مثل القلوب أو المثلثات أو الدوائر وهكذا، وهى طريقة سهلة لتحضيره في المنزل بأقل وقت ممكن لا يمكن تصديقه، وبإستخدام مقادير سهلة ومتوفرة في كل منزل، وهناك أنواع آخرى سوف نتعرف عليها وهو السادة والعجوة وأنواع آخرى، وهذا النوع من المقرمشات من الأنواع المفيدة والمغذية والصحية التى تمد الطفل بالطاقة، هيا نتعرف على طريقة عمل البسكويت بالزبادي في المنزل. مقادير عمل البسكويت بالزبادي مقادير عمل البسكويت بالزبادي يحتوي البسكويت بالزبادي على مقادير سهلة وغير مكلفة سوف نقدمها وهى كالتالي:- مجموعة كبيرة من البسكويت المطحون. علبة من الزبادي. نصف كوب من السكر الأبيض. القليل من الزبدة. كوب من الحليب المجفف. نصف كوب من الماء المغلي. القليل من الكريم الكراميل. ملعقة صغيرة من القهوة أو النسكافية. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وشهية لعمل البسكويت بالزبادي في المنزل وهى كالآتي:- نحضر إناء عميق ونضع به الماء المغلي والكريم كراميل والقهوة أو النسكافية حسب الرغبة ونقلبهم جيداً، ونشعل عليه النار ونتركه ليغلي.

بعد ذلك نقوم بخلط البسكويت بالزبدة جيداً، ثم نضعها بصينية وندخلها الفرن علي درجة حرارة لا تقل عن 180 درجة مئوية.

ثم نقوم بوضع الزبادي والسكر والحليب المجفف بالخلاط الكهربائي ونخلط جيداً حتى نحصل على مزيج من المكونات.

بعد ذلك نسكب الخليط على البسكويت بعد خروجه من الفرن.

ثم نسكب خليط الكراميل والقهوة في الصينية ونتركه في الثلاجة ليتماسك.

بعد ذلك نخرجه من الثلاجة ونضعه بطبق التقديم ونقدمه.

وبهذا نحصل على البسكويت الرهيب لأحلى متابعين. طريقة تحديث معلومات الجواز للمقيمين الوسوم

يعد البسكويت بالزبادي من المقرمشات التى يعشقها الأطفال، وهى نوع مختلف عن أنواع البسكويت الآخرى، ونقدم هنا هذا النوع حتى تستطيع الأمهات عمل حلويات مختلفة للأطفال، ويمكن تشكيله بأشكال مختلفة مثل القلوب أو المثلثات أو الدوائر وهكذا، وهى طريقة سهلة لتحضيره في المنزل بأقل وقت ممكن لا يمكن تصديقه، وبإستخدام مقادير سهلة ومتوفرة في كل منزل، وهناك أنواع آخرى سوف نتعرف عليها وهو السادة والعجوة وأنواع آخرى، وهذا النوع من المقرمشات من الأنواع المفيدة والمغذية والصحية التى تمد الطفل بالطاقة، هيا نتعرف على طريقة عمل البسكويت بالزبادي في المنزل. مقادير عمل البسكويت بالزبادي مقادير عمل البسكويت بالزبادي يحتوي البسكويت بالزبادي على مقادير سهلة وغير مكلفة سوف نقدمها وهى كالتالي:- مجموعة كبيرة من البسكويت المطحون. علبة من الزبادي. نصف كوب من السكر الأبيض. القليل من الزبدة. كوب من الحليب المجفف. نصف كوب من الماء المغلي. القليل من الكريم الكراميل. ملعقة صغيرة من القهوة أو النسكافية. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وشهية لعمل البسكويت بالزبادي في المنزل وهى كالآتي:- نحضر إناء عميق ونضع به الماء المغلي والكريم كراميل والقهوة أو النسكافية حسب الرغبة ونقلبهم جيداً، ونشعل عليه النار ونتركه ليغلي.

بعد ذلك نقوم بخلط البسكويت بالزبدة جيداً، ثم نضعها بصينية وندخلها الفرن علي درجة حرارة لا تقل عن 180 درجة مئوية.

ثم نقوم بوضع الزبادي والسكر والحليب المجفف بالخلاط الكهربائي ونخلط جيداً حتى نحصل على مزيج من المكونات.

بعد ذلك نسكب الخليط على البسكويت بعد خروجه من الفرن.

ثم نسكب خليط الكراميل والقهوة في الصينية ونتركه في الثلاجة ليتماسك.

بعد ذلك نخرجه من الثلاجة ونضعه بطبق التقديم ونقدمه.

وبهذا نحصل على البسكويت الرهيب لأحلى متابعين. طريقة تحديث معلومات الجواز للمقيمين

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