طريقة عمل الكشري المصري بطريقة رائعة يمكنك تنفيذها بسهولة في المنزل

الكشري المصري هو من الأكلات الشعبية المصرية التي يعشقها جميع البشر، وهي أكلة غير مكلفة ويسهل القيام بتنفيذها في المنزل دون وجود صعوبة في ذلك، حيث أنه يتكون من عدة مكونات مختلفة منها المكرونة والأرز والعدس والبصل وغير ذلك، وتقوم بعمله معظم دول العالم ولكن يشتهر بكثرة في جمهورية مصر العربية التي تكون دائماً متميزة عن غيرها في كل شئ وذلك بسبب روح المصريين الجميلة وطريقتهم المتميزة عن غيرهم، وهو من الأكلات التي تقوم بعملها الأمهات بشكل جيد وعلى الرغم من ذلك يلجأ كثير من الناس إلى محلات الكشري لتناول هذه الوجبة الرائعة، واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على مكونات الكشري المصري وطريقة تحضيره.

مكونات الكشري المصري

يتكون الكشري المصري من مجموعة مكونات مختلفة ولكن هذه المكونات لا نستخدم إلا عينات منها فقط فهذا يعني أنه غير مكلف كثيراً والآن سوف نعرضها لكم بالتفصيل وهي كالتالي:

2 كوب من الأرز.

2 كوب من المكرونة.

كوب من العدس بجبة.

مكرونة اسباجتى ( مقسمة إلى 3 قسمات ).

حبة كبيرة من البصل.

كوب من الشعرية.

ملح وفلفل أسود وكمون ( على حسب الرغبة ).

صلصة الطماطم

3 حبات من الطماطم.

ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة من الزيت.

رشة صغيرة من الملح والفلفل الأسود والكمون.

طريقة التحضير

سوف نقدم لحضراتكم طريقة تحضير مختلفة وسريعة وذلك عن طريق وضع جميع المكونات ماعدا صلصة الطماطم في حلة واحدة والطريقة هي كالتالي:

نقوم بتنقيع العدس بجبة في إناء به ماء ساخن لمدة نصف ساعة. نحضر إناء واسع يوضع على نار متوسطة ونضع به قليل من الزيت ونقلب به الشعرية حتى تأخذ اللون الذهبي، ثم نضيف بعد ذلك الأرز ونقلبه جيداً، ثم العدس المنقوع المصفى من الماء. بعد ذلك نضيف عليهم المكرونة والمكرونة الإسباجتي مع التقليب المستمر عند وضع أي مكون. نقوم بتغطية جميع المكونات بالماء الساخن ( بكمية مثل الارز العادي ) ثم نضيف عليه الملح والكمون والفلفل الأسود. نترك الإناء على نار هادئة إلى أن تنضج جميع المكونات تماماً. نقوم بعمل صلصة الطماطم بوضع الزيت في إناء ونضع عليه الثوم ونقلبه حتى يأخذ اللون الذهبي الفاتح ونضيف إليه عصير الطماطم والملح والكمون والفلفل. نحمر البصل المقطع إلى شرائح في زيت غزير. نقدم الطبق عن طريق غرف مكونات المكرونة وغيرها في طبق ونضع عليها صلصة الطماطم ثم البصل المحمر وعليهم الدقة حسب الرغبة.

طريقة تحضير دقة الشطة ودقة الثوم

لكي تكمل هذه الأكلة الجميلة يلزمها نوعين من الدقة وهما دقة الشطة ودقة الثوم والآن سوف نعرض بالتفصيل وهما كالتالي:

دقة الشطة

نضع 2 ملعقة من صلصة الطماطم مع 2 ملعقة كبيرة من الخل وملعقة صغيرة من الشطة الحارة في اناء ونتركه يغلي على النار.

دقة الثوم

3 فصوص من الثوم المفروم مع ربع كوب من الخل ونصف كوب من الماء ونصف ليمونة نضعهم في وعاء على النار.