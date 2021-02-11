سلطة الحريرة اللذيذة بمكونات بسيطة

تعتبرسلطة الحريرة من السلطات المغربية المغذية والمفيدة، فهي الأطباق الحانبية التي تقدم بحانب أطباق الطعام الأخري، وتتميز سلطة الحريرة بأن لها طعم رائع ومذاق شهي ولذيد، وخفيفة على المعدة، ويحبها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، فهي تتميز بأنها تقدم ساخنة، فهي من الوصفات السهلة، وتتميز سلطة الحريرة بأنها سريعة وسهلة في التحضير، فيمكنك سيدتي تحضيرها في دقائق معدودة في المنزل، وتقديمها بجانب الأطباق الاخري، وسلطة الحريرة تحتوي على قيمة غذائية عالية جداً، وتحتوى على نسبة كبيرة من البروتينات، والمعادن، والفيتنامينات، بجانب أنها تحتوي على نسبة من الكربوهيدرات، والألياف الغذائية المفيدة للجسم، وسلطة الحريرة يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة وموجودة في كل منزل، فهي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة، وسوف نقدم إليكي سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير سلطة الحريرة بطريقة سهلة وسريعة، وبخطوات بسيطة، تابعي معنا . مكونات سلطة الحرير. نصف كيلو جرام من اللحم المقطع مكعبات صغيرة النوع حسب الرغبة .

كيلو جرام من الطماطم مقطعة قطع صغيرة ومبشورة. حبتان كبيرتان من البصل مفرومة. كوب من الحمص المسلوق. نصف كوب من العدس بجبة . نصف كوب من الكرفس الطازج المفروم. نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة. كوب من الشعرية المحمرة الرفيعة. ربع كوب من الزيت الذرة. ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم . ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض . ملعقتان كبيرتان من السمنة. ملعقة صغيرة من الملح . ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود . نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة . ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون. ربع ملعقة صغيرة من المستكة. ثلاثة أكواب من الماء الدافئ . طريقة تحضير سلطة الحريرة أحضري سيدتي وعاء كبير وعميق لسلق اللحمة. قومي بوضع الوعاء على نار متوسطة، ثم قومي بوضع ربع كوب من زيت الذرة، ثم قومي بوضع قطع اللحم تدريجياً. قومي بوضع المستكة، والكزبرة، والبقدونس والكرفس والقرفة والزنجبيل، والملح والفلفل الأسود. قومي بوضع البصل المفروم، ثم قومي بالتقليب الجيد قليلاً حتى تتشوح اللحم ويتغير لونها. قومي بوضع الطماطم المبشورة، والعدس، والحمص، ثم قومي بالتقليب جيداً، ثم قومي بأضافة ملعقتان كبيرتان من السمن، ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم، ثم قومي بوضع ثلاثة أكواب من الماء الدافئ تدريجياً. قومي بالتقليب الجيد لمدة 5 دقائق، ثم قومي بتغطأة الوعاء، وأتركيها لمدة ساعة؛ حتى تغلي وتنضج قطع اللحم. قومي بخفض النار وأتركيها تنضج على نار هادئة. قومي بتحمير الشعرية؛ حتى يصبح لونها فاتحاً وذهبياً، ثم قومي بوضعها على خليط اللحمة، ثم قلبيها جيداً؛ حتى تتداخل مع باقي المكونات، ثم أتركيها لمدة نصف ساعة تقريباً مع التقليب الجيد؛ حتى تنضج. قومي برفع الوعاء من على النار، ثم أتركيه قليلا؛ حتى يهدأ، ثم قومي بوضع سلطة الحريرة في طبق التقديم، ثم قدميها ساخنة، بجانب الخبز أو الارز، وبالهنا والشفا. سعر البنزين لشهر فبراير 2021 في السعودية والإمارات مكونات سلطة الحرير.طريقة تحضير سلطة الحريرة الوسوم

تعتبرسلطة الحريرة من السلطات المغربية المغذية والمفيدة، فهي الأطباق الحانبية التي تقدم بحانب أطباق الطعام الأخري، وتتميز سلطة الحريرة بأن لها طعم رائع ومذاق شهي ولذيد، وخفيفة على المعدة، ويحبها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، فهي تتميز بأنها تقدم ساخنة، فهي من الوصفات السهلة، وتتميز سلطة الحريرة بأنها سريعة وسهلة في التحضير، فيمكنك سيدتي تحضيرها في دقائق معدودة في المنزل، وتقديمها بجانب الأطباق الاخري، وسلطة الحريرة تحتوي على قيمة غذائية عالية جداً، وتحتوى على نسبة كبيرة من البروتينات، والمعادن، والفيتنامينات، بجانب أنها تحتوي على نسبة من الكربوهيدرات، والألياف الغذائية المفيدة للجسم، وسلطة الحريرة يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة وموجودة في كل منزل، فهي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة، وسوف نقدم إليكي سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير سلطة الحريرة بطريقة سهلة وسريعة، وبخطوات بسيطة، تابعي معنا . مكونات سلطة الحرير. نصف كيلو جرام من اللحم المقطع مكعبات صغيرة النوع حسب الرغبة .

كيلو جرام من الطماطم مقطعة قطع صغيرة ومبشورة. حبتان كبيرتان من البصل مفرومة. كوب من الحمص المسلوق. نصف كوب من العدس بجبة . نصف كوب من الكرفس الطازج المفروم. نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة. كوب من الشعرية المحمرة الرفيعة. ربع كوب من الزيت الذرة. ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم . ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض . ملعقتان كبيرتان من السمنة. ملعقة صغيرة من الملح . ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود . نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة . ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون. ربع ملعقة صغيرة من المستكة. ثلاثة أكواب من الماء الدافئ . طريقة تحضير سلطة الحريرة أحضري سيدتي وعاء كبير وعميق لسلق اللحمة. قومي بوضع الوعاء على نار متوسطة، ثم قومي بوضع ربع كوب من زيت الذرة، ثم قومي بوضع قطع اللحم تدريجياً. قومي بوضع المستكة، والكزبرة، والبقدونس والكرفس والقرفة والزنجبيل، والملح والفلفل الأسود. قومي بوضع البصل المفروم، ثم قومي بالتقليب الجيد قليلاً حتى تتشوح اللحم ويتغير لونها. قومي بوضع الطماطم المبشورة، والعدس، والحمص، ثم قومي بالتقليب جيداً، ثم قومي بأضافة ملعقتان كبيرتان من السمن، ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم، ثم قومي بوضع ثلاثة أكواب من الماء الدافئ تدريجياً. قومي بالتقليب الجيد لمدة 5 دقائق، ثم قومي بتغطأة الوعاء، وأتركيها لمدة ساعة؛ حتى تغلي وتنضج قطع اللحم. قومي بخفض النار وأتركيها تنضج على نار هادئة. قومي بتحمير الشعرية؛ حتى يصبح لونها فاتحاً وذهبياً، ثم قومي بوضعها على خليط اللحمة، ثم قلبيها جيداً؛ حتى تتداخل مع باقي المكونات، ثم أتركيها لمدة نصف ساعة تقريباً مع التقليب الجيد؛ حتى تنضج. قومي برفع الوعاء من على النار، ثم أتركيه قليلا؛ حتى يهدأ، ثم قومي بوضع سلطة الحريرة في طبق التقديم، ثم قدميها ساخنة، بجانب الخبز أو الارز، وبالهنا والشفا. سعر البنزين لشهر فبراير 2021 في السعودية والإمارات مكونات سلطة الحرير.طريقة تحضير سلطة الحريرة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطة الحريرة اللذيذة بمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.