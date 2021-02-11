اصبغي شعرك اشقر زي الاجانب طبيعيا بملعقة كركم في المنزل في ربع ساعة

يعد الكركم أحد التوابل الهندية والذي يستخدم في العديد من الوصفات ويستخدم كتوابل في الطهي بلونه الذهبي المتميز والذي يضفي لون مميز للأطعمة، كما أن الكركم يتميز بالعديد من الفوائد الأخري في الناحية الجمالية وأدوات التجميل والوصفات المستخدمة للشعر، ونظرا بلونه الأصفر فإنه يستخدم في صبغ الشعر باللون الذهبي البراق ولكن يتم ذلك عن طريق العديد من الوصفات وبطرق مختلفة. صبغ الشعر بمحلول الكركم صبغ الشعر بمحلول الكركم يمكننا صبغ الشعر للحصول على اللون الأشقر من خلال محلول الكركم. المكونات ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكركم.

كوبين من الماء.

ربع كوب كركم فريش.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير نقوم بوضع الماء علي النار في إناء مناسب، وبعد أن يغلي الماء نقوم بوضع مسحوق الكركم، مع التقليب المستمر، حتى تمام ذوبان مسحوق الكركم في الماء.

نضع الكركم الفريش إليه بعد ذلك ونتركه يغلي لمدة ربع ساعة، بعدها نقوم برفع الوعاء من النار وتركه يهدأ جانبا.

ثم نقوم بوضعه في مضخة ونقوم بفرك الشعر وتطبيق المزيج على فروة الرأس حتى أطراف الشعر، لحين إكتمال كافة المناطق بالرأس وتطبيق الخليط بالكامل عليه ويمكننا تركه لمدة أربع ساعات ثم القيام بغسله بالماء الدافئ. صبغ الشعر بالكركم والحناء صبغ الشعر بالكركم والحناء المكونات ثماني ملاعق من الحناء.

أربع ملاعق من الكركم.

ربع كوب من عصير ليمون.

ملعقتين من الخل الأبيض أو خل التفاح. طريقة التحضير نقوم بمزج الحناء مع الكركم مع الخل وإذا كان بحاجة إلي بعض الماء يمكننا وضع كمية لكي يكون المزيج متجانس، ونتركه ساعتين وبعدها نقوم بإضافة عصير الليمون.

وبعدها نقوم بتطبيق المزيج على الشعر من الجذور حتى الأطراف، حتى يكتمل الشعر بالكامل ويتم تغطيته بهذه الصبغة، ونتركه لمدة أربع ساعات وبعدها نقوم بغسل الشعر. أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2021 الوسوم

يعد الكركم أحد التوابل الهندية والذي يستخدم في العديد من الوصفات ويستخدم كتوابل في الطهي بلونه الذهبي المتميز والذي يضفي لون مميز للأطعمة، كما أن الكركم يتميز بالعديد من الفوائد الأخري في الناحية الجمالية وأدوات التجميل والوصفات المستخدمة للشعر، ونظرا بلونه الأصفر فإنه يستخدم في صبغ الشعر باللون الذهبي البراق ولكن يتم ذلك عن طريق العديد من الوصفات وبطرق مختلفة. صبغ الشعر بمحلول الكركم صبغ الشعر بمحلول الكركم يمكننا صبغ الشعر للحصول على اللون الأشقر من خلال محلول الكركم. المكونات ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكركم.

كوبين من الماء.

ربع كوب كركم فريش.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير نقوم بوضع الماء علي النار في إناء مناسب، وبعد أن يغلي الماء نقوم بوضع مسحوق الكركم، مع التقليب المستمر، حتى تمام ذوبان مسحوق الكركم في الماء.

نضع الكركم الفريش إليه بعد ذلك ونتركه يغلي لمدة ربع ساعة، بعدها نقوم برفع الوعاء من النار وتركه يهدأ جانبا.

ثم نقوم بوضعه في مضخة ونقوم بفرك الشعر وتطبيق المزيج على فروة الرأس حتى أطراف الشعر، لحين إكتمال كافة المناطق بالرأس وتطبيق الخليط بالكامل عليه ويمكننا تركه لمدة أربع ساعات ثم القيام بغسله بالماء الدافئ. صبغ الشعر بالكركم والحناء صبغ الشعر بالكركم والحناء المكونات ثماني ملاعق من الحناء.

أربع ملاعق من الكركم.

ربع كوب من عصير ليمون.

ملعقتين من الخل الأبيض أو خل التفاح. طريقة التحضير نقوم بمزج الحناء مع الكركم مع الخل وإذا كان بحاجة إلي بعض الماء يمكننا وضع كمية لكي يكون المزيج متجانس، ونتركه ساعتين وبعدها نقوم بإضافة عصير الليمون.

وبعدها نقوم بتطبيق المزيج على الشعر من الجذور حتى الأطراف، حتى يكتمل الشعر بالكامل ويتم تغطيته بهذه الصبغة، ونتركه لمدة أربع ساعات وبعدها نقوم بغسل الشعر. أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2021

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