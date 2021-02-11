حلي من 3 مكونات بدون فرن في 5 دقائق سهل وسريع والطعم رهيب

- 1/2
- 2/2
حلي من 3 مكونات بدون فرن بشكل مستمر ودائما نقوم بالبحث عن وصفات حلويات جديدة ورخيصة، وتكون ذات طعم مميز مثل التي نقوم بشرائها من محلات الحلويات وايضا نبحث عنه طريقة لعمل حلوى ولا تزيد عن ثلاث مكونات يفضلها اطفالنا وتمتلك القيمة الغذائية الرائعة التي نحصل عليها عند تناولها لذلك وجدنا أنه الطريقة التي من خلالها نقوم في تحضير الحلوى الرائعة، هي التي سوف نتحدث عليها اليوم من خلال هذا المقال الشيق في تحضير الوصفات الهايله والحلويات الرائعة كل ما عليك عزيزتي أن تتبعي هذه الوصفة المتميزة.
حلي من 3 مكونات بدون فرن في 5 دقائق
إذا كنتي تبحثين عن حلوى جديدة وتقومي بتحضيرها لا يوجد أفضل من طعم الفانيليا الهائلة ذات الرائحة الخلابة والمذاق المتميز بالإضافة إلى ذلك يفضلها العديد من الأطفال، و نقوم بتناولها بصفة مستمرة، وبشكل دائم كما يمكن ايضا أن نقوم بتحضيرها إذا حضر أحد الضيوف علي فجأة سوف نكون جهازين في تحضير هذه الحلوى الرائعة، فهي لا تكلفنا الكثير وبالرغم من ذلك تتواجد بصفة مستمرة داخل منزلنا لذا من اليوم لا تشعري بالتوتر التي يؤثر عليك من اليوم إذا جاء احد من الاشخاص إلي منزلك في وقت غير متوقع لانك سوف تقوم بتحضير هذه الوصفة المتميزةطريقة التحضير
- نقوم بوضع كمية من النشا مع الحليب وكمية من السكر في الخلاط الكهربائي.
- ونتركه لمدة عشر دقائق.
- ثم نبدا بتحضير وعاء كبير ونضعه على النار.
- ونقوم باضافة هذا المزيج.
- نستمر بدمج هذه المكونات باستخدام المضرب اليدوي وعندما يصبح هذا الخليط متجانس.
- نبدأ في إزالته من على النار.
- ولا نقوم بتحضير اطباق التقديم ونضع فيها بسكوت مبشور ومطحون.
- ونقوم بسكب ايضا كمية الحلوى الساخنة لهذا البسكوت و نقوم باضافتها في الثلاجة.
- ونتركه لمدة ساعتين.
- ثم نبدأ بإخراجها ونضع كمية من الشيكولاته اين وجدت.
- يمكنك أيضا أن نقوم بوضع القليل من البسكويت المطحون على وجه وعاء التقديم وقبل تقديمها لابنائك أو للضيوف أو يمكن أن تتناولي هذه الحلوى مع كوب من القهوة أو الشاي كل يوم في الصباح
- "PUBG UC" طريقة شحن شدات ببجي مجاناً 2021 بخطوات شرعية
الوسوم
حلي من 3 مكونات بدون فرن بشكل مستمر ودائما نقوم بالبحث عن وصفات حلويات جديدة ورخيصة، وتكون ذات طعم مميز مثل التي نقوم بشرائها من محلات الحلويات وايضا نبحث عنه طريقة لعمل حلوى ولا تزيد عن ثلاث مكونات يفضلها اطفالنا وتمتلك القيمة الغذائية الرائعة التي نحصل عليها عند تناولها لذلك وجدنا أنه الطريقة التي من خلالها نقوم في تحضير الحلوى الرائعة، هي التي سوف نتحدث عليها اليوم من خلال هذا المقال الشيق في تحضير الوصفات الهايله والحلويات الرائعة كل ما عليك عزيزتي أن تتبعي هذه الوصفة المتميزة.
حلي من 3 مكونات بدون فرن في 5 دقائق
إذا كنتي تبحثين عن حلوى جديدة وتقومي بتحضيرها لا يوجد أفضل من طعم الفانيليا الهائلة ذات الرائحة الخلابة والمذاق المتميز بالإضافة إلى ذلك يفضلها العديد من الأطفال، و نقوم بتناولها بصفة مستمرة، وبشكل دائم كما يمكن ايضا أن نقوم بتحضيرها إذا حضر أحد الضيوف علي فجأة سوف نكون جهازين في تحضير هذه الحلوى الرائعة، فهي لا تكلفنا الكثير وبالرغم من ذلك تتواجد بصفة مستمرة داخل منزلنا لذا من اليوم لا تشعري بالتوتر التي يؤثر عليك من اليوم إذا جاء احد من الاشخاص إلي منزلك في وقت غير متوقع لانك سوف تقوم بتحضير هذه الوصفة المتميزةطريقة التحضير
- نقوم بوضع كمية من النشا مع الحليب وكمية من السكر في الخلاط الكهربائي.
- ونتركه لمدة عشر دقائق.
- ثم نبدا بتحضير وعاء كبير ونضعه على النار.
- ونقوم باضافة هذا المزيج.
- نستمر بدمج هذه المكونات باستخدام المضرب اليدوي وعندما يصبح هذا الخليط متجانس.
- نبدأ في إزالته من على النار.
- ولا نقوم بتحضير اطباق التقديم ونضع فيها بسكوت مبشور ومطحون.
- ونقوم بسكب ايضا كمية الحلوى الساخنة لهذا البسكوت و نقوم باضافتها في الثلاجة.
- ونتركه لمدة ساعتين.
- ثم نبدأ بإخراجها ونضع كمية من الشيكولاته اين وجدت.
- يمكنك أيضا أن نقوم بوضع القليل من البسكويت المطحون على وجه وعاء التقديم وقبل تقديمها لابنائك أو للضيوف أو يمكن أن تتناولي هذه الحلوى مع كوب من القهوة أو الشاي كل يوم في الصباح
- "PUBG UC" طريقة شحن شدات ببجي مجاناً 2021 بخطوات شرعية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلي من 3 مكونات بدون فرن في 5 دقائق سهل وسريع والطعم رهيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.