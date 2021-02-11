حلي من 3 مكونات بدون فرن في 5 دقائق سهل وسريع والطعم رهيب

حلي من 3 مكونات بدون فرن بشكل مستمر ودائما نقوم بالبحث عن وصفات حلويات جديدة ورخيصة، وتكون ذات طعم مميز مثل التي نقوم بشرائها من محلات الحلويات وايضا نبحث عنه طريقة لعمل حلوى ولا تزيد عن ثلاث مكونات يفضلها اطفالنا وتمتلك القيمة الغذائية الرائعة التي نحصل عليها عند تناولها لذلك وجدنا أنه الطريقة التي من خلالها نقوم في تحضير الحلوى الرائعة، هي التي سوف نتحدث عليها اليوم من خلال هذا المقال الشيق في تحضير الوصفات الهايله والحلويات الرائعة كل ما عليك عزيزتي أن تتبعي هذه الوصفة المتميزة.

إذا كنتي تبحثين عن حلوى جديدة وتقومي بتحضيرها لا يوجد أفضل من طعم الفانيليا الهائلة ذات الرائحة الخلابة والمذاق المتميز بالإضافة إلى ذلك يفضلها العديد من الأطفال، و نقوم بتناولها بصفة مستمرة، وبشكل دائم كما يمكن ايضا أن نقوم بتحضيرها إذا حضر أحد الضيوف علي فجأة سوف نكون جهازين في تحضير هذه الحلوى الرائعة، فهي لا تكلفنا الكثير وبالرغم من ذلك تتواجد بصفة مستمرة داخل منزلنا لذا من اليوم لا تشعري بالتوتر التي يؤثر عليك من اليوم إذا جاء احد من الاشخاص إلي منزلك في وقت غير متوقع لانك سوف تقوم بتحضير هذه الوصفة المتميزة

نقوم بوضع كمية من النشا مع الحليب وكمية من السكر في الخلاط الكهربائي.

ونتركه لمدة عشر دقائق.

ثم نبدا بتحضير وعاء كبير ونضعه على النار.

ونقوم باضافة هذا المزيج.

نستمر بدمج هذه المكونات باستخدام المضرب اليدوي وعندما يصبح هذا الخليط متجانس.

نبدأ في إزالته من على النار.

ولا نقوم بتحضير اطباق التقديم ونضع فيها بسكوت مبشور ومطحون.

ونقوم بسكب ايضا كمية الحلوى الساخنة لهذا البسكوت و نقوم باضافتها في الثلاجة.

ونتركه لمدة ساعتين.

ثم نبدأ بإخراجها ونضع كمية من الشيكولاته اين وجدت.

يمكنك أيضا أن نقوم بوضع القليل من البسكويت المطحون على وجه وعاء التقديم وقبل تقديمها لابنائك أو للضيوف أو يمكن أن تتناولي هذه الحلوى مع كوب من القهوة أو الشاي كل يوم في الصباح