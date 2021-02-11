خبز الحليب السحري هش وخفيف كالقطن للفطور والعشاء بالعجينة القطنية احلي نوع خبز هش

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خبز الحليب السحري هش وخفيف كالقطن للفطور والعشاء بالعجينة القطنية خبز الحليب الهش مثل القطن وخفيف على المعدة، وفي الوقت ذاته يملك قيمة غذائية كبيرة لاحتوائه على الحليب وغيره من المكونات الهامة للجسم للأطفال، وهذا ما ترغب به كل الأمهات، ويتميز بأنه من المعجنات الخفيفة على المعدة الغير دسمة، وبإمكانك القيام به بنتائج مضمونة ومكونات بسيطة موجودة في منزلك ومن الممكن تناولها بمفرده أو يتم حشوه بحشوات مفضلة لديك، فهيا بنا لنتعرف عليها معاً.
طريقة عمل خبز الحليب الهش كالقطن
تعرفي معنا على الخطوات المتبعة لعمل خبز الحليب الهش مثل القطن بمكونات من منزلك:المقادير:
- كوب واحد من الحليب السائل.
- 3 كوب دقيق.
- بيضة.
- رشة ملح.
- ملعقتين من الزيت.
- ملعقتين من السكر.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
طريقة التحضير:
- نستعرض عليكم كافة خطوات عمل خبز الحليب خطوة بخطوة لنضمن لك الحصول على خبز ناجح هش مثل القطن:
- في إناء متوسط عميق نقوم بتفعيل الخميرة مع كمية من الماء الدافئ وتخلط المكونات سوياً وتترك حتى أن تتفاعل لمدة 10 دقائق.
- في إناء أخر عميق نقوم بخلط الحليب مع البيض والسكر والملح معاً ونقلب المكونات معاً حتى تتجانس.
- من نضيف خليط الخميرة بعد التأكد من تفاعله وتقلب المكونات سوياً من جديد.
- بعد ذلك عليك بإضافة الدقيق تدريجياً للمكونات حتى أن تحصل على العجين المطلوب.
- يتم تدليك العجين لعدة دقائق حتى نحصل على القوام المطلوب عجينة لينة لا تلتصق باليد.
- نضعها بإناء عميق وتغطى بورق النايلون وتترك بمكان دافئ وتترك لمدة ساعة حتى تتفاعل ويزداد حجمها.
- نقوم بتقطيع العجين لكرات ذات حجم متوسط ونقوم بوضعها في صينية الفرن وتغلف بورق الزبدة.
- نقوم بدهم العجين من الزبدة والبيض وتوضع بالفرن على درجة حرارة متوسطة حتى أن تنضج ويصبح لونها ذهبي وتقدم بألف هنا وشفا.
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خبز الحليب السحري هش وخفيف كالقطن للفطور والعشاء بالعجينة القطنية خبز الحليب الهش مثل القطن وخفيف على المعدة، وفي الوقت ذاته يملك قيمة غذائية كبيرة لاحتوائه على الحليب وغيره من المكونات الهامة للجسم للأطفال، وهذا ما ترغب به كل الأمهات، ويتميز بأنه من المعجنات الخفيفة على المعدة الغير دسمة، وبإمكانك القيام به بنتائج مضمونة ومكونات بسيطة موجودة في منزلك ومن الممكن تناولها بمفرده أو يتم حشوه بحشوات مفضلة لديك، فهيا بنا لنتعرف عليها معاً.
طريقة عمل خبز الحليب الهش كالقطن
تعرفي معنا على الخطوات المتبعة لعمل خبز الحليب الهش مثل القطن بمكونات من منزلك:المقادير:
- كوب واحد من الحليب السائل.
- 3 كوب دقيق.
- بيضة.
- رشة ملح.
- ملعقتين من الزيت.
- ملعقتين من السكر.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
طريقة التحضير:
- نستعرض عليكم كافة خطوات عمل خبز الحليب خطوة بخطوة لنضمن لك الحصول على خبز ناجح هش مثل القطن:
- في إناء متوسط عميق نقوم بتفعيل الخميرة مع كمية من الماء الدافئ وتخلط المكونات سوياً وتترك حتى أن تتفاعل لمدة 10 دقائق.
- في إناء أخر عميق نقوم بخلط الحليب مع البيض والسكر والملح معاً ونقلب المكونات معاً حتى تتجانس.
- من نضيف خليط الخميرة بعد التأكد من تفاعله وتقلب المكونات سوياً من جديد.
- بعد ذلك عليك بإضافة الدقيق تدريجياً للمكونات حتى أن تحصل على العجين المطلوب.
- يتم تدليك العجين لعدة دقائق حتى نحصل على القوام المطلوب عجينة لينة لا تلتصق باليد.
- نضعها بإناء عميق وتغطى بورق النايلون وتترك بمكان دافئ وتترك لمدة ساعة حتى تتفاعل ويزداد حجمها.
- نقوم بتقطيع العجين لكرات ذات حجم متوسط ونقوم بوضعها في صينية الفرن وتغلف بورق الزبدة.
- نقوم بدهم العجين من الزبدة والبيض وتوضع بالفرن على درجة حرارة متوسطة حتى أن تنضج ويصبح لونها ذهبي وتقدم بألف هنا وشفا.
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