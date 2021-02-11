حضري الكيكة العادية الهشة بالبيت في 10 دقايق وضمان نجاحها 100%

طريقة تحضير الكيكة العادية في 10 دقايق بالبيت، تعد الكيكة بكافة أنواعها ونكهاتها من أفضل الحلويات التي تقدم في المناسبات السعيدة بأعياد الميلاد وحفلات الزواج وتقدم أيضا في حفلات التخرج، وقالب الكيك بأكثر من نكهة منها بالشكولاته أو بالقهوة ونكهة البرتقال ويتميز كيك البرتقال بمذاقه اللذيذ ويعد من أشهر أنواع الكيك في فصل الشتاء لتواجد فاكهة البرتقال بكثرة في موسم الشتاء، واليوم سنحضر طريقة الكيك العادي في الخلاط الكهربائي بدون مجهود وتعب ويتم تحضيرها في عشرة دقائق.

مقادير الكيكة العادية:

تتسم مقادير ومكونات الكيك بسهولته لتواجد المقادير في أي وقت بمطبخك، لذا سنوضح بالتفصيل المقادير:

ثلاثة بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب كبير من اللبن الحليب.

ملعقتين كبار من السمن أو الزبدة.

فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

كوب كبير من السكر.

كوبان من الدقيق الأبيض مخصص للحلويات.

حضري في الأول الخلاط الكهربائي وقومي بوضع الحليب مع السكر والفانيليا والبيض والسمن، بعدها قومي بخلطهم لمدة خمس دقائق. قومي بتحضير إناء عميق وانخلي الدقيق مع البيكينج بودر سويا. الخطوة التالية ضعي الخليط السائل على الدقيق ثم اخلطيهم سويا بالمضرب اليدوي. قومي بدهن الصينية بالسمن وبطنيها بالدقيق، قومي بوضع الخليط في الصينية وضعيها بالفرن حتى يتم نضجها تماما، بعد أن تبرد يمكن تزينها بالفاكهة أو يوضع صوص شكولاته أو صوص زبادي. بعد أن تبرد يتم تقطيع الكيك ويقدم مع الشاي أو المشروبات الباردة.

عدد 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب كبير من الزبادي.

ملعقتين كبار من السمن أو الزبدة.

فانيليا.

ملعقة من الخل.

ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

كوب كبير من السكر.

كوب ونصف دقيق أبيض.

حضري في الأول الخلاط الكهربائي وقومي بوضع الزبادي مع السكر والفانيليا والبيض والسمن، بعدها قومي بخلطهم لمدة خمس دقائق. قومي بتحضير إناء عميق وانخلي الدقيق مع البيكينج بودر سويا. الخطوة التالية ضعي الخليط السائل على الدقيق ثم اخلطيهم سويا بالمضرب اليدوي. قومي بدهن الصينية بالسمن وبطنيها بالدقيق. قومي بوضع الخليط في الصينية وضعيها بالفرن حتى يتم نضجها تماما.

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طريقة تحضير الكيكة بالخطوات:مكونات كيك الزبادي:طريقة تحضير كيك الزبادي: