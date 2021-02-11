الكريب الحلو والحادق حضريه في دقايق بالخلاط واعرفي اسهل طريقة لفرده

الكريب الحلو والحادق حضريه في دقايق بالخلاط، يعتبر الكريب هو نوع من أنواع العجين الرقيق ويرجع أصله للمطبخ، ويتم تحضيره بأسهل المكونات المتواجدة في كل مطبخ، حيث مقاديرها عبارة عن دقيق وملح وزيت وبيض أو بالسكر، وهو عبارة عن مزيج سائل يسكب في المقلاة الساخنة على دفعات حتى يتم عملها كالرقاق اللين.

ويتم حشو الكريب المالح بالعديد من النكهات مثل الدجاج أو مشكل الجبن أو بالسجق أو بالبسطرمة أما بالنسبة بالكريب الحلو يمكن حشوه بالشكولاته والعديد من أنواع الفاكهة أو بالعسل والموز والشكولاته أو يمكن حشوها بالمربي والقشطة، وسنعرض عليكم من خلال السطور القادمة طريقة تحضير الكريب المالح والحادق بالخطوات.

كأس ونصف من الدقيق.

كوب ونصف حليب.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

معلقتين زبدة أو زيت.

كيس فانيليا.

معلقة من الملح الناعم.

نضع في الخلاط الكهربائي الحليب والبيض والفانيليا والزيت والملح ثم نخلطهم بالخلاط. ننخل الدقيق جيدا، ثم نضيف الخليط السائل على الدقيق ثم نقلب جيدا بالمضرب اليدوي. ثم نغلف طبق خليط الكريب بورق استرتش ونتركه لمدة نصف ساعة. نحضر المقلاه ساخنة جدا وندهنها بقطنة بها زيت ثم نضيف القليل من خليط الكريب في المقلاه. ثم نكرر نفس الشيء حتى يخلص الخليط كله لعمل العدد المناسب ثم نضع الحشو المحبب لديكم مثل مشكل الجبن، أو السجق مع الجبن الموتزريلا، أو نضع البسطرمة مع الجبنة الموتزريلا وبالهناء والشفاء.

كوب ونصف دقيق.

اثنان كوب حليب دسم.

بيضتين بدرجة حرارة الغرفة.

معلقتين زبدة أو زيت.

كيس فانيليا.

معلقة كبيره من السكر.

نضع في الخلاط الكهربائي الحليب والبيض والفانيليا والزيت والسكر ثم نخلطهم بالخلاط. ننخل الدقيق جيدا، ثم نضيف الخليط السائل على الدقيق ثم نقلب جيدا بالمضرب اليدوي. ثم نغلف طبق خليط الكريب بورق استرتش لمده نصف ساعة. نحضر المقلاه ساخنة جدا وندهنها بقطنة بها زيت ثم نضيف القليل من خليك الكريب في المقلاه. ثم نكرر نفس الشيء حتى يخلص الخليط كله لعمل العدد المناسب ثم نضع شكولاته النوتيلا داخل الكريب مع الفواكهة المحببة لديكم وبالهناء والشفاء.

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مكونات الكريب الحادق:طريقة تحضير الكريب الحادق بالخطوات:مكونات الكريب الحلو:طريقة تحضير الكريب الحلو بالخطوات: