أقوى كيراتين منزلي طبيعي لفرد الشعر المجعد والخشن سيصبح شعرك حرير في دقائق

أقوى كيراتين منزلي طبيعي لفرد الشعر الجاف أو الغير صحي وطويل يعتبر لديه العديد من الأسباب الصحية، أو تسبب سوء التغذية لذلك يمكننا أيضا أن نقوم بالابتعاد عن هذه المشاكل لكي نحصل على طريقة مميزة للعناية بالشعر ، كما يعتبر الغسيل المفرط للشعر ومن سوء استخدام الشعر ومن الأضرار التي تصيب الشعر بشكل سلبي و تؤثر على صحته استخدامك عزيزتي لبعض الصبغات الغير طبيعيه بشكل متكرر تؤدي لتساقط الشعر بشكل فوري لذا كل ما عليك هو أن تتبعي نظام غذائي صحي وبعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تقويه بصيلات الشعر وتعمل على تنعيم وبشكل فوري من خلال موقعنا سوف نتحدث عن الطريقة الفعالة في تطويل الشعر.

أقوى كيراتين منزلي طبيعي لفرد الشعر

من الجدير بالذكر أن الزبادي لديه العديد من الفوائد الصحية في ترطيب، وتغذية الشعر والبشرة، كما أن له تأثير قوي للحصول على أطالة الشعر ويعمل على تقوية الشعر كما أن العسل يعطي لمعان هائل التي نحتاجه أغلبنا.

تساعد الشعر على اللمعان من خلال هذه الوصفة نحصل على شعر كثيف وطويل في وقت قياسي من أول استخدام الوصفة الزبادي والعسل.

سوف نجد نعومه التي نحصل عليها.

فهذا يعتبر من الماسكات البروتين الطبيعي الغني بالعديد من الفيتامينات الهائلة عند استخدامك عزيزتي الوصفة الزبادي والعسل.

سوف تجدين الراحة عندما تحصلي على شعر ناعم كالحرير وهو كثيف وصحي وغني بالعديد من المعادن.

كمية بسيطة من الزبادي.

عسل النحل النقي.

ملعقة زيت الحلبة

لذا يمكنك عزيزتي تحصلي على شعر مثالي ناعم من خلال وضع كمية من الزبادي مع العسل مع زيت الحلبة ثم الاستمرار في دمج هذه المكونات جيدا حتى يتجانس.

نبدأ بتطبيق هذا الخليط الرائع على الشعر.

ويفضل أيضا أن يكون الشعر نظيف و مبلل.

نقوم بتوزيع هذا المزيج من خلال استخدام مشط ذات أثناء متفرقة لكي يتم توزيع عن ماسك جيدا.

يتم تغطية الشعر جيدا باستخدام غطاء الشعر أو البونيه الحراري لمدة ثلاث ساعات.

ثم يمكنك عزيزتي أن تقومي في غسيل الشعر جيدا باستخدام الشامبو الخالي من أي امونيوم سلفات.