طريقة المصانع في تخزين البطاطس الفارم فريتس من السنة للسنة وأسرار اختيار البطاطس

طريقة المصانع في تخزين البطاطس الفارم فريتس من السنة للسنة البطاطس من الأطباق التي لا يختلف عليها أثنين ولا تواجه الأمهات صعوبة في تناولها للأطفال، وهذا لأنها من الأطباق المحببة لدى الأطفال والكبار وتنتشر بشكل كبير، ويوجد لها العديد من الأطباق المتنوعة ولكن يوجد في الأسواق البطاطس المقرمشة والأخرى الحلوى وترغب الأمهات بتخزينها وتفريزها لتقوم باستخدامها بعد ذلك بأطباق كثيرة مثل المقلية المقرمشة أو المسلوقة أو المطبوخة أو بالصلصة وغيرها، ونحن اليوم سوف نساعد بتخزين وتفريز بطاطس الفارم فريتس بالمنزل لوقت طويل وتمنحك طعم وجودة عالية.

طرق تخزين البطاطس الفارم فريتس طرق تخزين البطاطس الفارم فريتس سوف نخبركم اليوم بمقالنا هذا عن أفضل طريقة لتخزين البطاطس الفارم فريتس على أن تصبح جاهزة للاستخدام فيما بعد:

الفارم فريتس على أن تصبح جاهزة للاستخدام فيما بعد: نقوم بإحضار البطاطس الطازجة والتأكد من ذلك بنفسك.

نقوم بغسل حبات البطاطس بشكل جيد حتى تتخلصي من الطبقة الرملية أو الطينية المتراكمة عليها.

نقوم بتقشير البطاطس وتقطع أصابع ذات حجم سميك لحد ما.

من ثم نقوم بشطف أصابع البطاطس بشكل جيد حتى أن نتخلص من النشا الموجود بها.

قومي بإحضار وعاء مليء بكمية مناسبة من الماء ويضاف له ملعقة من الملح وملعقة أخرى من الخل، ويترك على نار متوسطة

وتترك حتى أن تغلي، وبعد ذلك قومي بإضافة البطاطس المقطعة بالماء المغلي وتترك لمدة لا تقل عن دقيقتين.

نقوم بمليء الإناء الآخر بالماء المثلج حتى المنتصف، ومن ثم نقوم بنقل البطاطس من الماء الساخن للماء المثلج وتترك لعجة دقائق حتى نغلق مسامها.

نرفع البطاطس من حمام الماء المثلج، وتوضع على المنشفة وتترك حتى أن تجف تماماً من الماء وتترك لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

نضع أصابع البطاطس بعد تجفيفها بأكياس ثلاجة ومن ثم توضع في الفريزر حتى أن تتجمد.

بعد تجفيفها بأكياس ثلاجة ومن ثم توضع في الفريزر حتى أن تتجمد. تخرج البطاطس من الفريزر عند الاستخدام بوقت كافي وتوضع بالزيت على نار متوسطة وتترك حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي وتقدم ساخنة مثل الطازجة. "مجاناً" القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأنديه 2021 الوسوم

طريقة المصانع في تخزين البطاطس الفارم فريتس من السنة للسنة البطاطس من الأطباق التي لا يختلف عليها أثنين ولا تواجه الأمهات صعوبة في تناولها للأطفال، وهذا لأنها من الأطباق المحببة لدى الأطفال والكبار وتنتشر بشكل كبير، ويوجد لها العديد من الأطباق المتنوعة ولكن يوجد في الأسواق البطاطس المقرمشة والأخرى الحلوى وترغب الأمهات بتخزينها وتفريزها لتقوم باستخدامها بعد ذلك بأطباق كثيرة مثل المقلية المقرمشة أو المسلوقة أو المطبوخة أو بالصلصة وغيرها، ونحن اليوم سوف نساعد بتخزين وتفريز بطاطس الفارم فريتس بالمنزل لوقت طويل وتمنحك طعم وجودة عالية.

طرق تخزين البطاطس الفارم فريتس طرق تخزين البطاطس الفارم فريتس سوف نخبركم اليوم بمقالنا هذا عن أفضل طريقة لتخزين البطاطس الفارم فريتس على أن تصبح جاهزة للاستخدام فيما بعد:

الفارم فريتس على أن تصبح جاهزة للاستخدام فيما بعد: نقوم بإحضار البطاطس الطازجة والتأكد من ذلك بنفسك.

نقوم بغسل حبات البطاطس بشكل جيد حتى تتخلصي من الطبقة الرملية أو الطينية المتراكمة عليها.

نقوم بتقشير البطاطس وتقطع أصابع ذات حجم سميك لحد ما.

من ثم نقوم بشطف أصابع البطاطس بشكل جيد حتى أن نتخلص من النشا الموجود بها.

قومي بإحضار وعاء مليء بكمية مناسبة من الماء ويضاف له ملعقة من الملح وملعقة أخرى من الخل، ويترك على نار متوسطة

وتترك حتى أن تغلي، وبعد ذلك قومي بإضافة البطاطس المقطعة بالماء المغلي وتترك لمدة لا تقل عن دقيقتين.

نقوم بمليء الإناء الآخر بالماء المثلج حتى المنتصف، ومن ثم نقوم بنقل البطاطس من الماء الساخن للماء المثلج وتترك لعجة دقائق حتى نغلق مسامها.

نرفع البطاطس من حمام الماء المثلج، وتوضع على المنشفة وتترك حتى أن تجف تماماً من الماء وتترك لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

نضع أصابع البطاطس بعد تجفيفها بأكياس ثلاجة ومن ثم توضع في الفريزر حتى أن تتجمد.

بعد تجفيفها بأكياس ثلاجة ومن ثم توضع في الفريزر حتى أن تتجمد. تخرج البطاطس من الفريزر عند الاستخدام بوقت كافي وتوضع بالزيت على نار متوسطة وتترك حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي وتقدم ساخنة مثل الطازجة. "مجاناً" القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأنديه 2021

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