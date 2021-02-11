وصفات لإزالة شعر الوجه تخلصي من الشعر الزائد في الوجه

وصفات لإزالة شعر الوجه تخلصي من الشعر الزائد في الوحه، حيث يُعتبر شعر الوجه أكثر الأشياء رعباً عند الكثير من الفتيات، ولهذا تجرب كلا منهنّ إزالته بكل الطرق التي تعرفها، ولكنّ ذلك قد يسبب ظهور مشاكل أخرى، مثل الحبوب الحمراء، أو التورّمات المؤلمة. ولهذا سوف نقوم من خلال هذا المقال بوصف طرق طبيعية رائعة، تساعدك في التخلص من هذه المشكلة بشكل نهائي، وبدون حدوث أي مشاكل لوجهك.

وتوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة، والتي تساعد على إزالة شعر الوجه، مع العلم إنها قد تأخذ وقتاً طويلاً حتى تظهر نتائجها، إلا إنها سوف تجعلك تلاحظين نتائج رائعة جداً، وبدون أي أعراض جانبية، أو أي أضرار قد تلحق ببشرتك حتي البشرة الحساسة. وأهم ما يميزها كونها لا تحتوي على أي مواد كيميائية ضارة.

وصفات لإزالة شعر الوجه أولا وصفة السكر مع الليمون

تساعد وصفة السكر مع الليمون على تقشير الوجه، وتبييضه أيضا، ومع تكرار استخدام هذه الوصفة فإنها تعمل علي تفتيح لون الشعر الموجود في الوجه.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من السكر.

عشر ملاعق كبيرة من الماء.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

قومي بخلط السكر مع الماء جيداً داخل وعاء صغير

ضيفي عصير الليمون إلى محلول السكر، وقلبيهم جيداً مع بعض

ثم ضعي الخليط على وجهك مع إتجاه نمو الشعر، واتركيه مدة تصل من 15إلي20 دقيقة.

قومي بغسل وجهك بالماء، ونظفي عنه الخليط عن طريق الفرم باليد بشكل لطيف.

وللحصول على النتيجة المرغوبة قومي بتكرار هذه الوصفة مرتين إلي ثلاث مرات في الأسبوع وأيضا تعرفي على طرق لإزالة الرؤوس السوداء من الوجه تخلصي من الرؤس السوداء طبيعيا

ثانيا وصفة بودرة الشبه مع ماء الورد

تعتبر هذه الوصفة علاجاً منزلياً معروفا للتخلص من الشعر الزاذد بالوجه

المكونات:

نصف ملعقة كبيرة من بودرة الشبه

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

عدة نقاط من زيت الزيتون

قطعة قطن.

طريقة التحضير:

قومي بخلط بودرة الشبه مع ماء الورد جيدا، إلي أن تذوب البودرة في ماء الورد كليا.

ضعي قطعة من القطن في هذا الخليط، وامسحي بها الوجه.

اتركي الخليط على وجهك حتى يجف جيدا.

ثم ضعي القليل من الخليط على وجهك مرة أخرى، وكرري نفس العملية لمدة ساعة ، إلا إذا كنتِ من أصحاب البشرة الحسّاسة، فيجب عليك أن تتوقفي عن تكرارها بعد 20 دقيقة فقط.

بومي بغسل وجهك جيداً.

ضعي زيت الزيتون على وجهك حتى يعمل على ترطيبه.

قومي بتكرار هذه الوصفة ثلاث مرات كل أسبوع لمدة بضع أسابيع، حتى تستطيعي التخلص نهائياً من شعر الوجه.