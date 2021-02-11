كيكة الزبادي في الخلاط حضريها هاشة جدا وفي دقيقتين وبمكونات موجود في البيت

الكيكة تعد من أجمل أنواع المعجنات في مطابخ دول العالم، لأنها تتميز بمذاق فريد من نوعه ورائحة قوية، تجعل كل جميع الأشخاص يعشقون تناولها دائما، خاصة كيكة الزبادي، لأنها هشة ورائعة، ويمكن تحضيرها بطريقة سهلة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كيكة الزبادي بأقل المكونات وبخطوات سهلة للغاية. طريقة عمل كيكة الزبادي طريقة عمل كيكة الزبادي المكونات: كأسان من الزبادي.

600 جرام من الدقيق.

ربع كيلو من السكر.

100 جرام زيت ذرة.

4 بيضات كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ثلث ملعقة كبيرة من الفانيلا. طريقة التحضير امزجي حبات البيض مع مقدار السكر، والفانيلا جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي. ضيفي زيت الذرة ، ومقدار الزبادي إلى خليط البيض، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض، حتى يتكون خليط متجانس. اخلطي البيكنج باودر مع الدقيق، وباقي المكونات في وعاء مناسب للخلط. اسكبي خليط البيض فوق خليط الدقيق،ثم اخلطيهم جيدا، حتى يتكون خليط كريمي. ادهني قالب الكيك بقليل من الزبدة، ثم اسكبي خليط الكيك به. ضعي القالب في الفرن لمدة ساعة إلا ثلث،على نار هادئة، حتى ينضج الكيك. قومي بتقطيع الكيك حسب الرغبة قبل التقديم مباشرة. طريقة عمل كيكة الزبادي بيكربونات الصوديوم طريقة التحضيرطريقة عمل كيكة الزبادي بيكربونات الصوديوم المكونات: كيلو إلا ربع من الدقيق.

ربع كيلو من الزبادي.

60 جرام من الزيت النباتي.

كأس كبير من السكر.

3 بيضات.

15 جرام من الفانيلا.

ثلث ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم. طريقة التحضير اخلطي الدقيق مع مقدار الملح، والبيكنج باودر، وبيكربونات الصوديوم جيدا في وعاء مناسب للخلط. ضيفي الزبادي وباقي المكونات إلى خليط الدقيق، ثم امزجي المكونات مع بعضها البعض لمدة 10 دقائق، بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي الخليط بالقالب الخاص بالكيك بعد دهنه بالزبدة. ضعي القالب في الفرن على نار هادئة، ثم اتركيه لمدة 50 دقيقة، حتى تنضج الكيك. قطعي كيكة الزبادي حسب الرغبة، ثم ضعيها بأطباق التقديم. "مجاناً" القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأنديه 2021 طريقة التحضير الوسوم

الكيكة تعد من أجمل أنواع المعجنات في مطابخ دول العالم، لأنها تتميز بمذاق فريد من نوعه ورائحة قوية، تجعل كل جميع الأشخاص يعشقون تناولها دائما، خاصة كيكة الزبادي، لأنها هشة ورائعة، ويمكن تحضيرها بطريقة سهلة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كيكة الزبادي بأقل المكونات وبخطوات سهلة للغاية. طريقة عمل كيكة الزبادي طريقة عمل كيكة الزبادي المكونات: كأسان من الزبادي.

600 جرام من الدقيق.

ربع كيلو من السكر.

100 جرام زيت ذرة.

4 بيضات كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ثلث ملعقة كبيرة من الفانيلا. طريقة التحضير امزجي حبات البيض مع مقدار السكر، والفانيلا جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي. ضيفي زيت الذرة ، ومقدار الزبادي إلى خليط البيض، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض، حتى يتكون خليط متجانس. اخلطي البيكنج باودر مع الدقيق، وباقي المكونات في وعاء مناسب للخلط. اسكبي خليط البيض فوق خليط الدقيق،ثم اخلطيهم جيدا، حتى يتكون خليط كريمي. ادهني قالب الكيك بقليل من الزبدة، ثم اسكبي خليط الكيك به. ضعي القالب في الفرن لمدة ساعة إلا ثلث،على نار هادئة، حتى ينضج الكيك. قومي بتقطيع الكيك حسب الرغبة قبل التقديم مباشرة. طريقة عمل كيكة الزبادي بيكربونات الصوديوم طريقة التحضيرطريقة عمل كيكة الزبادي بيكربونات الصوديوم المكونات: كيلو إلا ربع من الدقيق.

ربع كيلو من الزبادي.

60 جرام من الزيت النباتي.

كأس كبير من السكر.

3 بيضات.

15 جرام من الفانيلا.

ثلث ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم. طريقة التحضير اخلطي الدقيق مع مقدار الملح، والبيكنج باودر، وبيكربونات الصوديوم جيدا في وعاء مناسب للخلط. ضيفي الزبادي وباقي المكونات إلى خليط الدقيق، ثم امزجي المكونات مع بعضها البعض لمدة 10 دقائق، بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي الخليط بالقالب الخاص بالكيك بعد دهنه بالزبدة. ضعي القالب في الفرن على نار هادئة، ثم اتركيه لمدة 50 دقيقة، حتى تنضج الكيك. قطعي كيكة الزبادي حسب الرغبة، ثم ضعيها بأطباق التقديم. "مجاناً" القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأنديه 2021 طريقة التحضير

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