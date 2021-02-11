ماسك طبيعي سحري ضعيه قبل الخروج لتفتيح البشرة فوراً سيجعلك ملكة جمال دون مكياج

تتعرض بشرة الوجه والرقبة دوما للاسمرار وظهور التصبغات الجلدية بسبب التعرض للشمس والمؤثرات الخارجية، لما قد تسببه الأشعة الفوق بنفسجية الصادرة من الشمس من غمقان واسمرار في لون البشرة، لذلك فكل الفتيات والسيدات تبحث عن كريمات أو ماسكات طبيعية، تعمل على تفتيح البشرة بشكل سريع وفعال وتناسب بشرتهن، ولا يكلف مبالغ باهظة في نفس الوقت، وقد توصل أفضل خبراء العناية بالبشرة إلى ماسك تفتيح طبيعي هو الأفضل لتفتيح البشرة من أول استخدام وبأسهل المكونات.

وصفة تفتيح فوري للبشرة

تتكون وصفة التفتيح الفوري للبشرة من العناصر التالية:

1 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض الصافي.

1 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

نصف ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة كبيرة من النشا لشد البشرة.

نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل الأصلي.

عصير نصف حبة ليمون.

يتميز الدقيق بقدرته على تفتيح البشرة والتخلص من البقع والتصبغات، ويعالج أيضا شحوب البشرة ليمنح البشرة مظهر صحي مشرق، كما أن الحليب البودرة يعمل على تفتيح البشرة أيضا وإزالة الطبقة الداكنة لاحتوائه على حمض اللاكتيك، كما يعمل على تغذية البشرة ومنح البشرة توهج وإشراق، أما الزبادي فيعمل على تنظيف البشرة ومنحها ترطيب ونعومة غير طبيعية بالإضافة إلى قدرتها على تفتيح وتبييض البشرة، أما الليمون فيعمل على تحسين لون البشرة وتخلص البشرة من الجلد الميت لاحتوائه على فيتامين C.

طريقة التحضير والاستعمال

يتم وضع كلا من الدقيق الأبيض والحليب البودرة والنشا فى وعاء، ثم يتم إضافة الزبادى وعصير الليمون وعسل النحل، ثم يتم تقليب ودمج المكونات مباشرة باستخدام ملعقة خشبية نظيفة، مع الاستمرار في التقليب حتى الحصول على قوام متجانس ليعطى قوام كريمي متوسط الكثافة.

يتم غسل البشرة جيدا بواسطة الغسول المناسب حسب نوع البشرة، ثم يتم وضع منشفة ساخنة على البشرة لمدة دقيقتين فقط، ثم يتم تطبيق ماسك التفتيح الطبيعي على البشرة والرقبة واليدين ويُترك لمدة تتراوح بين 20 و 30 دقيقة، وبعد مرور الوقت يتم عمل حركات دائرية وفرك البشرة ثم غسلها بواسطة الماء، ثم يتم وضع تونر ماء الورد لغلق مسام البشرة ثم ترطيب البشرة جيدا، يمكن تكرار الوصفة مرة أو مرتين أسبوعيا، ولكننا سنلاحظ نتيجة فورية من تفتيح البشرة وتوحيد اللون والقضاء على البقع والتصبغات تماما.

توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة

يمكنك إضافة 2 ملعقة كبيرة بعض الشئ من دقيق الحمص أو الحمص المطحون كما نطلق عليه في منازلنا جميعاًَ، ونفس المقدار من الكركم، وأربعة ملاعق من ماء الورد، يتم خلط جميع المكونات جيدا سويا حتى الحصول على قوام كريمي، ثم يتم تطبيق الوصفة على بشرة نظيفة ثم تُترك ما لا يقل عن 20 دقيقة ثم يتم غسلها بالماء الفاتر، يتم تكرار الوصفة مرتين إسبوعيا للتخلص من أثار حب الشباب والبقع الداكنة وتفتيح لون البشرة وتوحيد لونها.